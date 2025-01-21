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После атаки ВСУ на Смоленскую область горят здания - РИА Новости Крым, 21.01.2025
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После атаки ВСУ на Смоленскую область горят здания
После атаки ВСУ на Смоленскую область горят здания - РИА Новости Крым, 21.01.2025
После атаки ВСУ на Смоленскую область горят здания
На крышах отдельных зданий в Смоленской области горит кровля после падения обломков украинских беспилотников. Об этом сообщает губернатор региона Василий... РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T07:57
2025-01-21T08:04
василий анохин
смоленская область
новости
происшествия
пожар
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. На крышах отдельных зданий в Смоленской области горит кровля после падения обломков украинских беспилотников. Об этом сообщает губернатор региона Василий Анохин.В ночь на вторник силами ПВО Министерства обороны РФ была пресечена попытка киевского режима совершить атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам области. По предварительной информации регионального Минздрава, пострадавших нет, уточнил глава региона.И предупредил, что в социальных сетях участились случаи появления фейковой информации и различных видео о налетах БПЛА на объекты, жилые дома Смоленской области. Это делается для нагнетания паники и дестабилизации ситуации, отметил губернатор. И призвал доверять только официальным источникам информации и не распространять непроверенные данные.В ночь на вторник 55 украинских беспилотников были ликвидированы средствами российской ПВО над шестью регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны.Накануне атаке подверглись семь российских регионов – были уничтожены более 30 украинских дронов.Противник регулярно совершает попытки атаковать российские регионы при помощи беспилотников, так, в минувшую субботу средствами ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря и Крымом. Днем ранее возгорание произошло на территории промышленного предприятия в городе Людиново Калужской области в результате атаки вражеского беспилотника.15 января на территории Лискинского района Воронежской области после атаки беспилотников на регион произошел пожар на нефтебазе. Еще раньше в результате атак беспилотников ВСУ в селе Чалтырь возник пожар в частном доме, загорелись и припаркованные рядом автомобили, а в селе Крым произошло возгорание на территории производственного предприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крым Зеленскому не по зубам": Аксенов оценил эффективность ПВО в регионеСотрудникам охраны объектов ТЭК хотят разрешить сбивать беспилотникиЧто будет с британскими дронами на Украине
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василий анохин, смоленская область, новости, происшествия, пожар, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
После атаки ВСУ на Смоленскую область горят здания

После атаки украинских беспилотников на Смоленскую область горят здания

07:57 21.01.2025 (обновлено: 08:04 21.01.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. На крышах отдельных зданий в Смоленской области горит кровля после падения обломков украинских беспилотников. Об этом сообщает губернатор региона Василий Анохин.
В ночь на вторник силами ПВО Министерства обороны РФ была пресечена попытка киевского режима совершить атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам области. По предварительной информации регионального Минздрава, пострадавших нет, уточнил глава региона.

"На земле и на крышах отдельных зданий отмечены возгорания кровли в результате падения обломков БПЛА. Также повреждены окна жилых домов. На местах происшествий работают оперативные службы", – сообщил Анохин.

И предупредил, что в социальных сетях участились случаи появления фейковой информации и различных видео о налетах БПЛА на объекты, жилые дома Смоленской области. Это делается для нагнетания паники и дестабилизации ситуации, отметил губернатор. И призвал доверять только официальным источникам информации и не распространять непроверенные данные.
В ночь на вторник 55 украинских беспилотников были ликвидированы средствами российской ПВО над шестью регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны.
Накануне атаке подверглись семь российских регионов – были уничтожены более 30 украинских дронов.
Противник регулярно совершает попытки атаковать российские регионы при помощи беспилотников, так, в минувшую субботу средствами ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря и Крымом. Днем ранее возгорание произошло на территории промышленного предприятия в городе Людиново Калужской области в результате атаки вражеского беспилотника.
15 января на территории Лискинского района Воронежской области после атаки беспилотников на регион произошел пожар на нефтебазе. Еще раньше в результате атак беспилотников ВСУ в селе Чалтырь возник пожар в частном доме, загорелись и припаркованные рядом автомобили, а в селе Крым произошло возгорание на территории производственного предприятия.
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Василий АнохинСмоленская областьНовостиПроисшествияПожарБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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