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В Феодосии жильцы аварийного дома ждут помощи - РИА Новости Крым, 21.01.2025
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В Феодосии жильцы аварийного дома ждут помощи
В Феодосии жильцы аварийного дома ждут помощи - РИА Новости Крым, 21.01.2025
В Феодосии жильцы аварийного дома ждут помощи
В поселке Приморский под Феодосией разрушается жилой дом 1949 года постройки. Строение ни разу капитально не ремонтировали, и сейчас состояние ветхих... РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T15:35
2025-01-21T15:37
феодосия
переселение из аварийного жилья
жилье
жкх крыма и севастополя
игорь ткаченко
захар щегленко
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В поселке Приморский под Феодосией разрушается жилой дом 1949 года постройки. Строение ни разу капитально не ремонтировали, и сейчас состояние ветхих конструкций вызывает опасения. Каковы перспективы жильцов этого дома на расселение и как в целом Крыму обстоит дело с переселением из аварийного жилья - об этом журналистам рассказал министр ЖКХ Крыма Захар Щегленко, который прибыл в Приморский 21 января.Опасный дом у моряЭта двухэтажка, в которой проживает 21 семья, признана аварийной в 2020 году. С тех пор состояние конструкций еще ухудшилось, но многочисленные обращения жителей в разные инстанции результатов пока не принесли.Министерский визит случился сразу после рабочего выезда в поселок главы Крыма Сергея Аксенова, который услышал жалобы жильцов и поручил оперативно решить проблему.Что будет с жильцамиОчередь формируется исключительно по дате признания строения аварийным, подчеркивает министр. В этой связи расселить людей из этого дама сразу не получится - первыми расселят тех, кто оказался в списках в 2017-ом. Однако состояние объекта в Приморском вызывает серьезные опасения, поэтому дом проверят на безопасность."Задача муниципалитета в максимально оперативные сроки провести экспертизу состояния жилого дома, насколько оно может угрожать жизни и здоровью граждан. В случае, если будет признана угроза, будем с жильцами разговаривать о переселении в маневренный фонд ровно до того момента, пока по программе переселения из аварийного жилья не будут закуплены новые квартиры", - пообещал глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко.В целом весь этот путь, по словам мэра, займет около двух месяцев, маневренный фонд в городе есть - в основном это квартиры, которые по решению судов перешли в муниципальную собственность.Ситуация в КрымуВсего на территории Крыма сейчас расположены 233 аварийных дома, за которыми такой статус закреплен официально. Несколько таких домов уже расселили в прошлые годы в рамках соответствующей программы, сообщил Щегленко.Основные средства на расселение предоставляет фонд развития территорий - это федеральные средства. Раньше софинансирование республики в программе составляло 5%. С этого года правила меняются: в новой программе республиканский бюджет будет финансировать порядка 33%. При этом новые квартиры муниципалитетам могут передавать и частные инвесторы, которые ведут строительство новых многоэтажек в регионе. Куда именно предстоит переехать жильцам аварийного дома в Приморском, пока не определено, однако сами люди очень надеются, что их новые квадратные метры по-прежнему будут расположены на побережье, а не в отдаленных и неудобных районах.За пять лет в Крыму и Севастополе из аварийного жилья в новые квартиры переехали почти две тысячи человек, сообщал ранее вице-премьер Марат Хуснуллин в докладе президенту РФ Владимиру Путину. Всего с 2019 года регионы ЮФО расселили порядка 670 тысяч квадратных метров аварийного жилья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкое семья 17 лет живет в аварийном общежитии без тепла и водыВ Крыму пенсионерка полвека живет в аварийном доме из-за халатностиВ Симферополе 20 семей получили новые квартиры взамен аварийных
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феодосия, переселение из аварийного жилья, жилье, жкх крыма и севастополя, игорь ткаченко, захар щегленко, крым, новости крыма
В Феодосии жильцы аварийного дома ждут помощи

В феодосийском поселке Приморский разрушается жилая двухэтажка

15:35 21.01.2025 (обновлено: 15:37 21.01.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В поселке Приморский под Феодосией разрушается жилой дом 1949 года постройки. Строение ни разу капитально не ремонтировали, и сейчас состояние ветхих конструкций вызывает опасения. Каковы перспективы жильцов этого дома на расселение и как в целом Крыму обстоит дело с переселением из аварийного жилья - об этом журналистам рассказал министр ЖКХ Крыма Захар Щегленко, который прибыл в Приморский 21 января.

