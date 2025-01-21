https://crimea.ria.ru/20250121/v-feodosii-zhiltsy-avariynogo-doma-zhdut-pomoschi-1143533854.html

В Феодосии жильцы аварийного дома ждут помощи

В Феодосии жильцы аварийного дома ждут помощи - РИА Новости Крым, 21.01.2025

В Феодосии жильцы аварийного дома ждут помощи

В поселке Приморский под Феодосией разрушается жилой дом 1949 года постройки. Строение ни разу капитально не ремонтировали, и сейчас состояние ветхих... РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T15:35

2025-01-21T15:35

2025-01-21T15:37

феодосия

переселение из аварийного жилья

жилье

жкх крыма и севастополя

игорь ткаченко

захар щегленко

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В поселке Приморский под Феодосией разрушается жилой дом 1949 года постройки. Строение ни разу капитально не ремонтировали, и сейчас состояние ветхих конструкций вызывает опасения. Каковы перспективы жильцов этого дома на расселение и как в целом Крыму обстоит дело с переселением из аварийного жилья - об этом журналистам рассказал министр ЖКХ Крыма Захар Щегленко, который прибыл в Приморский 21 января.Опасный дом у моряЭта двухэтажка, в которой проживает 21 семья, признана аварийной в 2020 году. С тех пор состояние конструкций еще ухудшилось, но многочисленные обращения жителей в разные инстанции результатов пока не принесли.Министерский визит случился сразу после рабочего выезда в поселок главы Крыма Сергея Аксенова, который услышал жалобы жильцов и поручил оперативно решить проблему.Что будет с жильцамиОчередь формируется исключительно по дате признания строения аварийным, подчеркивает министр. В этой связи расселить людей из этого дама сразу не получится - первыми расселят тех, кто оказался в списках в 2017-ом. Однако состояние объекта в Приморском вызывает серьезные опасения, поэтому дом проверят на безопасность."Задача муниципалитета в максимально оперативные сроки провести экспертизу состояния жилого дома, насколько оно может угрожать жизни и здоровью граждан. В случае, если будет признана угроза, будем с жильцами разговаривать о переселении в маневренный фонд ровно до того момента, пока по программе переселения из аварийного жилья не будут закуплены новые квартиры", - пообещал глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко.В целом весь этот путь, по словам мэра, займет около двух месяцев, маневренный фонд в городе есть - в основном это квартиры, которые по решению судов перешли в муниципальную собственность.Ситуация в КрымуВсего на территории Крыма сейчас расположены 233 аварийных дома, за которыми такой статус закреплен официально. Несколько таких домов уже расселили в прошлые годы в рамках соответствующей программы, сообщил Щегленко.Основные средства на расселение предоставляет фонд развития территорий - это федеральные средства. Раньше софинансирование республики в программе составляло 5%. С этого года правила меняются: в новой программе республиканский бюджет будет финансировать порядка 33%. При этом новые квартиры муниципалитетам могут передавать и частные инвесторы, которые ведут строительство новых многоэтажек в регионе. Куда именно предстоит переехать жильцам аварийного дома в Приморском, пока не определено, однако сами люди очень надеются, что их новые квадратные метры по-прежнему будут расположены на побережье, а не в отдаленных и неудобных районах.За пять лет в Крыму и Севастополе из аварийного жилья в новые квартиры переехали почти две тысячи человек, сообщал ранее вице-премьер Марат Хуснуллин в докладе президенту РФ Владимиру Путину. Всего с 2019 года регионы ЮФО расселили порядка 670 тысяч квадратных метров аварийного жилья.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкое семья 17 лет живет в аварийном общежитии без тепла и водыВ Крыму пенсионерка полвека живет в аварийном доме из-за халатностиВ Симферополе 20 семей получили новые квартиры взамен аварийных

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, переселение из аварийного жилья, жилье, жкх крыма и севастополя, игорь ткаченко, захар щегленко, крым, новости крыма