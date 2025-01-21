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В Севастополе простились с двумя героями СВО
В Севастополе простились с двумя героями СВО - РИА Новости Крым, 21.01.2025
В Севастополе простились с двумя героями СВО
В Севастополе проводили в последний путь двух героев специальной военной операции на Украине - бойца батальона БАРС-7 Дмитрия Черепка и гвардии рядового,... РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T20:16
2025-01-21T20:16
2025-01-21T20:16
севастополь
михаил развожаев
утраты
новости сво
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь двух героев специальной военной операции на Украине - бойца батальона БАРС-7 Дмитрия Черепка и гвардии рядового, пулеметчика Александра Баскакова. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев."Дмитрий Витальевич Черепок родился в Североморске в семье офицера Военно-морского флота. Вместе с семьей переехал в Севастополь, учился в школе №4. После школы успешно окончил Севастопольский приборостроительный институт и некоторое время работал в НИИ им. академика Крылова", - написал он в Telegram-канале.Дмитрий писал стихи, сочинял песни, был известным в городе бардом и часто выступал на концертах в России и за рубежом. С первых месяцев начала СВО он активно помогал фронту, участвовал в добровольческих формированиях.Гвардии рядовой Александр Баскаков родился и вырос в Ростове-на-Дону. Во время срочной службы в армии получил специальность сапера-кинолога, участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Вернувшись в родной Ростов, занялся бизнесом. В 2022 году переехал в Севастополь.Рядовой Баскаков геройски погиб в бою при освобождении Курской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев, утраты, новости сво, участники сво, герои сво, общество
В Севастополе простились с двумя героями СВО
В Севастополе простились с двумя участниками боевых действий на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь двух героев специальной военной операции на Украине - бойца батальона БАРС-7 Дмитрия Черепка и гвардии рядового, пулеметчика Александра Баскакова. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Дмитрий Витальевич Черепок родился в Североморске в семье офицера Военно-морского флота. Вместе с семьей переехал в Севастополь, учился в школе №4. После школы успешно окончил Севастопольский приборостроительный институт и некоторое время работал в НИИ им. академика Крылова", - написал он в Telegram-канале.
Дмитрий писал стихи, сочинял песни, был известным в городе бардом и часто выступал на концертах в России и за рубежом. С первых месяцев начала СВО он активно помогал фронту, участвовал в добровольческих формированиях.
"Дмитрий Витальевич Черепок геройски погиб, спасая жизни боевых товарищей в ожесточенном бою при освобождении Луганской Народной Республики от укронацистских захватчиков", - написал губернатор.
Гвардии рядовой Александр Баскаков родился и вырос в Ростове-на-Дону. Во время срочной службы в армии получил специальность сапера-кинолога, участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Вернувшись в родной Ростов, занялся бизнесом. В 2022 году переехал в Севастополь.
"В 2024 году Александр Витальевич заключил контракт с Минобороны России, прошел подготовку и был направлен в зону проведения специальной военной операции. В боях проявил мужество и отвагу", - отметил Михаил Развожаев.
Рядовой Баскаков геройски погиб в бою при освобождении Курской области.
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