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Число участников "Цифровой среды. Образования" в Крыму увеличилось втрое - РИА Новости Крым, 22.01.2025
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Число участников "Цифровой среды. Образования" в Крыму увеличилось втрое
Число участников "Цифровой среды. Образования" в Крыму увеличилось втрое - РИА Новости Крым, 22.01.2025
Число участников "Цифровой среды. Образования" в Крыму увеличилось втрое
Число участников проекта "Цифровая среда. Образование", реализуемого в Республике Крым, за год увеличилось втрое – со 130 тысяч до 400 тысяч человек, сообщает... РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T16:49
2025-01-22T16:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Число участников проекта "Цифровая среда. Образование", реализуемого в Республике Крым, за год увеличилось втрое – со 130 тысяч до 400 тысяч человек, сообщает пресс-служба банка РНКБ, который выступает партнером проекта.Так, в рамках проекта в Крыму внедряют систему контроля и управления питанием и доступом (СКУД), которую уже установили более чем в 500 общеобразовательных учебных заведениях Республики.В частности в 2024 году банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) подключил к республиканскому проекту "Цифровая среда. Образование" больше 400 школ Крыма. На сегодняшний день участие в проекте принимают больше 220 тысяч детей и 160 тысяч родителей – это в три раза больше, чем в начале 2024 года. Еще в четыре раза увеличилось количество участников среди учителей – 20 тысяч по сравнению с пятью тысячами год назад.Установка СКУД также осуществляется в высших учебных заведениях, техникумах, ведомствах, больницах и других организациях. Такой возможностью воспользовались уже около 40 крупных организаций Республики Крым, в том числе около 20 учебных заведений. Более 50 тысяч крымчан могут использовать свою карту для прохода на работу или учебу.Установка систем контроля и управления питанием и доступом в образовательных учреждениях проводится совместно с Министерством образования Республики Крым в рамках республиканского проекта "Цифровая среда. Образование". Эти системы позволяют детям использовать карты российских банков в качестве пропуска на территорию учебных заведений, а также оплачивать питание в школьных столовых и буфетах с возможностью фиксации льготы (при ее наличии). Родители в личном кабинете могут заранее выбирать меню в соответствии с предпочтениями ребенка из предложенных комбинатом питания вариантов, напомнили в пресс-службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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РИА Новости Крым
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5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
рнкб (пао), втб, крым, новости крыма, образование в крыму и севастополе, школа
Число участников "Цифровой среды. Образования" в Крыму увеличилось втрое

Спецсистему контроля доступа установили более чем в 500 учреждениях Крыма

16:49 22.01.2025
 
© Фото пресс-службы банка РНКБСпецсистему контроля доступа установили более чем в 500 учреждениях Крыма
Спецсистему контроля доступа установили более чем в 500 учреждениях Крыма
© Фото пресс-службы банка РНКБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Число участников проекта "Цифровая среда. Образование", реализуемого в Республике Крым, за год увеличилось втрое – со 130 тысяч до 400 тысяч человек, сообщает пресс-служба банка РНКБ, который выступает партнером проекта.
Так, в рамках проекта в Крыму внедряют систему контроля и управления питанием и доступом (СКУД), которую уже установили более чем в 500 общеобразовательных учебных заведениях Республики.
В частности в 2024 году банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) подключил к республиканскому проекту "Цифровая среда. Образование" больше 400 школ Крыма. На сегодняшний день участие в проекте принимают больше 220 тысяч детей и 160 тысяч родителей – это в три раза больше, чем в начале 2024 года. Еще в четыре раза увеличилось количество участников среди учителей – 20 тысяч по сравнению с пятью тысячами год назад.
"В течение года была проделана колоссальная работа – к проекту "Цифровая среда. Образование" удалось подключить все школы Республики Крым. Мы уже начали масштабирование проекта на территории Севастополя – системы контроля и управления питанием и доступом установлены в 8 из 60 городских школ, системами пользуются около 10 тысяч детей и семь тысяч родителей", – отметил вице-президент — директор департамента розничного бизнеса РНКБ Александр Козинкин, слова которого приводит пресс-служба.
Установка СКУД также осуществляется в высших учебных заведениях, техникумах, ведомствах, больницах и других организациях. Такой возможностью воспользовались уже около 40 крупных организаций Республики Крым, в том числе около 20 учебных заведений. Более 50 тысяч крымчан могут использовать свою карту для прохода на работу или учебу.
Установка систем контроля и управления питанием и доступом в образовательных учреждениях проводится совместно с Министерством образования Республики Крым в рамках республиканского проекта "Цифровая среда. Образование". Эти системы позволяют детям использовать карты российских банков в качестве пропуска на территорию учебных заведений, а также оплачивать питание в школьных столовых и буфетах с возможностью фиксации льготы (при ее наличии). Родители в личном кабинете могут заранее выбирать меню в соответствии с предпочтениями ребенка из предложенных комбинатом питания вариантов, напомнили в пресс-службе.
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РНКБ (ПАО)ВТБКрымНовости КрымаОбразование в Крыму и СевастополеШкола
 
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