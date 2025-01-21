https://crimea.ria.ru/20250121/nochyu-ukrainskie-bespilotniki-atakovali-shest-regionov-rossii-1143512999.html

Ночью украинские беспилотники атаковали шесть регионов России

Ночью украинские беспилотники атаковали шесть регионов России - РИА Новости Крым, 21.01.2025

Ночью украинские беспилотники атаковали шесть регионов России

В ночь на вторник 55 украинских беспилотников были ликвидированы средствами российской ПВО над шестью регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T07:36

2025-01-21T07:36

2025-01-21T08:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В ночь на вторник 55 украинских беспилотников были ликвидированы средствами российской ПВО над шестью регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны.22 беспилотника были ликвидированы над территорией Брянской области, 12 – над Ростовской областью, десять – над Смоленской, шесть БПЛА – над территорией Воронежской области, четыре – над Саратовской и один – над Курской областью.Накануне атаке подверглись семь российских регионов – были уничтожены более 30 украинских дронов.Противник регулярно совершает попытки атаковать российские регионы при помощи беспилотников, так, в минувшую субботу средствами ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря и Крымом. Днем ранее возгорание произошло на территории промышленного предприятия в городе Людиново Калужской области в результате атаки вражеского беспилотника.15 января на территории Лискинского района Воронежской области после атаки беспилотников на регион произошел пожар на нефтебазе. Еще раньше в результате атак беспилотников ВСУ в селе Чалтырь возник пожар в частном доме, загорелись и припаркованные рядом автомобили, а в селе Крым произошло возгорание на территории производственного предприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крым Зеленскому не по зубам": Аксенов оценил эффективность ПВО в регионеСотрудникам охраны объектов ТЭК хотят разрешить сбивать беспилотникиЧто будет с британскими дронами на Украине

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министерство обороны рф, новости, брянская область, ростовская область, смоленская область, воронежская область, саратовская область, курская область, пво, беспилотник (бпла, дрон)