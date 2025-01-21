https://crimea.ria.ru/20250121/likvidatsiya-mazuta-v-chernom-more-situatsiya-na-utro-vtornika-1143521876.html

Ликвидация мазута в Черном море: ситуация на утро вторника

Ликвидация мазута в Черном море: ситуация на утро вторника - РИА Новости Крым, 21.01.2025

Ликвидация мазута в Черном море: ситуация на утро вторника

В Крыму, Севастополе и на Кубани продолжаются работы по ликвидации разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. О ситуации на утро... РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T10:26

2025-01-21T10:26

2025-01-21T10:26

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

черное море

крым

краснодарский край

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В Крыму, Севастополе и на Кубани продолжаются работы по ликвидации разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. О ситуации на утро вторника сообщает МЧС России."В акватории вдоль береговой полосы, в том числе в портах Анапы и Севастополя, собрано свыше 16 тонн нефтесодержащих отходов, использовано 925 килограммов сорбента. В трех субъектах обследуют 955 километров", - говорится в сообщении.Всего с начала ликвидации последствий ЧС удалось собрать 170 500 тонн загрязненного песка и грунта. На площадки временного хранения вывезены 131 087 тонн и около 40 000 тонн доставлены в спецорганизации для утилизации.В работе использованы 4 494 килограммов сорбента. Всего к ликвидации последствий ЧС привлечены более 4 800 человек и свыше 675 единиц техники.Ситуация в КрымуНа данный момент, по информации МЧС России, обследуются свыше 525 километров берега от Керчи до села Портовое.165 километров берега обследуют в Севастополе между поселками Ласпи и Андреевка. В итоге за сутки собрали и вывезли более 23 тонн загрязненного песка и грунта.Ситуация на Кубани265 километров берега обследуют в Краснодарском крае."Обнаружены незначительные выбросы нефтепродуктов на берег от центрального пляжа Анапы до мыса Железный Рог Темрюкского района", - сообщают в МЧС России.На площадки временного хранения за сутки вывезли 952 тонны отходов."Продолжаются работы по сбору и вывозу нефтепродуктов в районе кормовой части танкера "Волгонефть-239", а также укреплению подъездной дороги и обвалования аварийного танкера", - отмечают в чрезвычайном ведомстве.Для отправки на утилизацию нефтепродуктов, которые собраны в районе танкера, сформированы железнодорожные составы на терминале навалочных грузов.Накануне Минтранс России сообщил, что из танкера "Волгонефть-239" у мыса Панагия откачали 70 кубов мазута, к работам привлечены восемь битумовозов.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение возле Керченского пролива во время шторма 15 декабря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Всем миром: волонтерам в спасении морских птиц помогают бойцы с передовойЛиквидация ЧС в Алуште: как организована работа волонтеровРазвожаев оценил риски для курортного сезона в Севастополе

https://crimea.ria.ru/20250121/boremsya-za-zhizn-kazhdoy-v-kerchi-prodolzhayut-spasat-ptits-ot-mazuta-1143506266.html

черное море

крым

краснодарский край

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, черное море, крым, краснодарский край, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)