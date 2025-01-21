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В Севастополе остановил движение морской транспорт

В Севастополе остановил движение морской транспорт - РИА Новости Крым, 21.01.2025

В Севастополе остановил движение морской транспорт

Движение катеров и паромов приостановили в Севастополе, сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T11:02

2025-01-21T11:02

2025-01-21T11:02

севастополь

новости

паромы и катера в севастополе

морской транспорт

департамент транспорта севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Движение катеров и паромов приостановили в Севастополе, сообщает городской департамент транспорта.Причина закрытия рейда не называется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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