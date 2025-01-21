ВСУ атаковали центр Каховки – что известно
В центре Каховки прогремело девять взрывов – власти
21:35 21.01.2025 (обновлено: 21:39 21.01.2025)
© Оперштаб ВГА Новой КаховкиПоследствие атаки ВСУ на Каховку
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Как минимум девять взрывов прогремели в центре Каховки Херсонской области. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
"Сообщают как минимум о девяти прилетах. По звуку - мощные. Бьют по центру города. Также есть сообщения о поврежденной газовой трубе, силовых электропроводов в районе станции скорой помощи", - написал он в Telegram-канале.
О пострадавших и погибших пока не сообщается, добавил Филипчук.
20 января украинские боевики нанесли удар по зданию школы и окрестностям в селе Бехтеры Херсонской области, в результате чего погибли два человека. Первоначально сообщалось о 17 пострадавших, в числе которых тяжелые ранения получили двое детей.
Позже количество пострадавших увеличилось до 25. Двух тяжелораненых доставили на лечение в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6. Об этом сообщила пресс-служба минздрава республики.
Во вторник губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что число пострадавших выросло до 27 человек.
Трое пострадавших детей доставлены в Детскую республиканскую больницу Крыма во вторник, сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
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