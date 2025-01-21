https://crimea.ria.ru/20250121/nachalnik-genshtaba-gerasimov-posetil-zonu-spetsoperatsii-1143540934.html

Начальник Генштаба Герасимов посетил зону спецоперации

Начальник Генштаба Герасимов посетил зону спецоперации - РИА Новости Крым, 21.01.2025

Начальник Генштаба Герасимов посетил зону спецоперации

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России – первый замминистра обороны Валерий Герасимов посетил группировку войск "Центр", выполняющую боевые задачи... РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T17:36

2025-01-21T17:36

2025-01-21T17:36

валерий герасимов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России – первый замминистра обороны Валерий Герасимов посетил группировку войск "Центр", выполняющую боевые задачи на Красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны.Как уточнили в ведомстве, Герасимов посетил танковую дивизию и мотострелковую бригаду группировки.Начальник Генштаба также заслушал доклады командующего группировкой, командиров соединений, других должностных лиц о ходе выполнения задач в зоне ответственности.Герасимов подвел промежуточные итоги с командованием группировки "Центр" и поставил задачи на дальнейшие действия, добавили в ведомстве.Красноармейск (украинское название – Покровск) – районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Здесь расположен крупный транспортный узел, проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с соседней Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР – Краматорском и Славянском.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине нанесены удары по аэродромам и скоплениям живой силы ВСУЕще один населенный пункт в ДНР перешел под контроль российских военныхНа Украине групповым ударом разбито конструкторское бюро "Луч" в Киеве

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий герасимов, новости сво, группировка войск "центр", награды, генштаб мо рф, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости