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ВСУ атаковали центр Каховки – что известно - РИА Новости Крым, 21.01.2025
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ВСУ атаковали центр Каховки – что известно
ВСУ атаковали центр Каховки – что известно - РИА Новости Крым, 21.01.2025
ВСУ атаковали центр Каховки – что известно
Как минимум девять взрывов прогремели в центре Каховки Херсонской области. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук. РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T21:35
2025-01-21T21:39
херсонская область
каховка
обстрелы всу
происшествия
новости
новые регионы россии
павел филипчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Как минимум девять взрывов прогремели в центре Каховки Херсонской области. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.О пострадавших и погибших пока не сообщается, добавил Филипчук.20 января украинские боевики нанесли удар по зданию школы и окрестностям в селе Бехтеры Херсонской области, в результате чего погибли два человека. Первоначально сообщалось о 17 пострадавших, в числе которых тяжелые ранения получили двое детей.Позже количество пострадавших увеличилось до 25. Двух тяжелораненых доставили на лечение в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6. Об этом сообщила пресс-служба минздрава республики.Во вторник губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что число пострадавших выросло до 27 человек.Трое пострадавших детей доставлены в Детскую республиканскую больницу Крыма во вторник, сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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херсонская область, каховка, обстрелы всу, происшествия, новости, новые регионы россии, павел филипчук
ВСУ атаковали центр Каховки – что известно

В центре Каховки прогремело девять взрывов – власти

21:35 21.01.2025 (обновлено: 21:39 21.01.2025)
 
© Оперштаб ВГА Новой КаховкиПоследствие атаки ВСУ на Каховку
Последствие атаки ВСУ на Каховку
© Оперштаб ВГА Новой Каховки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Как минимум девять взрывов прогремели в центре Каховки Херсонской области. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
"Сообщают как минимум о девяти прилетах. По звуку - мощные. Бьют по центру города. Также есть сообщения о поврежденной газовой трубе, силовых электропроводов в районе станции скорой помощи", - написал он в Telegram-канале.
О пострадавших и погибших пока не сообщается, добавил Филипчук.
20 января украинские боевики нанесли удар по зданию школы и окрестностям в селе Бехтеры Херсонской области, в результате чего погибли два человека. Первоначально сообщалось о 17 пострадавших, в числе которых тяжелые ранения получили двое детей.
Позже количество пострадавших увеличилось до 25. Двух тяжелораненых доставили на лечение в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6. Об этом сообщила пресс-служба минздрава республики.
Во вторник губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что число пострадавших выросло до 27 человек.
Трое пострадавших детей доставлены в Детскую республиканскую больницу Крыма во вторник, сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
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Херсонская областьКаховкаОбстрелы ВСУПроисшествияНовостиНовые регионы РоссииПавел Филипчук
 
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