https://crimea.ria.ru/20250121/v-sevastopole-ostanovil-dvizhenie-morskoy-transport-1143522712.html
В Севастополе остановил движение морской транспорт
В Севастополе остановил движение морской транспорт - РИА Новости Крым, 21.01.2025
В Севастополе остановил движение морской транспорт
Движение катеров и паромов приостановили в Севастополе, сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T11:02
2025-01-21T11:02
2025-01-21T11:02
севастополь
новости
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
департамент транспорта севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Движение катеров и паромов приостановили в Севастополе, сообщает городской департамент транспорта.Причина закрытия рейда не называется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, департамент транспорта севастополя
В Севастополе остановил движение морской транспорт
В Севастополе закрыли рейд