https://crimea.ria.ru/20250121/pervye-resheniya-trampa-i-pozhar-na-kurorte-v-turtsii-glavnoe-za-den-1143546007.html

Первые решения Трампа и пожар на курорте в Турции: главное за день

Первые решения Трампа и пожар на курорте в Турции: главное за день - РИА Новости Крым, 21.01.2025

Первые решения Трампа и пожар на курорте в Турции: главное за день

В Турции на пожаре в горнолыжном курорте погибли 76 человек. В Крыму отбили три атаки украинских беспилотников. Президент США Дональд Трамп озвучил свои первые... РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T22:57

2025-01-21T22:57

2025-01-21T22:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В Турции на пожаре в горнолыжном курорте погибли 76 человек. В Крыму отбили три атаки украинских беспилотников. Президент США Дональд Трамп озвучил свои первые решения на посту. Президент России Владимир Путин провел разговор с лидером КНР Си Цзиньпином и президентом Египта Абдельфаттахом Сиси. В России первая пациентка успешно прошла лечение отечественной онковакциной. Полиция Киева раскрыла подпольный бордель, который работал в доме, где живет мэр украинской столицы Виталий Кличко.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.На пожаре в Турции погибли 76 человекВ Турции ночью на горнолыжном курорте Карталкая загорелся один из отелей, погибли 76 человек, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая. 22 января президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил днем национального траура. По данным министра юстиции Турции Йылмаз Тунча, после инцидента были задержаны четыре человека, среди них и владелец гостиницы.Над Крымом за сутки сбили 18 беспилотниковРоссийские средства ПВО отразили три атаки украинских беспилотников на Крым за сутки. Над полуостровом и акваторией Черного моря уничтожено 18 БПЛА. Утром три беспилотника были сбиты на подлете к Крыму. Около полудня средства ПВО перехватили и уничтожили еще восемь БПЛА над акваторией Черного моря и над территорией Республики Крым. Вечером над полуостровом сбили еще семь беспилотников.Первые решения Дональда ТрампаПрезидент США Дональд Трамп в первые часы после официального вступления в должность подписал несколько десятков указов. Среди первых решений – приостановка всех программ военной помощи другим странам на 90 дней, выход из Всемирной организации здравоохранения и Парижского соглашения о климате. Он также ввел режим чрезвычайного положения в штатах, где добывают нефть и газ.В первых указах Трампа также идет речь о строительстве стены на границе с Мексикой, возвращении Кубы в список стран-террористов, официальной защите двух гендеров – мужского и женского.Кроме того, он запустил процедуру переименования Мексиканского залива в Американский и сделал ряд других громких заявлений. В частности, о том, что для стран БРИКС будут введены 100-процентные пошлины, в состав США должен войти датский остров Гренландия и Панамский канал, который следует "отнять у Китая".На Суэцком канале создают российскую промышленную зонуПрезидент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Египта Абдельфаттахом Сиси обсудил несколько совместных проектов, включая строительство первой в Египте АЭС и создание российской зоны на побережье Суэцкого канала. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.Путин и Си Цзиньпин наметили планы на 2025 годПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин пообщались по видеосвязи и наметили планы развития отношений между странами.В частности, стороны отметили, что Россия и Китай выступают за построение более справедливого многополярного миропорядка, укрепляют экономическое сотрудничество – Россия вышла на первое место по объему импорта в Китай природного газа, общий товарооборот России и Китая продолжает расти.В Воронежской области потушили пожар на нефтебазеВозгорание на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области ликвидировано к концу шестого дня после начала пожара. Он возник во время атаки беспилотников 15 января, сообщил губернатор региона Александр Гусев.Первая пациентка с онкологией прошла лечение российской вакцинойПервая россиянка, страдающая от онкозаболевания крови, успешно прошла лечение новым отечественным препаратом "Утжефра" в рамках клинического испытания препарата. Об этом сообщили в пресс-службе НМИЦ гематологии Минздрава России.Отмечается, что 59-летняя пациентка получила препарат 12 и 13 декабря двумя дозами, у нее не было серьезных осложнений. По результатам обследования подтвержден полный ответ на терапию и безопасность препарата, отметили в центре.В Киеве накрыли бордельВ Киеве полиция задержала членов преступной группировки, которые удерживали порядка 30 женщин в помещении развлекательного клуба и принуждали их к оказанию сексуальных услуг. Клуб находится в доме, где живет мэр Киева Виталий Кличко, сообщили украинские СМИ. Организаторы и участники преступной группы установлены, двое из них уже отбывали наказание за аналогичные преступления.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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