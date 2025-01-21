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Житель Алушты арестован по обвинению в убийстве 12-летней давности
Житель Алушты арестован по обвинению в убийстве 12-летней давности - РИА Новости Крым, 21.01.2025
Житель Алушты арестован по обвинению в убийстве 12-летней давности
Жителя Алушты задержали на территории Запорожской области и арестовали по обвинению в убийстве знакомой, совершенном 12 лет назад. Об этом сообщает крымский... РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T12:25
2025-01-21T12:25
2025-01-21T12:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Жителя Алушты задержали на территории Запорожской области и арестовали по обвинению в убийстве знакомой, совершенном 12 лет назад. Об этом сообщает крымский главк СК РФ.По данным следствия, убийство произошло ночью 23 ноября 2013 года.С того момента обвиняемый скрывался на территории Запорожской области. Однако его местонахождение было установлено, мужчину задержали в Мелитополе сотрудниками полиции. ️Свою вину 34-летний мужчина признал на допросе и показал, как совершал преступление. По ходатайству следователя судом обвиняемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В машине Гоши Куценко нашли труп женщиныВ Крыму мужчина изуродовал лицо девушке – дело в судеУбийство на стройке: в Крыму рабочий избил и сбросил с балкона коллегу
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гсу ск россии по крыму и севастополю, убийство, алушта, закон и право, крым, новости крыма
Житель Алушты арестован по обвинению в убийстве 12-летней давности
Жителя Алушты арестовали по обвинению в убийстве 12-летней давности - СК
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Жителя Алушты задержали на территории Запорожской области и арестовали по обвинению в убийстве знакомой, совершенном 12 лет назад. Об этом сообщает крымский главк СК РФ.
По данным следствия, убийство произошло ночью 23 ноября 2013 года.
"Нетрезвый мужчина в ходе ссоры со своей 31-летней знакомой нанес ей множество ударов в область головы и туловища. От полученных повреждений женщина скончалась, а злоумышленник сбросил пострадавшую в реку и покинул место преступления", - говорится в сообщении.
С того момента обвиняемый скрывался на территории Запорожской области. Однако его местонахождение было установлено, мужчину задержали в Мелитополе сотрудниками полиции.
️Свою вину 34-летний мужчина признал на допросе и показал, как совершал преступление. По ходатайству следователя судом обвиняемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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