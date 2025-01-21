https://crimea.ria.ru/20250121/v-alushte-menyayut-skhemu-dvizheniya-transporta-iz-za-remonta-dorogi-1143525301.html

В Алуште меняют схему движения транспорта из-за ремонта дороги

В Алуште меняют схему движения транспорта из-за ремонта дороги - РИА Новости Крым, 21.01.2025

В Алуште меняют схему движения транспорта из-за ремонта дороги

В Алуште временно вводят изменения в схеме движения на одном из участков дорог в связи со строительными работами. Об этом предупреждает администрация города. РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T21:16

2025-01-21T21:16

2025-01-21T21:16

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ремонт и строительство дорог в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В Алуште временно вводят изменения в схеме движения на одном из участков дорог в связи со строительными работами. Об этом предупреждает администрация города.Также, по информации властей, на этом участке временно будет запрещена стоянка транспортных средств."Осуществлять парковку транспортных средств можно будет на площадке, расположенной со стороны ул. 15 Апреля (в районе дома № 10)", – уточнили в администрации Алушты.Автовладельцев просят соблюдать требования дорожных знаков и не оставлять свои машины в местах с введением ограничений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт "горбатого моста" в Симферополе: как идут работыНовые дороги и мосты: в минтрансе Крыма отчитались по итогам 2024 годаПодъезд к железнодорожной станции Керчь-Южная открыли раньше срока

алушта

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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