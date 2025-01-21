https://crimea.ria.ru/20250121/pozhar-na-gornolyzhnom-kurorte-v-turtsii-chto-izvestno-k-etomu-chasu-1143520264.html

Пожар на горнолыжном курорте в Турции: что известно к этому часу

Пожар на горнолыжном курорте в Турции: что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 21.01.2025

Пожар на горнолыжном курорте в Турции: что известно к этому часу

Количество погибших и пострадавших на горнолыжном курорте в Болу в Турции увеличилось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра внутренних... РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T09:44

2025-01-21T09:44

2025-01-21T09:44

турция

происшествия

пожар

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Количество погибших и пострадавших на горнолыжном курорте в Болу в Турции увеличилось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети.По его данным, информация о пожаре в одном из отелей курорта поступила в 03.27, в ликвидации последствий ЧП участвуют 267 сотрудников различных служб.Ранее сообщалось о шести погибших. Ерликая уточнил, что все они являются гражданами Турции.По информации телеканала CNN Türk. пожар вспыхнул в деревянном отеле, который был заполнен гостями на 80-90% – в нем находились более 200 человек.В посольстве РФ в Турции РИА Новости сообщили, что не получали сведений о погибших или пострадавших россиянах.18 января стало известно, что несколько десятков человек на горнолыжном курорте Астун получили травмы в результате аварии на кресельном подъемнике, 17 из них - серьезные.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом на Шри-ЛанкеВ массовом ДТП в Турции пострадали российские туристыМассовое ДТП в Турции: 11 погибших и десятки раненых

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, происшествия, пожар, в мире, новости