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Начальник Генштаба Герасимов посетил зону спецоперации
Начальник Генштаба Герасимов посетил зону спецоперации - РИА Новости Крым, 21.01.2025
Начальник Генштаба Герасимов посетил зону спецоперации
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России – первый замминистра обороны Валерий Герасимов посетил группировку войск "Центр", выполняющую боевые задачи... РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T17:36
2025-01-21T17:36
2025-01-21T17:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России – первый замминистра обороны Валерий Герасимов посетил группировку войск "Центр", выполняющую боевые задачи на Красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны.Как уточнили в ведомстве, Герасимов посетил танковую дивизию и мотострелковую бригаду группировки.Начальник Генштаба также заслушал доклады командующего группировкой, командиров соединений, других должностных лиц о ходе выполнения задач в зоне ответственности.Герасимов подвел промежуточные итоги с командованием группировки "Центр" и поставил задачи на дальнейшие действия, добавили в ведомстве.Красноармейск (украинское название – Покровск) – районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Здесь расположен крупный транспортный узел, проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с соседней Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР – Краматорском и Славянском.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине нанесены удары по аэродромам и скоплениям живой силы ВСУЕще один населенный пункт в ДНР перешел под контроль российских военныхНа Украине групповым ударом разбито конструкторское бюро "Луч" в Киеве
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валерий герасимов, новости сво, группировка войск "центр", награды, генштаб мо рф, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости
Начальник Генштаба Герасимов посетил зону спецоперации
Герасимов наградил бойцов "Центра" в зоне СВО за освобождение населенных пунктов
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России – первый замминистра обороны Валерий Герасимов посетил группировку войск "Центр", выполняющую боевые задачи на Красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны.
Как уточнили в ведомстве, Герасимов посетил танковую дивизию и мотострелковую бригаду группировки.
"На передовых пунктах управления данных соединений начальник Генерального штаба ВС РФ вручил государственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении населенных пунктов Донецкой Народной Республики, а также поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные при выполнении боевых задач", - говорится в сообщении.
Начальник Генштаба также заслушал доклады командующего группировкой, командиров соединений, других должностных лиц о ходе выполнения задач в зоне ответственности.
Герасимов подвел промежуточные итоги с командованием группировки "Центр" и поставил задачи на дальнейшие действия, добавили в ведомстве.
Красноармейск (украинское название – Покровск) – районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Здесь расположен крупный транспортный узел, проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с соседней Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР – Краматорском и Славянском.
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