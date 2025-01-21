Путин и Си Цзиньпин наметили планы на 2025 год

Путин и Си Цзиньпин наметили планы по дальнейшему развитию отношений двух стран
Взаимодействие на международной арене
- —Всестороннее укрепление отношений России и Китая отвечает задачам их развития;
- —Москва и Пекин выстраивают отношения на основе дружбы и обоюдного доверия;
"В основе сотрудничества Москвы и Пекина широкая общность национальных интересов и совпадения взглядов на то, какими должны быть отношения между крупными державами. Мы выстраиваем наши связи на основе дружбы, обоюдного доверия и поддержки, равноправия и взаимовыгоды. Эти связи самодостаточны, не зависят от внутриполитических факторов и текущей мировой конъюнктуры", - заявил Владимир Путин.
- —Россия и Китай совместно выступают за построение более справедливого многополярного миропорядка;
- —Внешнеполитические связи России и Китая играют важную стабилизирующую роль в мировых делах;
- —Россия и Китай ведут работу в интересах обеспечения неделимой безопасности в Евразии и в мире в целом.
"В новом году готов вместе с вами вывести китайско-российские отношения на новую высоту. И противостоять внешней неопределенности на основе сохранения стабильности и стрессоустойчивости китайско-российских отношений во имя развития и процветания всех стран, международной справедливости и равноправия", - сказал Си Цзиньпин.
Экономическое сотрудничество
- —Товарооборот России и Китая продолжает расти;
- —Россия вышла на первое место по поставкам в Китай природного газа;
"Китай является крупнейшим потребителем российских энергоресурсов. Мы удерживаем первое место по объему экспорта в КНР нефти. Пять лет назад вместе с Вами дали старт эксплуатации газопровода "Сила Сибири", сегодня же Россия вышла на первое место по поставкам в Китай природного газа. В декабре 2024 года подписана "дорожная карта" о реализации комплексной программы сотрудничества по реакторам на быстрых нейтронах и замыканию ядерного топливного цикла, а это технологии будущего атомной энергетики", - сказал Путин.
- —Встречные турпотоки России и Китая растут.
- —Россия и Китай реализуют успешные проекты в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве и других областях;
"Китайско-российские отношения, стрежнем которых являются вечное добрососедство и дружба, всеобъемлющее стратегическое взаимодействие, взаимовыгодное сотрудничество и обоюдный выигрыш, приобретают все новую жизненную силу. Поступательно расширяется двустороннее практическое сотрудничество, сохраняется уверенная тенденция к росту во взаимной торговле. А восточный маршрут газопровода Китай-Россия выведен на полную мощность раньше запланированного срока", - отметил Си Цзиньпин.
80-летие Великой Победы
- —Важно бережно хранить и отстаивать историческую правду о победе над фашизмом;
- —Память о победе в Великой Отечественной войне священна для народов России и Китая.
"Нельзя позволить идеологии фашизма, нацизма и милитаризма вновь поднять голову. Важно совместно с другими нашими единомышленниками бережно хранить и отстаивать историческую правду", - подчеркнул Путин.