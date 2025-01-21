https://crimea.ria.ru/20250121/zhitelya-dagestana-budut-sudit-za-ubiystvo-v-sevastopole-1143528051.html

Жителя Дагестана будут судить за убийство в Севастополе

Жителя Дагестана будут судить за убийство в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.01.2025

Жителя Дагестана будут судить за убийство в Севастополе

В Севастополе будут судить 30-летнего жителя Республики Дагестан, обвиняемого в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного... РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T12:42

2025-01-21T12:42

2025-01-21T12:42

убийство

севастополь

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить 30-летнего жителя Республики Дагестан, обвиняемого в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.По версии следствия, в ночь с 6 на 7 октября 2024 года на территории набережной Рыбпорта нетрезвый злоумышленник в ходе бытового конфликта нанес 41-летнему знакомому множественные удары по голове и задушил его. Чтобы скрыть следы преступления, он перетащил тело в район пляжа Голубая бухта и сбросил в море. Как уточнили в прокуратуре города, после исчезновения погибшего его гражданская супруга обратилась в полицию. Правоохранители установили, с кем уезжал погибший в тот вечер из дома, и где произошло преступление. Судом мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, где он находится по настоящее время. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Гагаринский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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