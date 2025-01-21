В Словакии призвали отложить вопрос членства Украины в НАТО во имя мира
Приостановка обсуждения вступления Украины в НАТО должна стать основой переговоров - Фицо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Обсуждение возможности вступления Украины в НАТО испортит любые мирные переговоры по решению украинского кризиса, поэтому этот вопрос необходимо отложить. Такое предложение озвучил премьер Словакии Роберт Фицо, пишет РИА Новости.
"Я уверен, что членство в НАТО, пока речь идет об Украине, это тот вопрос, который бы полностью испортил любые представления о мирных переговорах. Мирные переговоры должны основываться в первую очередь на том, что членство Украины в НАТО будет отложено", - заявил он на совместной пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном в Братиславе.
Как отметил Фицо, его правительство будет выступать против членства Украины в НАТО, поскольку оно несет риски, которые словацкий премьер сравнил с "рисками Третьей мировой войны".
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва готова обсуждать гарантии безопасности для Украины, однако устранение первопричин этого кризиса и обеспечение устойчивой системы безопасности на всем евразийском континенте будет главным в соглашениях по урегулированию украинского конфликта.
По мнению постоянного член Совета безопасности России, помощника президента РФ Николая Патрушева, переговоры по Украине должны вестись между Россией и США без участия других стран Запада. Ни с каким Лондоном и Брюсселем разговаривать не о чем.
Он отметил также, что украинский народ остается для россиян близким и братским, но сама Украина, которая погрязла в русофобии и неонацистских идеях, может перестать существовать как государство уже в 2025 году.
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