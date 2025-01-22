https://crimea.ria.ru/20250122/chislo-uchastnikov-tsifrovoy-sredy-obrazovaniya-v-krymu-uvelichilos-vtroe-1143576498.html

Число участников "Цифровой среды. Образования" в Крыму увеличилось втрое

Число участников "Цифровой среды. Образования" в Крыму увеличилось втрое - РИА Новости Крым, 22.01.2025

Число участников "Цифровой среды. Образования" в Крыму увеличилось втрое

Число участников проекта "Цифровая среда. Образование", реализуемого в Республике Крым, за год увеличилось втрое – со 130 тысяч до 400 тысяч человек, сообщает... РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T16:49

2025-01-22T16:49

2025-01-22T16:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Число участников проекта "Цифровая среда. Образование", реализуемого в Республике Крым, за год увеличилось втрое – со 130 тысяч до 400 тысяч человек, сообщает пресс-служба банка РНКБ, который выступает партнером проекта.Так, в рамках проекта в Крыму внедряют систему контроля и управления питанием и доступом (СКУД), которую уже установили более чем в 500 общеобразовательных учебных заведениях Республики.В частности в 2024 году банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) подключил к республиканскому проекту "Цифровая среда. Образование" больше 400 школ Крыма. На сегодняшний день участие в проекте принимают больше 220 тысяч детей и 160 тысяч родителей – это в три раза больше, чем в начале 2024 года. Еще в четыре раза увеличилось количество участников среди учителей – 20 тысяч по сравнению с пятью тысячами год назад.Установка СКУД также осуществляется в высших учебных заведениях, техникумах, ведомствах, больницах и других организациях. Такой возможностью воспользовались уже около 40 крупных организаций Республики Крым, в том числе около 20 учебных заведений. Более 50 тысяч крымчан могут использовать свою карту для прохода на работу или учебу.Установка систем контроля и управления питанием и доступом в образовательных учреждениях проводится совместно с Министерством образования Республики Крым в рамках республиканского проекта "Цифровая среда. Образование". Эти системы позволяют детям использовать карты российских банков в качестве пропуска на территорию учебных заведений, а также оплачивать питание в школьных столовых и буфетах с возможностью фиксации льготы (при ее наличии). Родители в личном кабинете могут заранее выбирать меню в соответствии с предпочтениями ребенка из предложенных комбинатом питания вариантов, напомнили в пресс-службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), втб, крым, новости крыма, образование в крыму и севастополе, школа