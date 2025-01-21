https://crimea.ria.ru/20250121/nochyu-ukrainskie-bespilotniki-atakovali-shest-regionov-rossii-1143512999.html
Ночью украинские беспилотники атаковали шесть регионов России
Ночью украинские беспилотники атаковали шесть регионов России - РИА Новости Крым, 21.01.2025
Ночью украинские беспилотники атаковали шесть регионов России
В ночь на вторник 55 украинских беспилотников были ликвидированы средствами российской ПВО над шестью регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T07:36
2025-01-21T07:36
2025-01-21T08:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В ночь на вторник 55 украинских беспилотников были ликвидированы средствами российской ПВО над шестью регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны.22 беспилотника были ликвидированы над территорией Брянской области, 12 – над Ростовской областью, десять – над Смоленской, шесть БПЛА – над территорией Воронежской области, четыре – над Саратовской и один – над Курской областью.Накануне атаке подверглись семь российских регионов – были уничтожены более 30 украинских дронов.Противник регулярно совершает попытки атаковать российские регионы при помощи беспилотников, так, в минувшую субботу средствами ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря и Крымом. Днем ранее возгорание произошло на территории промышленного предприятия в городе Людиново Калужской области в результате атаки вражеского беспилотника.15 января на территории Лискинского района Воронежской области после атаки беспилотников на регион произошел пожар на нефтебазе. Еще раньше в результате атак беспилотников ВСУ в селе Чалтырь возник пожар в частном доме, загорелись и припаркованные рядом автомобили, а в селе Крым произошло возгорание на территории производственного предприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крым Зеленскому не по зубам": Аксенов оценил эффективность ПВО в регионеСотрудникам охраны объектов ТЭК хотят разрешить сбивать беспилотникиЧто будет с британскими дронами на Украине
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министерство обороны рф, новости, брянская область, ростовская область, смоленская область, воронежская область, саратовская область, курская область, пво, беспилотник (бпла, дрон)
Ночью украинские беспилотники атаковали шесть регионов России
Шесть регионов России атаковали украинские беспилотники за ночь
07:36 21.01.2025 (обновлено: 08:02 21.01.2025)