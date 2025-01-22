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"Дорога в Тавриду": херсонские школьники посетят Севастополь - РИА Новости Крым, 22.01.2025
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"Дорога в Тавриду": херсонские школьники посетят Севастополь
"Дорога в Тавриду": херсонские школьники посетят Севастополь - РИА Новости Крым, 22.01.2025
"Дорога в Тавриду": херсонские школьники посетят Севастополь
Союз матерей Херсонской области получил грант в размере 4 миллионов рублей на реализацию проекта "Дорога в Тавриду", в рамках которого школьники региона смогут... РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T16:32
2025-01-22T16:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Союз матерей Херсонской области получил грант в размере 4 миллионов рублей на реализацию проекта "Дорога в Тавриду", в рамках которого школьники региона смогут побывать в Севастополе и углубить знания по истории России. Об этом сообщает управление внутренней политики Херсонской области.В рамках проекта 140 школьников 7-11 классов из Херсонской области смогут побывать в Севастополе, посетить десять музеев, пообщаются со сверстниками, а также обогатят и укрепят свои знания по истории России.Как уточнили в управлении, инициатором проекта стала председатель Союза матерей Херсонской области Алина Шамрай, которую на создание проекта вдохновил сын. Со слов матери, до 7-го класса ребенок изучал историю по украинской программе, где многие исторические периоды умышленно замалчивались или же искажались.По ее мнению, проект поможет детям с Херсонщины окунуться в историческое прошлое России."При Украине такой возможности у детей не было. Они не знали, что такое Великая Отечественная война, и не отмечали праздник 9 мая. Мы расскажем детям о нравственно-духовных ценностях, патриотизме и, конечно, городе-герое Севастополе", - цитирует слова Шамрай пресс-служба управления внутренней политики Херсонской области.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что 13 севастопольских некоммерческих организаций получат из местного бюджета 47 млн рублей на реализацию социально ориентированных проектов, в том числе и тех, которые направлен на сохранение исторической памяти.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил расширить использование ИИ школьникамиМузыка вместо звонков: школьникам будут включать песни "Артека"Спасти жизнь другому и защитить себя: как этому учат в Крыму
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новости, новости севастополя, севастополь, херсонская область, дети, детский отдых, история, музеи крыма
"Дорога в Тавриду": херсонские школьники посетят Севастополь

140 детей из Херсонской области посетят в Севастополь в рамках проекта "Дорога в Тавриду"

16:32 22.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДети на вокзале в Симферополе
Дети на вокзале в Симферополе - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Союз матерей Херсонской области получил грант в размере 4 миллионов рублей на реализацию проекта "Дорога в Тавриду", в рамках которого школьники региона смогут побывать в Севастополе и углубить знания по истории России. Об этом сообщает управление внутренней политики Херсонской области.
"Фонд президентских грантов поддержал реализацию проекта "Дорога в Тавриду", по итогам конкурса выделив Союзу матерей Херсонской области грант в размере 4 миллионов рублей", - говорится в Telegram-канале управления.
В рамках проекта 140 школьников 7-11 классов из Херсонской области смогут побывать в Севастополе, посетить десять музеев, пообщаются со сверстниками, а также обогатят и укрепят свои знания по истории России.
Как уточнили в управлении, инициатором проекта стала председатель Союза матерей Херсонской области Алина Шамрай, которую на создание проекта вдохновил сын. Со слов матери, до 7-го класса ребенок изучал историю по украинской программе, где многие исторические периоды умышленно замалчивались или же искажались.
По ее мнению, проект поможет детям с Херсонщины окунуться в историческое прошлое России.
"При Украине такой возможности у детей не было. Они не знали, что такое Великая Отечественная война, и не отмечали праздник 9 мая. Мы расскажем детям о нравственно-духовных ценностях, патриотизме и, конечно, городе-герое Севастополе", - цитирует слова Шамрай пресс-служба управления внутренней политики Херсонской области.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что 13 севастопольских некоммерческих организаций получат из местного бюджета 47 млн рублей на реализацию социально ориентированных проектов, в том числе и тех, которые направлен на сохранение исторической памяти.
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