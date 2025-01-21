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Сильный пожар в Ялте – что известно

Сильный пожар в Ялте – что известно - РИА Новости Крым, 21.01.2025

Сильный пожар в Ялте – что известно

В Ялте произошел пожар в трех жилых домах, возгорание на площади 250 квадратных метров тушат более 30 спасателей. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T10:09

2025-01-21T10:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В Ялте произошел пожар в трех жилых домах, возгорание на площади 250 квадратных метров тушат более 30 спасателей. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России."В 08.15 поступило сообщение о возгорании многоквартирного дома в Ялте по улице Кирова. Установлено, что произошло возгорание одного одноэтажного дома и двух трехэтажных жилых домов", - говорится в сообщении.По информации чрезвычайного ведомства, на место происшествия оперативно были направлены подразделения 2-ого пожарно-спасательного отряда и служба пожаротушения республиканского главка МЧС России.По прибытии были незамедлительно поданы стволы на тушение. Звеном газодымозащитной службы проводится разведка. Организован подвоз воды.На данный момент на место пожара выехали эксперты испытательной пожарной лаборатории для установления причин и обстоятельств возгорания. Дальнейшая информация уточняется.Всего для тушения пожара привлечены от РСЧС 32 человека, 7 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:После атаки ВСУ на Смоленскую область горят зданияТри человека спасены и 20 эвакуированы на пожарах в Крыму

https://crimea.ria.ru/20250114/girlyanda-sozhgla-chastnyy-dom-v-krymu-1143316052.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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