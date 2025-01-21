https://crimea.ria.ru/20250121/troikh-ranennykh-pri-atake-vsu-na-bekhtery-detey-dostavili-na-lechenie-v-krym-1143544934.html

Троих раненных при атаке ВСУ на Бехтеры детей доставили на лечение в Крым

Троих раненных при атаке ВСУ на Бехтеры детей доставили на лечение в Крым - РИА Новости Крым, 21.01.2025

Троих раненных при атаке ВСУ на Бехтеры детей доставили на лечение в Крым

Троих детей, пострадавших при атаке украинских боевиков на школу в селе Бехтеры, доставили на лечение в Крым. Об этом сообщил сенатор от Херсонской области... РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T20:29

2025-01-21T20:29

2025-01-21T20:45

херсонская область

крым

обстрелы всу

происшествия

дети

игорь кастюкевич

новости

общество

республиканская детская клиническая больница (рдкб)

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/37/82/378271_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c7f8aa54d48ee463ab0646b0ace96a2a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Троих детей, пострадавших при атаке украинских боевиков на школу в селе Бехтеры, доставили на лечение в Крым. Об этом сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.Он подчеркнул, что на пути следования раненных детей в Крым их безопасность обеспечивали военная полиция Херсонской области и батальон "Ахмат".20 января украинские боевики нанесли удар по зданию школы и окрестностям в селе Бехтеры Херсонской области, в результате чего погибли два человека. Первоначально сообщалось о 17 пострадавших, в числе которых тяжелые ранения получили двое детей.Позже количество пострадавших увеличилось до 25. Двух тяжелораненых доставили на лечение в Симферопольскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №6. Об этом сообщила пресс-служба минздрава республики.Во вторник губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что число пострадавших выросло до 27 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

херсонская область

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, крым, обстрелы всу, происшествия, дети, игорь кастюкевич, новости, общество, республиканская детская клиническая больница (рдкб), новости крыма