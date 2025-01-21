https://crimea.ria.ru/20250121/pervaya-patsientka-s-rakom-krovi-uspeshno-proshla-lechenie-rossiyskoy-vaktsinoy-1143537886.html

Первая пациентка с раком крови успешно прошла лечение российской вакциной

Первая пациентка с раком крови успешно прошла лечение российской вакциной - РИА Новости Крым, 21.01.2025

Первая пациентка с раком крови успешно прошла лечение российской вакциной

В России первая пациентка с онкозаболеванием крови успешно прошла лечение новым отечественным препаратом "Утжефра" в рамках клинического исследования. Об этом... РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T16:35

2025-01-21T16:35

2025-01-21T16:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В России первая пациентка с онкозаболеванием крови успешно прошла лечение новым отечественным препаратом "Утжефра" в рамках клинического исследования. Об этом со ссылкой на пресс-службу НМИЦ гематологии Минздрава России пигет РИА Новости.Исследование российского препарата "Утжефра" для лечения злокачественных заболеваний крови началось в России в ноябре. Препарат разработан в НМИЦ гематологии при поддержке Минздрава России.Отмечается, что 59-летняя пациентка получила препарат 12 и 13 декабря двумя дозами.По результатам обследования подтвержден полный ответ на терапию и безопасность препарата, отметили в центре.Всего в исследовании примут участие 60 пациентов, в течение года после введения препарата они будут проходить осмотры, сдавать анализы крови, инструментальные исследования для определения статуса по основному заболеванию и контролю ремиссии.В России ведутся успешные разработки вакцин против рака, рассказал РИА Новости Крым академик РАН Геннадий Онищенко. Он объяснил, что в их составе присутствует группа вирусов, которые стимулируют иммунную систему и подавляют размножение вышедших из-под контроля клеток.27 декабр в Федеральном медико-биологическом агентстве России зарегистрировали новый радиофармпрепарат для лечения рака предстательной железы "Ракурс (223Ra)". Он разработан из полностью отечественных компонентов в рамках импортозамещения.Новое лекарство разработали на базе Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии ФМБА России в Димитровграде. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На российской вакцине от рака пытаются заработать мошенникиВакцина от рака в России будет бесплатнойКогда и где в России можно будет получить вакцину от рака

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, онкология, здравоохранение в россии, общество, здоровье, рак, минздрав рф, новости