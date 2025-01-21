https://crimea.ria.ru/20250121/troikh-ranennykh-pri-atake-vsu-na-bekhtery-detey-dostavili-na-lechenie-v-krym-1143544934.html
Троих раненных при атаке ВСУ на Бехтеры детей доставили на лечение в Крым
Троих раненных при атаке ВСУ на Бехтеры детей доставили на лечение в Крым - РИА Новости Крым, 21.01.2025
Троих раненных при атаке ВСУ на Бехтеры детей доставили на лечение в Крым
Троих детей, пострадавших при атаке украинских боевиков на школу в селе Бехтеры, доставили на лечение в Крым. Об этом сообщил сенатор от Херсонской области... РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T20:29
2025-01-21T20:29
2025-01-21T20:45
херсонская область
крым
обстрелы всу
происшествия
дети
игорь кастюкевич
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общество
республиканская детская клиническая больница (рдкб)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Троих детей, пострадавших при атаке украинских боевиков на школу в селе Бехтеры, доставили на лечение в Крым. Об этом сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.Он подчеркнул, что на пути следования раненных детей в Крым их безопасность обеспечивали военная полиция Херсонской области и батальон "Ахмат".20 января украинские боевики нанесли удар по зданию школы и окрестностям в селе Бехтеры Херсонской области, в результате чего погибли два человека. Первоначально сообщалось о 17 пострадавших, в числе которых тяжелые ранения получили двое детей.Позже количество пострадавших увеличилось до 25. Двух тяжелораненых доставили на лечение в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6. Об этом сообщила пресс-служба минздрава республики.Во вторник губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что число пострадавших выросло до 27 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, крым, обстрелы всу, происшествия, дети, игорь кастюкевич, новости, общество, республиканская детская клиническая больница (рдкб), новости крыма
Троих раненных при атаке ВСУ на Бехтеры детей доставили на лечение в Крым
В Крым на лечение доставили троих раненных при атаке школы в Бехтерах детей - сенатор
20:29 21.01.2025 (обновлено: 20:45 21.01.2025)