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В Армянске простились с героем спецоперации Евгением Шолоховым
В Армянске простились с героем спецоперации Евгением Шолоховым - РИА Новости Крым, 21.01.2025
В Армянске простились с героем спецоперации Евгением Шолоховым
простились с героем специальной военной операции Евгением Шолоховым. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Василий Телиженко. РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T19:08
2025-01-21T19:08
2025-01-21T19:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В Крыму жители Армянска простились с героем специальной военной операции Евгением Шолоховым. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Василий Телиженко.Он выразил соболезнования родственникам, близким и товарищам Героя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, армянск, утраты, новости сво, участники сво, герои сво, общество, василий телиженко
В Армянске простились с героем спецоперации Евгением Шолоховым
В Армянске простились с участником специальной военной операции Евгением Шолоховым