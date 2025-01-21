В Алуште меняют схему движения транспорта из-за ремонта дороги
В Алуште меняется схема движения транспорта из-за строительных работ
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Дорожный знак "Объезд"
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В Алуште временно вводят изменения в схеме движения на одном из участков дорог в связи со строительными работами. Об этом предупреждает администрация города.
"В связи с планируемым началом строительных работ на объекте, расположенном по адресу ул. 15 Апреля, 4 (территория бывшего пансионата "Северная Двина") на участке ул. Ленина, город Алушта будет изменена схема организации дорожного движения", – говорится в сообщении.
Также, по информации властей, на этом участке временно будет запрещена стоянка транспортных средств.
"Осуществлять парковку транспортных средств можно будет на площадке, расположенной со стороны ул. 15 Апреля (в районе дома № 10)", – уточнили в администрации Алушты.
Автовладельцев просят соблюдать требования дорожных знаков и не оставлять свои машины в местах с введением ограничений.
© Пресс-служба администрации АлуштыИз-за строительных работ в Алуште временно изменится схема движения
© Пресс-служба администрации Алушты
Из-за строительных работ в Алуште временно изменится схема движения
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: