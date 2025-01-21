https://crimea.ria.ru/20250121/v-sevastopole-prostilis-s-dvumya-geroyami-svo-1143543740.html

В Севастополе простились с двумя героями СВО

В Севастополе простились с двумя героями СВО - РИА Новости Крым, 21.01.2025

В Севастополе простились с двумя героями СВО

В Севастополе проводили в последний путь двух героев специальной военной операции на Украине - бойца батальона БАРС-7 Дмитрия Черепка и гвардии рядового,... РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T20:16

2025-01-21T20:16

2025-01-21T20:16

севастополь

михаил развожаев

утраты

новости сво

участники сво

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь двух героев специальной военной операции на Украине - бойца батальона БАРС-7 Дмитрия Черепка и гвардии рядового, пулеметчика Александра Баскакова. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев."Дмитрий Витальевич Черепок родился в Североморске в семье офицера Военно-морского флота. Вместе с семьей переехал в Севастополь, учился в школе №4. После школы успешно окончил Севастопольский приборостроительный институт и некоторое время работал в НИИ им. академика Крылова", - написал он в Telegram-канале.Дмитрий писал стихи, сочинял песни, был известным в городе бардом и часто выступал на концертах в России и за рубежом. С первых месяцев начала СВО он активно помогал фронту, участвовал в добровольческих формированиях.Гвардии рядовой Александр Баскаков родился и вырос в Ростове-на-Дону. Во время срочной службы в армии получил специальность сапера-кинолога, участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Вернувшись в родной Ростов, занялся бизнесом. В 2022 году переехал в Севастополь.Рядовой Баскаков геройски погиб в бою при освобождении Курской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, утраты, новости сво, участники сво, герои сво, общество