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В Севастополе остановил движение морской транспорт - РИА Новости Крым, 21.01.2025
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В Севастополе остановил движение морской транспорт
В Севастополе остановил движение морской транспорт - РИА Новости Крым, 21.01.2025
В Севастополе остановил движение морской транспорт
Движение катеров и паромов приостановили в Севастополе, сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T11:02
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севастополь
новости
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
департамент транспорта севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Движение катеров и паромов приостановили в Севастополе, сообщает городской департамент транспорта.Причина закрытия рейда не называется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, департамент транспорта севастополя
В Севастополе остановил движение морской транспорт

В Севастополе закрыли рейд

11:02 21.01.2025
 
© РИА Новости КрымПаромы и катера в Севастополе
Паромы и катера в Севастополе - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Движение катеров и паромов приостановили в Севастополе, сообщает городской департамент транспорта.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.
Причина закрытия рейда не называется.
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СевастопольНовостиПаромы и катера в СевастополеМорской транспортДепартамент транспорта Севастополя
 
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