https://crimea.ria.ru/20250121/putin-i-si-tszinpin-nametili-plany-na-2025-god-1143528881.html

Путин и Си Цзиньпин наметили планы на 2025 год

Путин и Си Цзиньпин наметили планы на 2025 год - РИА Новости Крым, 21.01.2025

Путин и Си Цзиньпин наметили планы на 2025 год

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пообщались по видеосвязи и наметили планы на будущее по развитию отношений между странами... РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T13:28

2025-01-21T13:28

2025-01-21T13:28

владимир путин (политик)

си цзиньпин (председатель кнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пообщались по видеосвязи и наметили планы на будущее по развитию отношений между странами. Основные заявления лидеров — в подборке РИА Новости.Взаимодействие на международной аренеЭкономическое сотрудничество80-летие Великой ПобедыСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Клинч с Китаем: пойдут ли США на захват Панамского канала силойТрамп обещает разрушить союз России и Китая в случае победы на выборахСи Цзиньпин призвал не допустить эскалации конфликта на Украине

https://crimea.ria.ru/20241022/otnosheniya-rossii-i-kitaya-priobreli-bespretsedentnyy-kharakter--si-tszinpin-1141272458.html

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китай

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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владимир путин (политик), си цзиньпин (председатель кнр), китай, россия, экономика, политика, в мире, новости