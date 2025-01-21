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В Словакии призвали отложить вопрос членства Украины в НАТО во имя мира - РИА Новости Крым, 21.01.2025
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В Словакии призвали отложить вопрос членства Украины в НАТО во имя мира
В Словакии призвали отложить вопрос членства Украины в НАТО во имя мира - РИА Новости Крым, 21.01.2025
В Словакии призвали отложить вопрос членства Украины в НАТО во имя мира
Обсуждение возможности вступления Украины в НАТО испортит любые мирные переговоры по решению украинского кризиса, поэтому этот вопрос необходимо отложить. Такое РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T18:42
2025-01-21T18:42
украина
нато
словакия
роберт фицо
переговоры
мнения
политика
новости
виктор орбан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Обсуждение возможности вступления Украины в НАТО испортит любые мирные переговоры по решению украинского кризиса, поэтому этот вопрос необходимо отложить. Такое предложение озвучил премьер Словакии Роберт Фицо, пишет РИА Новости.Как отметил Фицо, его правительство будет выступать против членства Украины в НАТО, поскольку оно несет риски, которые словацкий премьер сравнил с "рисками Третьей мировой войны".Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва готова обсуждать гарантии безопасности для Украины, однако устранение первопричин этого кризиса и обеспечение устойчивой системы безопасности на всем евразийском континенте будет главным в соглашениях по урегулированию украинского конфликта.По мнению постоянного член Совета безопасности России, помощника президента РФ Николая Патрушева, переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада. Ни с каким Лондоном и Брюсселем разговаривать не о чем.Он отметил также, что украинский народ остается для россиян близким и братским, но сама Украина, которая погрязла в русофобии и неонацистских идеях, может перестать существовать как государство уже в 2025 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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украина, нато, словакия, роберт фицо, переговоры, мнения, политика, новости, виктор орбан
В Словакии призвали отложить вопрос членства Украины в НАТО во имя мира

Приостановка обсуждения вступления Украины в НАТО должна стать основой переговоров - Фицо

18:42 21.01.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Обсуждение возможности вступления Украины в НАТО испортит любые мирные переговоры по решению украинского кризиса, поэтому этот вопрос необходимо отложить. Такое предложение озвучил премьер Словакии Роберт Фицо, пишет РИА Новости.
"Я уверен, что членство в НАТО, пока речь идет об Украине, это тот вопрос, который бы полностью испортил любые представления о мирных переговорах. Мирные переговоры должны основываться в первую очередь на том, что членство Украины в НАТО будет отложено", - заявил он на совместной пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном в Братиславе.
Как отметил Фицо, его правительство будет выступать против членства Украины в НАТО, поскольку оно несет риски, которые словацкий премьер сравнил с "рисками Третьей мировой войны".
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва готова обсуждать гарантии безопасности для Украины, однако устранение первопричин этого кризиса и обеспечение устойчивой системы безопасности на всем евразийском континенте будет главным в соглашениях по урегулированию украинского конфликта.
По мнению постоянного член Совета безопасности России, помощника президента РФ Николая Патрушева, переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада. Ни с каким Лондоном и Брюсселем разговаривать не о чем.
Он отметил также, что украинский народ остается для россиян близким и братским, но сама Украина, которая погрязла в русофобии и неонацистских идеях, может перестать существовать как государство уже в 2025 году.
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УкраинаНАТОСловакияРоберт ФицоПереговорыМненияПолитикаНовостиВиктор Орбан
 
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