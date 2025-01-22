Армянск и четыре села на севере Крыма на сутки останутся без воды
Север Крыма на сутки останется без воды из-за замены запорной арматуры
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВодонапорные трубы
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости Крым. В четверг Армянск и четыре близлежащих села останутся без водоснабжения в связи с аварийными работами по замене изношенной запорной арматуры. Об этом предупредили на предприятии "Вода Крыма".
Отмечается, что работы начнутся с 09:00 23 января.
"В связи с проведением аварийных работ, а также заменой изношенной запорной арматуры в Армянске по ул. Сопина, будет ограничено водоснабжение в Армянске, селах Перекоп, Волошино, Суворово и Филатовка", – говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, основной объем работ планируется выполнить к девяти утра 24 января, а полное восстановление водоснабжения ожидается к вечеру того же дня.
На предприятии рекомендовали сделать запас воды на двое суток, отметив, что график подвоза воды будет размещен дополнительно.
Ранее сообщалось, что часть Симферополя 23 января останется без воды из-за работ по переустройству магистрального водовода. Отключение коснется микрорайона Мате Залки, улиц Центральной, Осипенко, Камчатской Александровской, Кременчугской, Фомина, Васнецова, Алексеева, Оленчука в микрорайоне Битак. Также воды не будет по ряду улиц в микрорайонах Солнечная долина и Старый город. Кроме того, частичные отключения запланированы по улицам Гурзуфская, Киевская, Суходольная, 51-й Армии, Воровского.
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