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В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 21.01.2025
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В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 21.01.2025
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе приостановили работу паромов и пассажирских катеров. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T20:02
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севастополь
транспорт
морской транспорт
общественный транспорт
дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры севастополя
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе приостановили работу паромов и пассажирских катеров. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. о причинах приостановки сообщения через буту не сообщается.Паромы и катера - метеозависимый транспорт. Рейд периодически закрывают также в целях безопасности при объявлении воздушной тревоги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, транспорт, морской транспорт, общественный транспорт, дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры севастополя, новости севастополя
В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт

20:02 21.01.2025 (обновлено: 20:03 21.01.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВиды Крыма
Виды Крыма - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе приостановили работу паромов и пассажирских катеров. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - сказано в сообщении.
о причинах приостановки сообщения через буту не сообщается.
Паромы и катера - метеозависимый транспорт. Рейд периодически закрывают также в целях безопасности при объявлении воздушной тревоги.
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СевастопольТранспортМорской транспортОбщественный транспортДирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры СевастополяНовости Севастополя
 
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