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Чего ждать от погоды в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 22.01.2025
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Чего ждать от погоды в Крыму в среду
Чего ждать от погоды в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 22.01.2025
Чего ждать от погоды в Крыму в среду
В среду в Крыму утром ожидаются туманы, а во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 22.01.2025
2025-01-22T00:01
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крым
крымский гидрометцентр
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крымская погода
симферополь
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алушта
судак
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В среду в Крыму утром ожидаются туманы, а во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура ночью 0…+2, днем +8...10.В Севастополе переменная облачность. Во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Ночью, утром туман. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +8...10.На побережье осадков не ожидается. В Ялте и Алуште ночью столбики термометров покажут от 3 до 7 градусов тепла, днем потеплеет до +10 градусов. В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью ожидается от 0 до +6, днем воздух прогреется до +9. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250119/russkie-gorki-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-na-nadele-1143445697.html
крым
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РИА Новости Крым
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Чего ждать от погоды в Крыму в среду

В Крыму в среду ожидаются небольшие дожди и до 10 градусов тепла

00:01 22.01.2025
 
© РИА Новости КрымКрымские горы
Крымские горы - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В среду в Крыму утром ожидаются туманы, а во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В Крыму без осадков, лишь вечером местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных пунктах ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5, днем +5…10", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура ночью 0…+2, днем +8...10.
В Севастополе переменная облачность. Во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Ночью, утром туман. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +8...10.
На побережье осадков не ожидается. В Ялте и Алуште ночью столбики термометров покажут от 3 до 7 градусов тепла, днем потеплеет до +10 градусов. В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью ожидается от 0 до +6, днем воздух прогреется до +9.
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19 января, 18:10
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КрымКрымский гидрометцентрПогода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакЕвпаторияФеодосияНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 22 января
23:01Девять беспилотников сбили над Ростовской областью
22:57Первые решения Трампа и пожар на курорте в Турции: главное за день
22:39Количество жертв пожара на курорте в Турции выросло до 76 человек
22:31Как изменилась ситуация с преступностью в Крыму в 2024 году
22:16Материнский капитал: на что его потратили семьи в Крыму
21:56Когда Евпатория получит статус всероссийской детской здравницы
21:35ВСУ атаковали центр Каховки – что известно
21:16В Алуште меняют схему движения транспорта из-за ремонта дороги
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