На Суэцком канале создают российскую промышленную зону - Кремль
Путин обсудил с президентом Египта создание российской промзоны и первой в стране АЭС
19:56 21.01.2025 (обновлено: 19:59 21.01.2025)
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Египта Абдельфаттах Сиси
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Египта Абдельфаттахом Сиси. Стороны обсудили несколько совместных проектов, включая строительство первой в Египте АЭС и создание российской зоны на побережье Суэцкого канала. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Обстоятельно рассмотрены актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, сельскохозяйственной и гуманитарной сферах, а также ход реализации крупных совместных проектов, включая строительство первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" и создание Российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала", - сказано в сообщении.
Главы двух стран также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, которая сложилась после заключения соглашения между Израилем и движением Хамас.
"В этой связи Владимир Путин дал высокую оценку посредническим усилиям Египта и ряда других стран по содействию достижению договорённостей", - говорится в сообщении.
Владимир Путин и Абдельфаттах Сиси оценили положение дел в Сирии, признав необходимость уважать независимость и территориальную неприкосновенность этого государства. Стороны также выразили взаимный интерес в укреплении и развитии дружественных отношений между Российской Федерацией и Египтом.
Ранее сообщалось, что российский лидер по видеосвязи провел разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Главы двух стран наметили планы на будущее по развитию двухсторонних отношений.
20 января после церемонии инаугурации президент США Дональд Трамп заявил о планах "отнять у Китая" Панамский канал. В числе первых решений, принятых им, - начало процесса по переименованию Мексиканского залива в Американский.
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