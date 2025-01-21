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В доме Виталия Кличко в Киеве накрыли подпольный бордель - РИА Новости Крым, 21.01.2025
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В доме Виталия Кличко в Киеве накрыли подпольный бордель
В доме Виталия Кличко в Киеве накрыли подпольный бордель - РИА Новости Крым, 21.01.2025
В доме Виталия Кличко в Киеве накрыли подпольный бордель
членов преступной группировки, которые удерживали женщин в помещении развлекательного клуба и принуждали их к оказанию сексуальных услуг. Клуб находится в доме, РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T18:17
2025-01-21T18:17
украина
киев
происшествия
новости
в мире
виталий кличко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Полиция Киева задержала членов преступной группировки, которые удерживали женщин в помещении развлекательного клуба и принуждали их к оказанию сексуальных услуг. Клуб находится в доме, где живет мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.Организаторы и участники преступной группы установлены, двое из них оказались гражданами других стран, которые уже отбывали наказание за аналогичные преступления.В полиции не уточняют количество задежанных, но сообщают, что им предъявлено обвинение по статьям "Торговля людьми" и "Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией". Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский расплачивается за свои ошибки - КличкоПридется провести референдум: что посоветовал Кличко ЗеленскомуНа Кубани будут судить организаторов притона
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РИА Новости Крым
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украина, киев, происшествия, новости, в мире, виталий кличко
В доме Виталия Кличко в Киеве накрыли подпольный бордель

В Киеве в подпольном борделе в доме Кличко насильно удерживали 30 женщин – СМИ

18:17 21.01.2025
 
© AP Photo Evgeniy MaloletkaОтключение электричества в Киеве
Отключение электричества в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo Evgeniy Maloletka
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Полиция Киева задержала членов преступной группировки, которые удерживали женщин в помещении развлекательного клуба и принуждали их к оказанию сексуальных услуг. Клуб находится в доме, где живет мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
"Фигуранты под предлогом предложения работы в клубе танцовщицами приглашали женщин, а затем под угрозами принуждали их к оказанию сексуальных услуг клиентам. Под пристальным наблюдением и постоянным давлением злоумышленников в учреждении работали более 30 женщин", - опубликовано на сайте полиции.
Организаторы и участники преступной группы установлены, двое из них оказались гражданами других стран, которые уже отбывали наказание за аналогичные преступления.
В полиции не уточняют количество задежанных, но сообщают, что им предъявлено обвинение по статьям "Торговля людьми" и "Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией". Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.
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