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Чего ждать от погоды в Крыму в среду
Чего ждать от погоды в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 22.01.2025
Чего ждать от погоды в Крыму в среду
В среду в Крыму утром ожидаются туманы, а во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T00:01
2025-01-22T00:01
2025-01-22T00:01
крым
крымский гидрометцентр
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крымская погода
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севастополь
ялта
алушта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В среду в Крыму утром ожидаются туманы, а во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура ночью 0…+2, днем +8...10.В Севастополе переменная облачность. Во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Ночью, утром туман. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +8...10.На побережье осадков не ожидается. В Ялте и Алуште ночью столбики термометров покажут от 3 до 7 градусов тепла, днем потеплеет до +10 градусов. В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью ожидается от 0 до +6, днем воздух прогреется до +9. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Чего ждать от погоды в Крыму в среду
В Крыму в среду ожидаются небольшие дожди и до 10 градусов тепла
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В среду в Крыму утром ожидаются туманы, а во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В Крыму без осадков, лишь вечером местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных пунктах ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5, днем +5…10", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура ночью 0…+2, днем +8...10.
В Севастополе переменная облачность. Во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Ночью, утром туман. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +8...10.
На побережье осадков не ожидается. В Ялте и Алуште ночью столбики термометров покажут от 3 до 7 градусов тепла, днем потеплеет до +10 градусов. В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью ожидается от 0 до +6, днем воздух прогреется до +9.
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