После атаки ВСУ на Смоленскую область горят здания
После атаки украинских беспилотников на Смоленскую область горят здания
07:57 21.01.2025 (обновлено: 08:04 21.01.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. На крышах отдельных зданий в Смоленской области горит кровля после падения обломков украинских беспилотников. Об этом сообщает губернатор региона Василий Анохин.
В ночь на вторник силами ПВО Министерства обороны РФ была пресечена попытка киевского режима совершить атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам области. По предварительной информации регионального Минздрава, пострадавших нет, уточнил глава региона.
"На земле и на крышах отдельных зданий отмечены возгорания кровли в результате падения обломков БПЛА. Также повреждены окна жилых домов. На местах происшествий работают оперативные службы", – сообщил Анохин.
И предупредил, что в социальных сетях участились случаи появления фейковой информации и различных видео о налетах БПЛА на объекты, жилые дома Смоленской области. Это делается для нагнетания паники и дестабилизации ситуации, отметил губернатор. И призвал доверять только официальным источникам информации и не распространять непроверенные данные.
В ночь на вторник 55 украинских беспилотников были ликвидированы средствами российской ПВО над шестью регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны.
Накануне атаке подверглись семь российских регионов – были уничтожены более 30 украинских дронов.
Противник регулярно совершает попытки атаковать российские регионы при помощи беспилотников, так, в минувшую субботу средствами ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря и Крымом. Днем ранее возгорание произошло на территории промышленного предприятия в городе Людиново Калужской области в результате атаки вражеского беспилотника.
15 января на территории Лискинского района Воронежской области после атаки беспилотников на регион произошел пожар на нефтебазе. Еще раньше в результате атак беспилотников ВСУ в селе Чалтырь возник пожар в частном доме, загорелись и припаркованные рядом автомобили, а в селе Крым произошло возгорание на территории производственного предприятия.
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