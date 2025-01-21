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Сильное землетрясение произошло на Тайване
Сильное землетрясение произошло на Тайване - РИА Новости Крым, 21.01.2025
Сильное землетрясение произошло на Тайване
15 человек ранены в результате землетрясения магнитудой 6,4 на Тайване. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на местную пожарную службу. РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T07:16
2025-01-21T07:16
2025-01-21T07:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. 15 человек ранены в результате землетрясения магнитудой 6,4 на Тайване. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на местную пожарную службу.Ранее в Центральном метеорологическом управление Тайваня сообщили, что на острове произошло землетрясение магнитудой 6,4. Очаг залегал на глубине 9,7 километра.Накануне в Крыму произошло землетрясение с эпицентром в Ялте, оно достигло магнитуды 2.3. 19 января Крымской сетью сейсмических станций был зафиксирован рой землетрясений, эпицентр которых расположен в Ялтинском районе Крыма на расстоянии 4 километра от сейсмической станции Ялта. Основной толчок произошел в 4 часа 59 минут по московскому времени.12 января вблизи Крыма также произошло землетрясение. По сообщению на сайте Европейского средиземноморского Сейсмологического Центра, его магнитуда составила 4,2. Согласно карте и предоставленным данным, подземный толчок был зафиксирован в Черном море у берегов Крыма в 17:49 по местному времени на глубине 44,6 км. Очаг располагался в 75 км от Керчи и 60 км от Тамани Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Очень сильное землетрясение произошло в ЯпонииУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясенияЗемлетрясение в Крыму: чего ждать после толчков в Черном море
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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тайвань, новости, происшествия, в мире, природа, стихия, землетрясение
Сильное землетрясение произошло на Тайване
При землетрясении магнитудой 6,4 на Тайване пострадали минимум 15 человек
07:16 21.01.2025 (обновлено: 07:29 21.01.2025)