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ВСУ атаковали центр Каховки – что известно

ВСУ атаковали центр Каховки – что известно - РИА Новости Крым, 21.01.2025

ВСУ атаковали центр Каховки – что известно

Как минимум девять взрывов прогремели в центре Каховки Херсонской области. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук. РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T21:35

2025-01-21T21:35

2025-01-21T21:39

херсонская область

каховка

обстрелы всу

происшествия

новости

новые регионы россии

павел филипчук

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Как минимум девять взрывов прогремели в центре Каховки Херсонской области. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.О пострадавших и погибших пока не сообщается, добавил Филипчук.20 января украинские боевики нанесли удар по зданию школы и окрестностям в селе Бехтеры Херсонской области, в результате чего погибли два человека. Первоначально сообщалось о 17 пострадавших, в числе которых тяжелые ранения получили двое детей.Позже количество пострадавших увеличилось до 25. Двух тяжелораненых доставили на лечение в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6. Об этом сообщила пресс-служба минздрава республики.Во вторник губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что число пострадавших выросло до 27 человек.Трое пострадавших детей доставлены в Детскую республиканскую больницу Крыма во вторник, сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

херсонская область

каховка

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, каховка, обстрелы всу, происшествия, новости, новые регионы россии, павел филипчук