https://crimea.ria.ru/20250121/vodolazy-ne-nashli-vykhoda-mazuta-iz-zatonuvshego-tankera-volgoneft-212-1143526262.html

Водолазы не нашли выхода мазута из затонувшего танкера "Волгонефть-212"

Водолазы не нашли выхода мазута из затонувшего танкера "Волгонефть-212" - РИА Новости Крым, 21.01.2025

Водолазы не нашли выхода мазута из затонувшего танкера "Волгонефть-212"

Водолазы не обнаружили выхода мазута из затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212". Об этом сообщает Федеральное агентство морского и речного... РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T12:07

2025-01-21T12:07

2025-01-21T12:07

росморречфлот

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

черное море

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

морспасслужба

новости

керченский пролив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/15/1143526113_0:228:960:768_1920x0_80_0_0_2644648f9e65d01295bab808d02f0894.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Водолазы не обнаружили выхода мазута из затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212". Об этом сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) в Telegram-канале.В результате спусков водолазов удалось получить информацию для определения первоочередных шагов по подъему затонувшей части судна.По информации Росморречфлота, водолазы замерили остаточные толщины наружной обшивки корпуса судна по левому борту. По объему охвачен участок от 172 до 103 шпангоутов."Работы по замеру остаточных толщин внешней обшивки корпуса судна продолжаются. Сегодня в район затопленной кормовой части "Волгонефть-212" отправился катер "Водолаз Кузьминых" со специалистами на борту", - уточняют в Федеральном агентстве морского и речного транспорта.Ранее В МЧС России сообщили, что в акватории вдоль береговой полосы, в том числе в портах Анапы и Севастополя, собрано свыше 16 тонн нефтесодержащих отходов, использовано 925 килограммов сорбента.Накануне Минтранс России сообщил, что из танкера "Волгонефть-239" у мыса Панагия откачали 70 кубов мазута, к работам привлечены восемь битумовозов.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение возле Керченского пролива во время шторма 15 декабря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Боремся за жизнь каждой: в Керчи продолжают спасать птиц от мазутаЛиквидация ЧС в Алуште: как организована работа волонтеровВсем миром: волонтерам в спасении морских птиц помогают бойцы с передовой

черное море

керченский пролив

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

росморречфлот, разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, черное море, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, морспасслужба, новости, керченский пролив