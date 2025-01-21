Рейтинг@Mail.ru
Ситуация на Курском направлении: ВСУ потеряли более 270 военнослужащих - РИА Новости Крым, 21.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250121/situatsiya-na-kurskom-napravlenii-vsu-poteryali-bolee-270-voennosluzhaschikh-1143532487.html
Ситуация на Курском направлении: ВСУ потеряли более 270 военнослужащих
Ситуация на Курском направлении: ВСУ потеряли более 270 военнослужащих - РИА Новости Крым, 21.01.2025
Ситуация на Курском направлении: ВСУ потеряли более 270 военнослужащих
Вооруженные силы Украины продолжают нести потери личного состава и вооружения в Курской области. О ситуации на этом направлении рассказали в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T14:57
2025-01-21T14:57
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
новости
министерство обороны рф
атаки всу на крым
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142993802_0:215:2882:1836_1920x0_80_0_0_abcc76fa1d608ca4ac2e50d62bab9a6c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины продолжают нести потери личного состава и вооружения в Курской области. О ситуации на этом направлении рассказали в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены танк Abrams и боевая машина пехоты Bradley производства США", - говорится в сообщении.Кроме того, поражена военная техника противника, в том числе миномет и две станции радиоэлектронной борьбы."Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ", - уточняют в Минобороны РФ.По информации военного ведомства, с начала с начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял уже более 53 600 военнослужащих, а также вооружение, среди которого 309 танков, 178 бронетранспортеров и пусковые установки реактивных систем залпового огня.Операция по уничтожению формирований ВСУ в этом регионе продолжается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине нанесены удары по аэродромам и скоплениям живой силы ВСУТри беспилотника ВСУ сбиты на подлете к КрымуПосле атаки ВСУ на Смоленскую область горят здания
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142993802_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_db4ca508610d22981840fad459a09b96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости, министерство обороны рф, атаки всу на крым, новости сво
Ситуация на Курском направлении: ВСУ потеряли более 270 военнослужащих

Более 270 военнослужащих потеряли ВСУ за сутки на Курском направлении

14:57 21.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкСтрельба снарядами "Краснополь" из гаубицы 2А65 "Мста-Б" ЦВО
Стрельба снарядами Краснополь из гаубицы 2А65 Мста-Б ЦВО - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины продолжают нести потери личного состава и вооружения в Курской области. О ситуации на этом направлении рассказали в Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены танк Abrams и боевая машина пехоты Bradley производства США", - говорится в сообщении.
Кроме того, поражена военная техника противника, в том числе миномет и две станции радиоэлектронной борьбы.
"Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ", - уточняют в Минобороны РФ.
По информации военного ведомства, с начала с начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял уже более 53 600 военнослужащих, а также вооружение, среди которого 309 танков, 178 бронетранспортеров и пусковые установки реактивных систем залпового огня.
Операция по уничтожению формирований ВСУ в этом регионе продолжается.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Украине нанесены удары по аэродромам и скоплениям живой силы ВСУ
Три беспилотника ВСУ сбиты на подлете к Крыму
После атаки ВСУ на Смоленскую область горят здания
 
Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьНовостиМинистерство обороны РФАтаки ВСУ на КрымНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:06В Крыму семья живет в 100-летнем доме под снос – возбуждено дело
16:56Число раненых при атаке школы в Бехтерах выросло до 27 человек
16:47Что значит для Зеленского заморозка внешней помощи со стороны США
16:35Первая пациентка с раком крови успешно прошла лечение российской вакциной
15:59В Крыму готовы увеличить производство яиц на 15%
15:41Число жертв пожара на горнолыжном курорте в Турции увеличилось до 66
15:35В Феодосии жильцы аварийного дома ждут помощи
15:22В России растет заболеваемость ОРВИ
15:10Землетрясение в Крыму: ждать ли большого сейсмического удара
14:57Ситуация на Курском направлении: ВСУ потеряли более 270 военнослужащих
14:44В Крыму изучают варианты возобновления подачи днепровской воды
14:30Лавров прокомментировал заявления Трампа о пошлинах для БРИКС
14:20"Ростелеком" сообщил об утечке данных
14:07На Украине нанесены удары по аэродромам и скоплениям живой силы ВСУ
14:03Штрафы за продажу детям табачных изделий вырастут до 2 млн рублей
13:42Еще восемь беспилотников нейтрализованы над Крымом и Черным морем
13:30Как разлив мазута повлиял на работу рыбных хозяйств в Крыму
13:28Путин и Си Цзиньпин наметили планы на 2025 год
13:12Из одного из четырех резервуаров "Волгонефти-239" откачали мазут
13:06В Севастополе открыли рейд
Лента новостейМолния