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В Ялте построят новые школы и капитально отремонтируют детские сады - РИА Новости Крым, 21.01.2025
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В Ялте построят новые школы и капитально отремонтируют детские сады
В Ялте построят новые школы и капитально отремонтируют детские сады - РИА Новости Крым, 21.01.2025
В Ялте построят новые школы и капитально отремонтируют детские сады
В этом году в Ялте планируют капитально отремонтировать две школы и три детских сада, а также построить модульные залы для детей. Об этом сообщила глава... РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T20:29
2025-01-21T20:29
крым
ялта
янина павленко
капремонт школ
школа
детский сад
благоустройство
строительство
новости крыма
образование в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В этом году в Ялте планируют капитально отремонтировать две школы и три детских сада, а также построить модульные залы для детей. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.В школе №4 также будет проведен ремонт. Кроме того, в 2025 году в планах отремонтировать несколько детских садов в Большой Ялте."По дошкольной повестке на 2025 год: капитальный ремонт детсада №12 в Алупке, ремонт фасада и благоустройство территории сада №6, ремонт сада в Оползневом, благоустройство территории сада №67", - перечислила мэр.В ближайшие пять лет, по словам Павленко, в Ялте будет построена школа на улице Тимирязева и образовательный кластер на базе бывшего детского лагеря "Смена". При этом нужно заранее подбирать кадры, подчеркнула Павленко, чтобы новые школы не пустовали.Ремонтные работы также планируются в зданиях образовательных учреждений, которые имеют статус объектов культурного наследия. Это ялтинские школы № 6 и 7, гимназия имени Чехова, Центр детско-юношеского технического творчества, Центр развития творчества детей и юношества. В 2025 году по этим объектам будет создана проектно-сметная документация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Ялты рассказали о ситуации с выбросами мазутаКогда завершится благоустройство Массандровского парка в ЯлтеЯлта побила рекорды по числу отдыхающих в новогодние праздники
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крым, ялта, янина павленко, капремонт школ, школа, детский сад, благоустройство, строительство, новости крыма, образование в крыму и севастополе
В Ялте построят новые школы и капитально отремонтируют детские сады

В Ялте построят несколько новых школ и отремонтируют детские сады – Павленко

20:29 21.01.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПроект школы в Ялте
Проект школы в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В этом году в Ялте планируют капитально отремонтировать две школы и три детских сада, а также построить модульные залы для детей. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

"На этот год ставим цель отремонтировать Кореизскую школу – специалисты уже проводят необходимое обследование, чтобы определиться с видами работ. Планируем установку модульного зала для двух учебных учреждений – школы №15 и "Радуги", а также ремонт системы отопления Ливадийской школы", - отметила она в Telegram-канале.

В школе №4 также будет проведен ремонт. Кроме того, в 2025 году в планах отремонтировать несколько детских садов в Большой Ялте.
"По дошкольной повестке на 2025 год: капитальный ремонт детсада №12 в Алупке, ремонт фасада и благоустройство территории сада №6, ремонт сада в Оползневом, благоустройство территории сада №67", - перечислила мэр.
В ближайшие пять лет, по словам Павленко, в Ялте будет построена школа на улице Тимирязева и образовательный кластер на базе бывшего детского лагеря "Смена".

"Глобальные цели – строительство школы на ул. Тимирязева и образовательного кластера на базе бывшего лагеря "Смена", проектирование школы на ул. Дзержинского и увеличение мощности коррекционной школы. Не обязательно строить под нее новое здание – будем рассматривать все возможные варианты", - заключила она.

При этом нужно заранее подбирать кадры, подчеркнула Павленко, чтобы новые школы не пустовали.
Ремонтные работы также планируются в зданиях образовательных учреждений, которые имеют статус объектов культурного наследия. Это ялтинские школы № 6 и 7, гимназия имени Чехова, Центр детско-юношеского технического творчества, Центр развития творчества детей и юношества. В 2025 году по этим объектам будет создана проектно-сметная документация.
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