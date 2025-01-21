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Трамп грозит пошлинами в 100% странам БРИКС
Трамп грозит пошлинами в 100% странам БРИКС - РИА Новости Крым, 21.01.2025
Трамп грозит пошлинами в 100% странам БРИКС
Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести в отношении стран БРИКС торговые пошлины в 100%. Это следует из трансляции на сайте Белого дома. РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T12:31
2025-01-21T12:31
2025-01-21T12:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести в отношении стран БРИКС торговые пошлины в 100%. Это следует из трансляции на сайте Белого дома.При этом он добавил, что это не угроза, а уже высказанная им позиция.Это заявление Трамп сделал, говоря о низких расходах на оборону стран НАТО, в частности Испании. При этом он ошибочно назвал ее членом БРИКС, в котором она не состоит.БРИКС – объединение государств, куда изначально входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, но с этого года число участников объединения увеличилось до 10. Так, полноправными членами стали ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет и Эфиопия. Помимо этого, о намерении вступить в блок заявили еще около 20 государств.БРИКС объединяет страны с суммарным населением в 3,6 миллиарда человек – почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40 процентов мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономические итоги 2024 года: эксперт дал оценку и прогнозыУгрозы Трампа странам БРИКС: к чему следует готовитьсяВ БРИКС объявили бойкот доллару: созданы альтернативы системе SWIFT
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дональд трамп, брикс, новости, политика, в мире
Трамп грозит пошлинами в 100% странам БРИКС
Трамп пригрозил ввести пошлины в 100% на бизнес стран БРИКС с США
12:31 21.01.2025 (обновлено: 12:37 21.01.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым.
Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести в отношении стран БРИКС торговые пошлины в 100%. Это следует из трансляции на сайте
Белого дома.
"Мы введем пошлины по меньшей мере в 100% на бизнес, который они ведут с США", – сказал Трамп.
При этом он добавил, что это не угроза, а уже высказанная им позиция.
Это заявление Трамп сделал, говоря о низких расходах на оборону стран НАТО, в частности Испании. При этом он ошибочно назвал ее членом БРИКС, в котором она не состоит.
БРИКС – объединение государств, куда изначально входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, но с этого года число участников объединения увеличилось до 10. Так, полноправными членами стали ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет и Эфиопия. Помимо этого, о намерении вступить в блок заявили еще около 20 государств.
БРИКС объединяет страны с суммарным населением в 3,6 миллиарда человек – почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40 процентов мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
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