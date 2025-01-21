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Семь беспилотников уничтожены над Крымом

Семь беспилотников уничтожены над Крымом - РИА Новости Крым, 21.01.2025

Семь беспилотников уничтожены над Крымом

Семь украинских беспилотников уничтожены над территорией Крыма вечером во вторник. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T20:48

2025-01-21T20:48

2025-01-21T20:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Семь украинских беспилотников уничтожены над территорией Крыма вечером во вторник. Об этом сообщили в Минобороны России.Это уже третья за сутки отраженная атака украинских беспилотников на полуостров. Утром три беспилотника ВСУ были сбиты на подлете к Крыму. около полудня средства ПВО перехватили и уничтожили еще восемь БПЛА над акваторией Черного моря и над территорией Республики Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), пво, новости крыма, срочные новости крыма