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Семь беспилотников уничтожены над Крымом - РИА Новости Крым, 21.01.2025
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Семь беспилотников уничтожены над Крымом
Семь беспилотников уничтожены над Крымом - РИА Новости Крым, 21.01.2025
Семь беспилотников уничтожены над Крымом
Семь украинских беспилотников уничтожены над территорией Крыма вечером во вторник. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T20:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Семь украинских беспилотников уничтожены над территорией Крыма вечером во вторник. Об этом сообщили в Минобороны России.Это уже третья за сутки отраженная атака украинских беспилотников на полуостров. Утром три беспилотника ВСУ были сбиты на подлете к Крыму. около полудня средства ПВО перехватили и уничтожили еще восемь БПЛА над акваторией Черного моря и над территорией Республики Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), пво, новости крыма, срочные новости крыма
Семь беспилотников уничтожены над Крымом

Над Крымом сбили семь беспилотников - Минобороны

20:48 21.01.2025 (обновлено: 20:55 21.01.2025)
 
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© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Семь украинских беспилотников уничтожены над территорией Крыма вечером во вторник. Об этом сообщили в Минобороны России.
"С 19.20 до 20.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым", - сказано в сообщении.
Это уже третья за сутки отраженная атака украинских беспилотников на полуостров. Утром три беспилотника ВСУ были сбиты на подлете к Крыму. около полудня средства ПВО перехватили и уничтожили еще восемь БПЛА над акваторией Черного моря и над территорией Республики Крым.
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