Опасный дом у моря

"Дом весь сыплется, он садится от сырости и от плесени - потому что мы живем в 30 метрах от моря и здесь постоянная влажность, а капремонта не было никогда. Дом весь лопается, у нас внутри трещины шириной в ладонь, и где гарантия, что он не сложится, и мы не останемся под этими камнями", - жалуются местные жители.
Эта двухэтажка, в которой проживает 21 семья, признана аварийной в 2020 году. С тех пор состояние конструкций еще ухудшилось, но многочисленные обращения жителей в разные инстанции результатов пока не принесли.
© РИА Новости КрымВ феодосийском поселке Приморский разрушается жилая двухэтажка
В феодосийском поселке Приморский разрушается жилая двухэтажка - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости Крым
В феодосийском поселке Приморский разрушается жилая двухэтажка
Министерский визит случился сразу после рабочего выезда в поселок главы Крыма Сергея Аксенова, который услышал жалобы жильцов и поручил оперативно решить проблему.

Что будет с жильцами

"На данный момент в республике завершена программа переселения домов, признанных аварийными до 2017 года. Мы с этой задачей справились. Сейчас формируется новая программа по домам, признанным аварийными с 2017 по 2022 год. Данный дом попадает в эту программу. Поэтому, если будет финансирование, а оно будет, этот дом переселим в 2029 - 2030 году", - пообещал Щегленко.
Очередь формируется исключительно по дате признания строения аварийным, подчеркивает министр. В этой связи расселить людей из этого дама сразу не получится - первыми расселят тех, кто оказался в списках в 2017-ом. Однако состояние объекта в Приморском вызывает серьезные опасения, поэтому дом проверят на безопасность.
"Задача муниципалитета в максимально оперативные сроки провести экспертизу состояния жилого дома, насколько оно может угрожать жизни и здоровью граждан. В случае, если будет признана угроза, будем с жильцами разговаривать о переселении в маневренный фонд ровно до того момента, пока по программе переселения из аварийного жилья не будут закуплены новые квартиры", - пообещал глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко.
В целом весь этот путь, по словам мэра, займет около двух месяцев, маневренный фонд в городе есть - в основном это квартиры, которые по решению судов перешли в муниципальную собственность.
© РИА Новости КрымВ феодосийском поселке Приморский разрушается жилая двухэтажка
В феодосийском поселке Приморский разрушается жилая двухэтажка - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости Крым

Ситуация в Крыму

Всего на территории Крыма сейчас расположены 233 аварийных дома, за которыми такой статус закреплен официально. Несколько таких домов уже расселили в прошлые годы в рамках соответствующей программы, сообщил Щегленко.
"Ежегодно в Крыму на переселение предусмотрено порядка 700-800 млн рублей. В программу переселения для домов, признанных аварийными в 2017-2022 годах, попадет 125 домов", - уточнил министр.
Основные средства на расселение предоставляет фонд развития территорий - это федеральные средства. Раньше софинансирование республики в программе составляло 5%. С этого года правила меняются: в новой программе республиканский бюджет будет финансировать порядка 33%. При этом новые квартиры муниципалитетам могут передавать и частные инвесторы, которые ведут строительство новых многоэтажек в регионе. Куда именно предстоит переехать жильцам аварийного дома в Приморском, пока не определено, однако сами люди очень надеются, что их новые квадратные метры по-прежнему будут расположены на побережье, а не в отдаленных и неудобных районах.
За пять лет в Крыму и Севастополе из аварийного жилья в новые квартиры переехали почти две тысячи человек, сообщал ранее вице-премьер Марат Хуснуллин в докладе президенту РФ Владимиру Путину. Всего с 2019 года регионы ЮФО расселили порядка 670 тысяч квадратных метров аварийного жилья.
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ФеодосияПереселение из аварийного жильяЖильеЖКХ Крыма и СевастополяИгорь ТкаченкоЗахар ЩегленкоКрымНовости Крыма
 
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