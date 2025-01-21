https://crimea.ria.ru/20250121/na-suetskom-kanale-sozdayut-rossiyskuyu-promyshlennuyu-zonu---kreml-1143543826.html

На Суэцком канале создают российскую промышленную зону - Кремль

На Суэцком канале создают российскую промышленную зону - Кремль - РИА Новости Крым, 21.01.2025

На Суэцком канале создают российскую промышленную зону - Кремль

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Египта Абдельфаттахом Сиси. Стороны обсудили несколько совместных проектов, включая... РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T19:56

2025-01-21T19:56

2025-01-21T19:59

владимир путин (политик)

россия

сирия

египет

политика

ближний восток

новости

аэс

абдельфаттах сиси

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Египта Абдельфаттахом Сиси. Стороны обсудили несколько совместных проектов, включая строительство первой в Египте АЭС и создание российской зоны на побережье Суэцкого канала. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.Главы двух стран также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, которая сложилась после заключения соглашения между Израилем и движением Хамас."В этой связи Владимир Путин дал высокую оценку посредническим усилиям Египта и ряда других стран по содействию достижению договорённостей", - говорится в сообщении.Владимир Путин и Абдельфаттах Сиси оценили положение дел в Сирии, признав необходимость уважать независимость и территориальную неприкосновенность этого государства. Стороны также выразили взаимный интерес в укреплении и развитии дружественных отношений между Российской Федерацией и Египтом.Ранее сообщалось, что российский лидер по видеосвязи провел разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Главы двух стран наметили планы на будущее по развитию двухсторонних отношений.20 января после церемонии инаугурации президент США Дональд Трамп заявил о планах "отнять у Китая" Панамский канал. В числе первых решений, принятых им, - начало процесса по переименованию Мексиканского залива в Американский.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Клинч с Китаем: пойдут ли США на захват Панамского канала силойТрамп направляет войска к границе с Мексикой и вводит режим ЧС Путин перечислил условия для начала переговоров по Украине

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, сирия, египет, политика, ближний восток, новости, аэс, абдельфаттах сиси