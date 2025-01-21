Рейтинг@Mail.ru
На Украине нанесены удары по аэродромам и скоплениям живой силы ВСУ - РИА Новости Крым, 21.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250121/na-ukraine-naneseny-udary-po-aerodromam-i-skopleniyam-zhivoy-sily-vsu-1143530366.html
На Украине нанесены удары по аэродромам и скоплениям живой силы ВСУ
На Украине нанесены удары по аэродромам и скоплениям живой силы ВСУ - РИА Новости Крым, 21.01.2025
На Украине нанесены удары по аэродромам и скоплениям живой силы ВСУ
Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов Украины, противник потерял более 1600 военнослужащих. Об обстановке в... РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T14:07
2025-01-21T14:16
новости сво
министерство обороны рф
новые регионы россии
харьковская область
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0b/1141017939_0:95:3306:1955_1920x0_80_0_0_07c39bde4ad7f550af2406516ede7808.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов Украины, противник потерял более 1600 военнослужащих. Об обстановке в зоне спецоперации за минувшие сутки сообщает Минобороны РФ.Удары наносились, по информации военного ведомства, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США", – добавили в Минобороны РФ.Также за сутки уничтожены 156 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Волково Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 580 военнослужащих", – сообщают в военном ведомстве.Кроме того, поражена военная техника, в числе которой бронетранспортер VAB производства Франции.510 военнослужащих Киев потерял в зоне действия подразделений группировки войск "Запад", которые заняли более выгодные рубежи и позиции. Уничтожен в том числе бронетранспортер М113 производства США, пять орудий полевой артиллерии западного производства и два полевых склада боеприпасов.Еще до 290 боевиков ликвидированы подразделениями "Южной" группировки войск. Они улучшили тактическое положение и уничтожили также военную технику противника, среди которой четыре орудия полевой артиллерии производства стран НАТО. Поражены склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.До 120 военных потерял Киев в зоне действия подразделений группировки войск "Восток", продолживших продвижение в глубину обороны противника. ВСУ лишились гаубицы FH-70 производства Великобритании и другой техники.Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. Украина потеряла до 60 военнослужащих. И еще 100 боевиков ликвидированы подразделениями группировки войск "Днепр". Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три беспилотника ВСУ сбиты на подлете к КрымуПосле атаки ВСУ на Смоленскую область горят зданияНочью украинские беспилотники атаковали шесть регионов России
новые регионы россии
харьковская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0b/1141017939_288:0:3019:2048_1920x0_80_0_0_28545a12eaa479eb0c767506edd1242b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, новые регионы россии, харьковская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
На Украине нанесены удары по аэродромам и скоплениям живой силы ВСУ

ВС РФ нанесли удары по военным аэродромам Украины и ликвидировали более 1600 боевиков ВСУ

14:07 21.01.2025 (обновлено: 14:16 21.01.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган"
Боевая работа РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов Украины, противник потерял более 1600 военнослужащих. Об обстановке в зоне спецоперации за минувшие сутки сообщает Минобороны РФ.
"Нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах", – говорится в сообщении.
Удары наносились, по информации военного ведомства, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США", – добавили в Минобороны РФ.
Также за сутки уничтожены 156 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Волково Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 580 военнослужащих", – сообщают в военном ведомстве.
Кроме того, поражена военная техника, в числе которой бронетранспортер VAB производства Франции.
510 военнослужащих Киев потерял в зоне действия подразделений группировки войск "Запад", которые заняли более выгодные рубежи и позиции. Уничтожен в том числе бронетранспортер М113 производства США, пять орудий полевой артиллерии западного производства и два полевых склада боеприпасов.
Еще до 290 боевиков ликвидированы подразделениями "Южной" группировки войск. Они улучшили тактическое положение и уничтожили также военную технику противника, среди которой четыре орудия полевой артиллерии производства стран НАТО. Поражены склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.
До 120 военных потерял Киев в зоне действия подразделений группировки войск "Восток", продолживших продвижение в глубину обороны противника. ВСУ лишились гаубицы FH-70 производства Великобритании и другой техники.
Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. Украина потеряла до 60 военнослужащих. И еще 100 боевиков ликвидированы подразделениями группировки войск "Днепр". Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Три беспилотника ВСУ сбиты на подлете к Крыму
После атаки ВСУ на Смоленскую область горят здания
Ночью украинские беспилотники атаковали шесть регионов России
 
Новости СВОМинистерство обороны РФНовые регионы РоссииХарьковская областьВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:06В Крыму семья живет в 100-летнем доме под снос – возбуждено дело
16:56Число раненых при атаке школы в Бехтерах выросло до 27 человек
16:47Что значит для Зеленского заморозка внешней помощи со стороны США
16:35Первая пациентка с раком крови успешно прошла лечение российской вакциной
15:59В Крыму готовы увеличить производство яиц на 15%
15:41Число жертв пожара на горнолыжном курорте в Турции увеличилось до 66
15:35В Феодосии жильцы аварийного дома ждут помощи
15:22В России растет заболеваемость ОРВИ
15:10Землетрясение в Крыму: ждать ли большого сейсмического удара
14:57Ситуация на Курском направлении: ВСУ потеряли более 270 военнослужащих
14:44В Крыму изучают варианты возобновления подачи днепровской воды
14:30Лавров прокомментировал заявления Трампа о пошлинах для БРИКС
14:20"Ростелеком" сообщил об утечке данных
14:07На Украине нанесены удары по аэродромам и скоплениям живой силы ВСУ
14:03Штрафы за продажу детям табачных изделий вырастут до 2 млн рублей
13:42Еще восемь беспилотников нейтрализованы над Крымом и Черным морем
13:30Как разлив мазута повлиял на работу рыбных хозяйств в Крыму
13:28Путин и Си Цзиньпин наметили планы на 2025 год
13:12Из одного из четырех резервуаров "Волгонефти-239" откачали мазут
13:06В Севастополе открыли рейд
Лента новостейМолния