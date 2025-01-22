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Армянск и четыре села на севере Крыма на сутки останутся без воды

Армянск и четыре села на севере Крыма на сутки останутся без воды - РИА Новости Крым, 22.01.2025

Армянск и четыре села на севере Крыма на сутки останутся без воды

В четверг Армянск и четыре близлежащих села останутся без водоснабжения в связи с аварийными работами по замене изношенной запорной арматуры. Об этом... РИА Новости Крым, 22.01.2025

2025-01-22T22:12

2025-01-22T22:12

2025-01-22T22:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В четверг Армянск и четыре близлежащих села останутся без водоснабжения в связи с аварийными работами по замене изношенной запорной арматуры. Об этом предупредили на предприятии "Вода Крыма".Отмечается, что работы начнутся с 09:00 23 января. Как уточнили в пресс-службе, основной объем работ планируется выполнить к девяти утра 24 января, а полное восстановление водоснабжения ожидается к вечеру того же дня.На предприятии рекомендовали сделать запас воды на двое суток, отметив, что график подвоза воды будет размещен дополнительно.Ранее сообщалось, что часть Симферополя 23 января останется без воды из-за работ по переустройству магистрального водовода. Отключение коснется микрорайона Мате Залки, улиц Центральной, Осипенко, Камчатской Александровской, Кременчугской, Фомина, Васнецова, Алексеева, Оленчука в микрорайоне Битак. Также воды не будет по ряду улиц в микрорайонах Солнечная долина и Старый город. Кроме того, частичные отключения запланированы по улицам Гурзуфская, Киевская, Суходольная, 51-й Армии, Воровского.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что с качеством питьевой воды в Крыму и СевастополеНачалось проектирование двух новых водохранилищ для Ялты и АлуштыВ Крыму изучают варианты возобновления подачи днепровской воды

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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