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В Армянске простились с героем спецоперации Евгением Шолоховым

В Армянске простились с героем спецоперации Евгением Шолоховым - РИА Новости Крым, 21.01.2025

В Армянске простились с героем спецоперации Евгением Шолоховым

простились с героем специальной военной операции Евгением Шолоховым. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Василий Телиженко. РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T19:08

2025-01-21T19:08

2025-01-21T19:08

крым

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василий телиженко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В Крыму жители Армянска простились с героем специальной военной операции Евгением Шолоховым. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации города Василий Телиженко.Он выразил соболезнования родственникам, близким и товарищам Героя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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армянск

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, армянск, утраты, новости сво, участники сво, герои сво, общество, василий телиженко