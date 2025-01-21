https://crimea.ria.ru/20250121/v-sevastopole-zakryli-reyd-1143544142.html

В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 21.01.2025

В Севастополе закрыли рейд

В Севастополе приостановили работу паромов и пассажирских катеров. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T20:02

2025-01-21T20:02

2025-01-21T20:03

севастополь

транспорт

морской транспорт

общественный транспорт

дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры севастополя

новости севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/100173/10/1001731056_795:356:3076:1639_1920x0_80_0_0_4525c7c2223d157067959c9bcc06d359.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе приостановили работу паромов и пассажирских катеров. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. о причинах приостановки сообщения через буту не сообщается.Паромы и катера - метеозависимый транспорт. Рейд периодически закрывают также в целях безопасности при объявлении воздушной тревоги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, транспорт, морской транспорт, общественный транспорт, дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры севастополя, новости севастополя