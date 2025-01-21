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Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.01.2025
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Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.01.2025
Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
Воздушную тревогу в Севастополе отменили, сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T11:40
2025-01-21T11:40
севастополь
михаил развожаев
новости
срочные новости крыма
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безопасность республики крым и севастополя
воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Воздушную тревогу в Севастополе отменили, сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.Отбой воздушной тревоги в Севастополе дают только после соответствующего сигнала, поданного военными: звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий.23 сентября губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства дал поручение пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS, а также улучшить систему оповещения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытияВторжение ВСУ в Крым – Аксенов оценил угрозуСхему размещения укрытий в Севастополе пересмотрят
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, михаил развожаев, новости, срочные новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе

В Севастополе отбой воздушной тревоги

11:40 21.01.2025
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Воздушную тревогу в Севастополе отменили, сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал он в своем Telegram-канале.
Отбой воздушной тревоги в Севастополе дают только после соответствующего сигнала, поданного военными: звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий.
23 сентября губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства дал поручение пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS, а также улучшить систему оповещения.
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СевастопольМихаил РазвожаевНовостиСрочные новости КрымаКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяВоздушная тревога в Севастополе
 
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