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В Ялте построят новые школы и капитально отремонтируют детские сады

В Ялте построят новые школы и капитально отремонтируют детские сады - РИА Новости Крым, 21.01.2025

В Ялте построят новые школы и капитально отремонтируют детские сады

В этом году в Ялте планируют капитально отремонтировать две школы и три детских сада, а также построить модульные залы для детей. Об этом сообщила глава... РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T20:29

2025-01-21T20:29

2025-01-21T20:29

крым

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янина павленко

капремонт школ

школа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В этом году в Ялте планируют капитально отремонтировать две школы и три детских сада, а также построить модульные залы для детей. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.В школе №4 также будет проведен ремонт. Кроме того, в 2025 году в планах отремонтировать несколько детских садов в Большой Ялте."По дошкольной повестке на 2025 год: капитальный ремонт детсада №12 в Алупке, ремонт фасада и благоустройство территории сада №6, ремонт сада в Оползневом, благоустройство территории сада №67", - перечислила мэр.В ближайшие пять лет, по словам Павленко, в Ялте будет построена школа на улице Тимирязева и образовательный кластер на базе бывшего детского лагеря "Смена". При этом нужно заранее подбирать кадры, подчеркнула Павленко, чтобы новые школы не пустовали.Ремонтные работы также планируются в зданиях образовательных учреждений, которые имеют статус объектов культурного наследия. Это ялтинские школы № 6 и 7, гимназия имени Чехова, Центр детско-юношеского технического творчества, Центр развития творчества детей и юношества. В 2025 году по этим объектам будет создана проектно-сметная документация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Ялты рассказали о ситуации с выбросами мазутаКогда завершится благоустройство Массандровского парка в ЯлтеЯлта побила рекорды по числу отдыхающих в новогодние праздники

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, янина павленко, капремонт школ, школа, детский сад, благоустройство, строительство, новости крыма, образование в крыму и севастополе