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Путин и Си Цзиньпин наметили планы на 2025 год - РИА Новости Крым, 21.01.2025
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Путин и Си Цзиньпин наметили планы на 2025 год
Путин и Си Цзиньпин наметили планы на 2025 год - РИА Новости Крым, 21.01.2025
Путин и Си Цзиньпин наметили планы на 2025 год
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пообщались по видеосвязи и наметили планы на будущее по развитию отношений между странами... РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T13:28
2025-01-21T13:28
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пообщались по видеосвязи и наметили планы на будущее по развитию отношений между странами. Основные заявления лидеров — в подборке РИА Новости.Взаимодействие на международной аренеЭкономическое сотрудничество80-летие Великой ПобедыСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Клинч с Китаем: пойдут ли США на захват Панамского канала силойТрамп обещает разрушить союз России и Китая в случае победы на выборахСи Цзиньпин призвал не допустить эскалации конфликта на Украине
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владимир путин (политик), си цзиньпин (председатель кнр), китай, россия, экономика, политика, в мире, новости
Путин и Си Цзиньпин наметили планы на 2025 год

Путин и Си Цзиньпин наметили планы по дальнейшему развитию отношений двух стран

13:28 21.01.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции
Президент Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пообщались по видеосвязи и наметили планы на будущее по развитию отношений между странами. Основные заявления лидеров — в подборке РИА Новости.

Взаимодействие на международной арене

  • Всестороннее укрепление отношений России и Китая отвечает задачам их развития;
  • Москва и Пекин выстраивают отношения на основе дружбы и обоюдного доверия;

"В основе сотрудничества Москвы и Пекина широкая общность национальных интересов и совпадения взглядов на то, какими должны быть отношения между крупными державами. Мы выстраиваем наши связи на основе дружбы, обоюдного доверия и поддержки, равноправия и взаимовыгоды. Эти связи самодостаточны, не зависят от внутриполитических факторов и текущей мировой конъюнктуры", - заявил Владимир Путин.

  • Россия и Китай совместно выступают за построение более справедливого многополярного миропорядка;
  • Внешнеполитические связи России и Китая играют важную стабилизирующую роль в мировых делах;
  • Россия и Китай ведут работу в интересах обеспечения неделимой безопасности в Евразии и в мире в целом.

"В новом году готов вместе с вами вывести китайско-российские отношения на новую высоту. И противостоять внешней неопределенности на основе сохранения стабильности и стрессоустойчивости китайско-российских отношений во имя развития и процветания всех стран, международной справедливости и равноправия", - сказал Си Цзиньпин.

XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина
22 октября 2024, 17:34
Отношения России и Китая приобрели беспрецедентный характер – Си Цзиньпин

Экономическое сотрудничество

  • Товарооборот России и Китая продолжает расти;
  • Россия вышла на первое место по поставкам в Китай природного газа;

"Китай является крупнейшим потребителем российских энергоресурсов. Мы удерживаем первое место по объему экспорта в КНР нефти. Пять лет назад вместе с Вами дали старт эксплуатации газопровода "Сила Сибири", сегодня же Россия вышла на первое место по поставкам в Китай природного газа. В декабре 2024 года подписана "дорожная карта" о реализации комплексной программы сотрудничества по реакторам на быстрых нейтронах и замыканию ядерного топливного цикла, а это технологии будущего атомной энергетики", - сказал Путин.

  • Встречные турпотоки России и Китая растут.
  • Россия и Китай реализуют успешные проекты в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве и других областях;
Рубли и юани - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
4 декабря 2024, 18:23
Товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордного уровня

"Китайско-российские отношения, стрежнем которых являются вечное добрососедство и дружба, всеобъемлющее стратегическое взаимодействие, взаимовыгодное сотрудничество и обоюдный выигрыш, приобретают все новую жизненную силу. Поступательно расширяется двустороннее практическое сотрудничество, сохраняется уверенная тенденция к росту во взаимной торговле. А восточный маршрут газопровода Китай-Россия выведен на полную мощность раньше запланированного срока", - отметил Си Цзиньпин.

80-летие Великой Победы

  • Важно бережно хранить и отстаивать историческую правду о победе над фашизмом;
  • Память о победе в Великой Отечественной войне священна для народов России и Китая.

"Нельзя позволить идеологии фашизма, нацизма и милитаризма вновь поднять голову. Важно совместно с другими нашими единомышленниками бережно хранить и отстаивать историческую правду", - подчеркнул Путин.

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Владимир Путин (политик)Си Цзиньпин (председатель КНР)КитайРоссияЭкономикаПолитикаВ миреНовости
 
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