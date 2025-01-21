https://crimea.ria.ru/20250121/tramp-grozit-poshlinami-v-100-stranam-briks-1143525422.html

Трамп грозит пошлинами в 100% странам БРИКС

Трамп грозит пошлинами в 100% странам БРИКС - РИА Новости Крым, 21.01.2025

Трамп грозит пошлинами в 100% странам БРИКС

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести в отношении стран БРИКС торговые пошлины в 100%. Это следует из трансляции на сайте Белого дома. РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T12:31

2025-01-21T12:31

2025-01-21T12:37

дональд трамп

брикс

новости

политика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/09/1132693655_0:1:3032:1707_1920x0_80_0_0_ecfef8ec8a5aab52980b2b5d1df2b487.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести в отношении стран БРИКС торговые пошлины в 100%. Это следует из трансляции на сайте Белого дома.При этом он добавил, что это не угроза, а уже высказанная им позиция.Это заявление Трамп сделал, говоря о низких расходах на оборону стран НАТО, в частности Испании. При этом он ошибочно назвал ее членом БРИКС, в котором она не состоит.БРИКС – объединение государств, куда изначально входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, но с этого года число участников объединения увеличилось до 10. Так, полноправными членами стали ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет и Эфиопия. Помимо этого, о намерении вступить в блок заявили еще около 20 государств.БРИКС объединяет страны с суммарным населением в 3,6 миллиарда человек – почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40 процентов мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономические итоги 2024 года: эксперт дал оценку и прогнозыУгрозы Трампа странам БРИКС: к чему следует готовитьсяВ БРИКС объявили бойкот доллару: созданы альтернативы системе SWIFT

https://crimea.ria.ru/20241016/briks-gotovit-kolossalnyy-udar-po-ssha--politolog-1141097304.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, брикс, новости, политика, в мире