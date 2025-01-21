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На Украине нанесены удары по аэродромам и скоплениям живой силы ВСУ

На Украине нанесены удары по аэродромам и скоплениям живой силы ВСУ - РИА Новости Крым, 21.01.2025

На Украине нанесены удары по аэродромам и скоплениям живой силы ВСУ

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов Украины, противник потерял более 1600 военнослужащих. Об обстановке в... РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T14:07

2025-01-21T14:07

2025-01-21T14:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов Украины, противник потерял более 1600 военнослужащих. Об обстановке в зоне спецоперации за минувшие сутки сообщает Минобороны РФ.Удары наносились, по информации военного ведомства, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США", – добавили в Минобороны РФ.Также за сутки уничтожены 156 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Волково Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 580 военнослужащих", – сообщают в военном ведомстве.Кроме того, поражена военная техника, в числе которой бронетранспортер VAB производства Франции.510 военнослужащих Киев потерял в зоне действия подразделений группировки войск "Запад", которые заняли более выгодные рубежи и позиции. Уничтожен в том числе бронетранспортер М113 производства США, пять орудий полевой артиллерии западного производства и два полевых склада боеприпасов.Еще до 290 боевиков ликвидированы подразделениями "Южной" группировки войск. Они улучшили тактическое положение и уничтожили также военную технику противника, среди которой четыре орудия полевой артиллерии производства стран НАТО. Поражены склад боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.До 120 военных потерял Киев в зоне действия подразделений группировки войск "Восток", продолживших продвижение в глубину обороны противника. ВСУ лишились гаубицы FH-70 производства Великобритании и другой техники.Подразделениями группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. Украина потеряла до 60 военнослужащих. И еще 100 боевиков ликвидированы подразделениями группировки войск "Днепр". Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три беспилотника ВСУ сбиты на подлете к КрымуПосле атаки ВСУ на Смоленскую область горят зданияНочью украинские беспилотники атаковали шесть регионов России

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новости сво, министерство обороны рф, новые регионы россии, харьковская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу