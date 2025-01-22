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Чего ждать от погоды в Крыму в среду

Чего ждать от погоды в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 22.01.2025

Чего ждать от погоды в Крыму в среду

В среду в Крыму утром ожидаются туманы, а во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T00:01

2025-01-22T00:01

2025-01-22T00:01

крым

крымский гидрометцентр

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крымская погода

симферополь

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алушта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. В среду в Крыму утром ожидаются туманы, а во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, восточный ночью 4-9 м/с, днем 7-12 м/с. Температура ночью 0…+2, днем +8...10.В Севастополе переменная облачность. Во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Ночью, утром туман. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3...5, днем +8...10.На побережье осадков не ожидается. В Ялте и Алуште ночью столбики термометров покажут от 3 до 7 градусов тепла, днем потеплеет до +10 градусов. В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью ожидается от 0 до +6, днем воздух прогреется до +9. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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