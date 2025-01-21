https://crimea.ria.ru/20250121/posle-ataki-vsu-na-smolenskuyu-oblast-goryat-zdaniya-1143513456.html

После атаки ВСУ на Смоленскую область горят здания

После атаки ВСУ на Смоленскую область горят здания - РИА Новости Крым, 21.01.2025

После атаки ВСУ на Смоленскую область горят здания

На крышах отдельных зданий в Смоленской области горит кровля после падения обломков украинских беспилотников. Об этом сообщает губернатор региона Василий... РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T07:57

2025-01-21T07:57

2025-01-21T08:04

василий анохин

смоленская область

новости

происшествия

пожар

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. На крышах отдельных зданий в Смоленской области горит кровля после падения обломков украинских беспилотников. Об этом сообщает губернатор региона Василий Анохин.В ночь на вторник силами ПВО Министерства обороны РФ была пресечена попытка киевского режима совершить атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам области. По предварительной информации регионального Минздрава, пострадавших нет, уточнил глава региона.И предупредил, что в социальных сетях участились случаи появления фейковой информации и различных видео о налетах БПЛА на объекты, жилые дома Смоленской области. Это делается для нагнетания паники и дестабилизации ситуации, отметил губернатор. И призвал доверять только официальным источникам информации и не распространять непроверенные данные.В ночь на вторник 55 украинских беспилотников были ликвидированы средствами российской ПВО над шестью регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны.Накануне атаке подверглись семь российских регионов – были уничтожены более 30 украинских дронов.Противник регулярно совершает попытки атаковать российские регионы при помощи беспилотников, так, в минувшую субботу средствами ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря и Крымом. Днем ранее возгорание произошло на территории промышленного предприятия в городе Людиново Калужской области в результате атаки вражеского беспилотника.15 января на территории Лискинского района Воронежской области после атаки беспилотников на регион произошел пожар на нефтебазе. Еще раньше в результате атак беспилотников ВСУ в селе Чалтырь возник пожар в частном доме, загорелись и припаркованные рядом автомобили, а в селе Крым произошло возгорание на территории производственного предприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крым Зеленскому не по зубам": Аксенов оценил эффективность ПВО в регионеСотрудникам охраны объектов ТЭК хотят разрешить сбивать беспилотникиЧто будет с британскими дронами на Украине

смоленская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий анохин, смоленская область, новости, происшествия, пожар, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)