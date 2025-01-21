https://crimea.ria.ru/20250121/situatsiya-na-kurskom-napravlenii-vsu-poteryali-bolee-270-voennosluzhaschikh-1143532487.html

Ситуация на Курском направлении: ВСУ потеряли более 270 военнослужащих

Ситуация на Курском направлении: ВСУ потеряли более 270 военнослужащих - РИА Новости Крым, 21.01.2025

Ситуация на Курском направлении: ВСУ потеряли более 270 военнослужащих

Вооруженные силы Украины продолжают нести потери личного состава и вооружения в Курской области. О ситуации на этом направлении рассказали в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T14:57

2025-01-21T14:57

2025-01-21T14:57

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

новости

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новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины продолжают нести потери личного состава и вооружения в Курской области. О ситуации на этом направлении рассказали в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены танк Abrams и боевая машина пехоты Bradley производства США", - говорится в сообщении.Кроме того, поражена военная техника противника, в том числе миномет и две станции радиоэлектронной борьбы."Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ", - уточняют в Минобороны РФ.По информации военного ведомства, с начала с начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял уже более 53 600 военнослужащих, а также вооружение, среди которого 309 танков, 178 бронетранспортеров и пусковые установки реактивных систем залпового огня.Операция по уничтожению формирований ВСУ в этом регионе продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине нанесены удары по аэродромам и скоплениям живой силы ВСУТри беспилотника ВСУ сбиты на подлете к КрымуПосле атаки ВСУ на Смоленскую область горят здания

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости, министерство обороны рф, атаки всу на крым, новости сво