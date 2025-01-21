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Шесть дней в огне: пожар на нефтебазе в Воронежской области потушили - РИА Новости Крым, 21.01.2025
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Шесть дней в огне: пожар на нефтебазе в Воронежской области потушили
Шесть дней в огне: пожар на нефтебазе в Воронежской области потушили - РИА Новости Крым, 21.01.2025
Шесть дней в огне: пожар на нефтебазе в Воронежской области потушили
Возгорание на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области ликвидировано спустя шесть дней. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T17:24
2025-01-21T17:25
воронежская область
александр гусев
пожар
происшествия
обстрелы всу
нефтебаза
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Возгорание на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области ликвидировано спустя шесть дней. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.15 января на территории Лискинского района Воронежской области после атаки беспилотников на регион произошел пожар на нефтебазе. 20 января силы ПВО уничтожили несколько беспилотников в небе над Воронежской областью. В результате падения одного из БПЛА на территории нефтебазы в Лискинском районе произошло новое возгорание.По словам Гусева, спасатели "совершили практически невозможное", ликвидировав открытое горение за такой короткий срок.Он также поблагодарил руководителей Московской, Липецкой и Тамбовской областей, которые оказали поддержку в тушении пожара.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крым Зеленскому не по зубам": Аксенов оценил эффективность ПВО в регионеСотрудникам охраны объектов ТЭК хотят разрешить сбивать беспилотникиЧто будет с британскими дронами на Украине
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воронежская область, александр гусев, пожар, происшествия, обстрелы всу, нефтебаза, новости
Шесть дней в огне: пожар на нефтебазе в Воронежской области потушили

В Воронежской области спустя 6 дней потушили горящую нефтебазу – губернатор

17:24 21.01.2025 (обновлено: 17:25 21.01.2025)
 
© Telegram-канал губернатора Воронежской области Александра ГусеваТушение нефтебазы в Воронежской области
Тушение нефтебазы в Воронежской области
© Telegram-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Возгорание на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области ликвидировано спустя шесть дней. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
15 января на территории Лискинского района Воронежской области после атаки беспилотников на регион произошел пожар на нефтебазе. 20 января силы ПВО уничтожили несколько беспилотников в небе над Воронежской областью. В результате падения одного из БПЛА на территории нефтебазы в Лискинском районе произошло новое возгорание.
"К вечеру 20 января оставалось потушить возгорание на единственном участке. Однако вечером был нанесен повторный удар, который привел к новым очагам. Благодаря своевременному оповещению пострадавших не было. Менее чем за сутки в тяжелейших условиях пожарные ликвидировали и прежнее, и новые возгорания", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Гусева, спасатели "совершили практически невозможное", ликвидировав открытое горение за такой короткий срок.
Он также поблагодарил руководителей Московской, Липецкой и Тамбовской областей, которые оказали поддержку в тушении пожара.
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Воронежская областьАлександр ГусевПожарПроисшествияОбстрелы ВСУНефтебазаНовости
 
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