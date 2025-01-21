https://crimea.ria.ru/20250121/silnoe-zemletryasenie-proizoshlo-na-tayvane-1143512283.html

Сильное землетрясение произошло на Тайване

Сильное землетрясение произошло на Тайване - РИА Новости Крым, 21.01.2025

Сильное землетрясение произошло на Тайване

15 человек ранены в результате землетрясения магнитудой 6,4 на Тайване. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на местную пожарную службу. РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T07:16

2025-01-21T07:16

2025-01-21T07:29

тайвань

новости

происшествия

в мире

природа

стихия

землетрясение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110663/75/1106637598_183:1:600:236_1920x0_80_0_0_246af21babd806f6354c22630e02c88a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. 15 человек ранены в результате землетрясения магнитудой 6,4 на Тайване. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на местную пожарную службу.Ранее в Центральном метеорологическом управление Тайваня сообщили, что на острове произошло землетрясение магнитудой 6,4. Очаг залегал на глубине 9,7 километра.Накануне в Крыму произошло землетрясение с эпицентром в Ялте, оно достигло магнитуды 2.3. 19 января Крымской сетью сейсмических станций был зафиксирован рой землетрясений, эпицентр которых расположен в Ялтинском районе Крыма на расстоянии 4 километра от сейсмической станции Ялта. Основной толчок произошел в 4 часа 59 минут по московскому времени.12 января вблизи Крыма также произошло землетрясение. По сообщению на сайте Европейского средиземноморского Сейсмологического Центра, его магнитуда составила 4,2. Согласно карте и предоставленным данным, подземный толчок был зафиксирован в Черном море у берегов Крыма в 17:49 по местному времени на глубине 44,6 км. Очаг располагался в 75 км от Керчи и 60 км от Тамани Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Очень сильное землетрясение произошло в ЯпонииУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияЗемлетрясение в Крыму: чего ждать после толчков в Черном море

тайвань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тайвань, новости, происшествия, в мире, природа, стихия, землетрясение