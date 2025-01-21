Рейтинг@Mail.ru
На Суэцком канале создают российскую промышленную зону - Кремль - РИА Новости Крым, 21.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250121/na-suetskom-kanale-sozdayut-rossiyskuyu-promyshlennuyu-zonu---kreml-1143543826.html
На Суэцком канале создают российскую промышленную зону - Кремль
На Суэцком канале создают российскую промышленную зону - Кремль - РИА Новости Крым, 21.01.2025
На Суэцком канале создают российскую промышленную зону - Кремль
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Египта Абдельфаттахом Сиси. Стороны обсудили несколько совместных проектов, включая... РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T19:56
2025-01-21T19:59
владимир путин (политик)
россия
сирия
египет
политика
ближний восток
новости
аэс
абдельфаттах сиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111310/67/1113106798_0:0:3018:1698_1920x0_80_0_0_b8a65d7b84a49194732b0c543cdccbc5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Египта Абдельфаттахом Сиси. Стороны обсудили несколько совместных проектов, включая строительство первой в Египте АЭС и создание российской зоны на побережье Суэцкого канала. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Главы двух стран также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, которая сложилась после заключения соглашения между Израилем и движением Хамас."В этой связи Владимир Путин дал высокую оценку посредническим усилиям Египта и ряда других стран по содействию достижению договорённостей", - говорится в сообщении.Владимир Путин и Абдельфаттах Сиси оценили положение дел в Сирии, признав необходимость уважать независимость и территориальную неприкосновенность этого государства. Стороны также выразили взаимный интерес в укреплении и развитии дружественных отношений между Российской Федерацией и Египтом.Ранее сообщалось, что российский лидер по видеосвязи провел разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Главы двух стран наметили планы на будущее по развитию двухсторонних отношений.20 января после церемонии инаугурации президент США Дональд Трамп заявил о планах "отнять у Китая" Панамский канал. В числе первых решений, принятых им, - начало процесса по переименованию Мексиканского залива в Американский.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Клинч с Китаем: пойдут ли США на захват Панамского канала силойТрамп направляет войска к границе с Мексикой и вводит режим ЧС Путин перечислил условия для начала переговоров по Украине
россия
сирия
египет
ближний восток
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111310/67/1113106798_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f3827029c17a80d6ba7a4205e7136864.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, сирия, египет, политика, ближний восток, новости, аэс, абдельфаттах сиси
На Суэцком канале создают российскую промышленную зону - Кремль

Путин обсудил с президентом Египта создание российской промзоны и первой в стране АЭС

19:56 21.01.2025 (обновлено: 19:59 21.01.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Египта Абдельфаттах Сиси
Президент РФ Владимир Путин и президент Египта Абдельфаттах Сиси - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Египта Абдельфаттахом Сиси. Стороны обсудили несколько совместных проектов, включая строительство первой в Египте АЭС и создание российской зоны на побережье Суэцкого канала. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Обстоятельно рассмотрены актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, сельскохозяйственной и гуманитарной сферах, а также ход реализации крупных совместных проектов, включая строительство первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" и создание Российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала", - сказано в сообщении.

Главы двух стран также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, которая сложилась после заключения соглашения между Израилем и движением Хамас.
"В этой связи Владимир Путин дал высокую оценку посредническим усилиям Египта и ряда других стран по содействию достижению договорённостей", - говорится в сообщении.
Владимир Путин и Абдельфаттах Сиси оценили положение дел в Сирии, признав необходимость уважать независимость и территориальную неприкосновенность этого государства. Стороны также выразили взаимный интерес в укреплении и развитии дружественных отношений между Российской Федерацией и Египтом.
Ранее сообщалось, что российский лидер по видеосвязи провел разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Главы двух стран наметили планы на будущее по развитию двухсторонних отношений.
20 января после церемонии инаугурации президент США Дональд Трамп заявил о планах "отнять у Китая" Панамский канал. В числе первых решений, принятых им, - начало процесса по переименованию Мексиканского залива в Американский.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Клинч с Китаем: пойдут ли США на захват Панамского канала силой
Трамп направляет войска к границе с Мексикой и вводит режим ЧС
Путин перечислил условия для начала переговоров по Украине
 
Владимир Путин (политик)РоссияСирияЕгипетПолитикаБлижний ВостокНовостиАЭСАбдельфаттах Сиси
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:02В Севастополе закрыли рейд
19:56На Суэцком канале создают российскую промышленную зону - Кремль
19:39Жители проблемного дома в Севастополе получили документы на жилье
19:23Белоусов прибыл в Узбекистан
19:16В Турции 22 января объявлен национальный траур
19:08В Армянске простились с героем спецоперации Евгением Шолоховым
18:57"Меня было не остановить": как крымчанка помогает жителям Донбасса
18:42В Словакии призвали отложить вопрос членства Украины в НАТО во имя мира
18:30Аграрии Крыма получат 2,5 млрд рублей субсидий – на что пойдут деньги
18:17В доме Виталия Кличко в Киеве накрыли подпольный бордель
18:02Инвестор отремонтирует поликлинику в поселке Приморский под Феодосией
17:49Спасать птиц в Крыму приехали волонтеры из Москвы и Питера
17:36Начальник Генштаба Герасимов посетил зону спецоперации
17:24Шесть дней в огне: пожар на нефтебазе в Воронежской области потушили
17:06В Крыму семья живет в 100-летнем доме под снос – возбуждено дело
16:56Число раненых при атаке школы в Бехтерах выросло до 27 человек
16:47Что значит для Зеленского заморозка внешней помощи со стороны США
16:35Первая пациентка с раком крови успешно прошла лечение российской вакциной
15:59В Крыму готовы увеличить производство яиц на 15%
15:41Число жертв пожара на горнолыжном курорте в Турции увеличилось до 66
Лента новостейМолния