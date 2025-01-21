https://crimea.ria.ru/20250121/v-slovakii-prizvali-otlozhit-vopros-chlenstva-ukrainy-v-nato-vo-imya-mira-1143542341.html

В Словакии призвали отложить вопрос членства Украины в НАТО во имя мира

В Словакии призвали отложить вопрос членства Украины в НАТО во имя мира - РИА Новости Крым, 21.01.2025

В Словакии призвали отложить вопрос членства Украины в НАТО во имя мира

Обсуждение возможности вступления Украины в НАТО испортит любые мирные переговоры по решению украинского кризиса, поэтому этот вопрос необходимо отложить. Такое РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T18:42

2025-01-21T18:42

2025-01-21T18:42

украина

нато

словакия

роберт фицо

переговоры

мнения

политика

новости

виктор орбан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/15/1143542212_0:134:2954:1796_1920x0_80_0_0_7c9dda34626f5d9425e652fc09b3ec78.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Обсуждение возможности вступления Украины в НАТО испортит любые мирные переговоры по решению украинского кризиса, поэтому этот вопрос необходимо отложить. Такое предложение озвучил премьер Словакии Роберт Фицо, пишет РИА Новости.Как отметил Фицо, его правительство будет выступать против членства Украины в НАТО, поскольку оно несет риски, которые словацкий премьер сравнил с "рисками Третьей мировой войны".Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва готова обсуждать гарантии безопасности для Украины, однако устранение первопричин этого кризиса и обеспечение устойчивой системы безопасности на всем евразийском континенте будет главным в соглашениях по урегулированию украинского конфликта.По мнению постоянного член Совета безопасности России, помощника президента РФ Николая Патрушева, переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада. Ни с каким Лондоном и Брюсселем разговаривать не о чем.Он отметил также, что украинский народ остается для россиян близким и братским, но сама Украина, которая погрязла в русофобии и неонацистских идеях, может перестать существовать как государство уже в 2025 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

словакия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, нато, словакия, роберт фицо, переговоры, мнения, политика, новости, виктор орбан