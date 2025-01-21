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В Алуште меняют схему движения транспорта из-за ремонта дороги - РИА Новости Крым, 21.01.2025
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В Алуште меняют схему движения транспорта из-за ремонта дороги
В Алуште меняют схему движения транспорта из-за ремонта дороги - РИА Новости Крым, 21.01.2025
В Алуште меняют схему движения транспорта из-за ремонта дороги
В Алуште временно вводят изменения в схеме движения на одном из участков дорог в связи со строительными работами. Об этом предупреждает администрация города. РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T21:16
2025-01-21T21:16
алушта
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ремонт и строительство дорог в крыму
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логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В Алуште временно вводят изменения в схеме движения на одном из участков дорог в связи со строительными работами. Об этом предупреждает администрация города.Также, по информации властей, на этом участке временно будет запрещена стоянка транспортных средств."Осуществлять парковку транспортных средств можно будет на площадке, расположенной со стороны ул. 15 Апреля (в районе дома № 10)", – уточнили в администрации Алушты.Автовладельцев просят соблюдать требования дорожных знаков и не оставлять свои машины в местах с введением ограничений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт "горбатого моста" в Симферополе: как идут работыНовые дороги и мосты: в минтрансе Крыма отчитались по итогам 2024 годаПодъезд к железнодорожной станции Керчь-Южная открыли раньше срока
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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96
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В Алуште меняют схему движения транспорта из-за ремонта дороги

В Алуште меняется схема движения транспорта из-за строительных работ

21:16 21.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Дорожный знак "Объезд"
Дорожный знак Объезд - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В Алуште временно вводят изменения в схеме движения на одном из участков дорог в связи со строительными работами. Об этом предупреждает администрация города.

"В связи с планируемым началом строительных работ на объекте, расположенном по адресу ул. 15 Апреля, 4 (территория бывшего пансионата "Северная Двина") на участке ул. Ленина, город Алушта будет изменена схема организации дорожного движения", – говорится в сообщении.

Также, по информации властей, на этом участке временно будет запрещена стоянка транспортных средств.
"Осуществлять парковку транспортных средств можно будет на площадке, расположенной со стороны ул. 15 Апреля (в районе дома № 10)", – уточнили в администрации Алушты.
Автовладельцев просят соблюдать требования дорожных знаков и не оставлять свои машины в местах с введением ограничений.
© Пресс-служба администрации АлуштыИз-за строительных работ в Алуште временно изменится схема движения
Из-за строительных работ в Алуште временно изменится схема движения
© Пресс-служба администрации Алушты
Из-за строительных работ в Алуште временно изменится схема движения
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АлуштаКрымРемонт и строительство дорог в КрымуРемонт дорогНовости КрымаПарковкиОбществоТранспортЛогистика
 
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