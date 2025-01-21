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Первая пациентка с раком крови успешно прошла лечение российской вакциной - РИА Новости Крым, 21.01.2025
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Первая пациентка с раком крови успешно прошла лечение российской вакциной
Первая пациентка с раком крови успешно прошла лечение российской вакциной - РИА Новости Крым, 21.01.2025
Первая пациентка с раком крови успешно прошла лечение российской вакциной
В России первая пациентка с онкозаболеванием крови успешно прошла лечение новым отечественным препаратом "Утжефра" в рамках клинического исследования. Об этом... РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T16:35
2025-01-21T16:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В России первая пациентка с онкозаболеванием крови успешно прошла лечение новым отечественным препаратом "Утжефра" в рамках клинического исследования. Об этом со ссылкой на пресс-службу НМИЦ гематологии Минздрава России пигет РИА Новости.Исследование российского препарата "Утжефра" для лечения злокачественных заболеваний крови началось в России в ноябре. Препарат разработан в НМИЦ гематологии при поддержке Минздрава России.Отмечается, что 59-летняя пациентка получила препарат 12 и 13 декабря двумя дозами.По результатам обследования подтвержден полный ответ на терапию и безопасность препарата, отметили в центре.Всего в исследовании примут участие 60 пациентов, в течение года после введения препарата они будут проходить осмотры, сдавать анализы крови, инструментальные исследования для определения статуса по основному заболеванию и контролю ремиссии.В России ведутся успешные разработки вакцин против рака, рассказал РИА Новости Крым академик РАН Геннадий Онищенко. Он объяснил, что в их составе присутствует группа вирусов, которые стимулируют иммунную систему и подавляют размножение вышедших из-под контроля клеток.27 декабр в Федеральном медико-биологическом агентстве России зарегистрировали новый радиофармпрепарат для лечения рака предстательной железы "Ракурс (223Ra)". Он разработан из полностью отечественных компонентов в рамках импортозамещения.Новое лекарство разработали на базе Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии ФМБА России в Димитровграде. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На российской вакцине от рака пытаются заработать мошенникиВакцина от рака в России будет бесплатнойКогда и где в России можно будет получить вакцину от рака
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россия, онкология, здравоохранение в россии, общество, здоровье, рак, минздрав рф, новости
Первая пациентка с раком крови успешно прошла лечение российской вакциной

В России первая пациентка с раком крови успешно прошла лечение отечественным препаратом

16:35 21.01.2025 (обновлено: 16:36 21.01.2025)
 
© РИА Новости КрымВакцина
Вакцина - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В России первая пациентка с онкозаболеванием крови успешно прошла лечение новым отечественным препаратом "Утжефра" в рамках клинического исследования. Об этом со ссылкой на пресс-службу НМИЦ гематологии Минздрава России пигет РИА Новости.
Исследование российского препарата "Утжефра" для лечения злокачественных заболеваний крови началось в России в ноябре. Препарат разработан в НМИЦ гематологии при поддержке Минздрава России.
Отмечается, что 59-летняя пациентка получила препарат 12 и 13 декабря двумя дозами.

"После введения "Утжефры" у пациентки не было серьезных осложнений, через неделю наблюдения в отделении реанимации и интенсивной терапии, что предусмотрено протоколом исследования, она была переведена в гематологическое отделение и далее наблюдалась в условиях дневного стационара", - сказала заведующая отделом клеточной и иммунной терапии НМИЦ гематологии Минздрава РФ Ольга Алешина.

По результатам обследования подтвержден полный ответ на терапию и безопасность препарата, отметили в центре.
Всего в исследовании примут участие 60 пациентов, в течение года после введения препарата они будут проходить осмотры, сдавать анализы крови, инструментальные исследования для определения статуса по основному заболеванию и контролю ремиссии.
В России ведутся успешные разработки вакцин против рака, рассказал РИА Новости Крым академик РАН Геннадий Онищенко. Он объяснил, что в их составе присутствует группа вирусов, которые стимулируют иммунную систему и подавляют размножение вышедших из-под контроля клеток.
27 декабр в Федеральном медико-биологическом агентстве России зарегистрировали новый радиофармпрепарат для лечения рака предстательной железы "Ракурс (223Ra)". Он разработан из полностью отечественных компонентов в рамках импортозамещения.
Новое лекарство разработали на базе Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии ФМБА России в Димитровграде.
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