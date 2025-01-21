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Количество жертв пожара на курорте в Турции выросло до 76 человек
Количество жертв пожара на курорте в Турции выросло до 76 человек - РИА Новости Крым, 21.01.2025
Количество жертв пожара на курорте в Турции выросло до 76 человек
погибших на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу возросло до 76 человек. Об этом со ссылкой на министра внутренних дел Турции Али Ерликая сообщает РИА... РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T22:39
2025-01-21T22:39
2025-01-21T22:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Количество погибших на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу возросло до 76 человек. Об этом со ссылкой на министра внутренних дел Турции Али Ерликая сообщает РИА Новости.В рамках расследования причин пожара задержано девять человек, среди которых владелец отеля.Сообщается, что здание регулярно проверяли и пожарные службы не предъявляли претензий по поводу нарушения правил противопожарной безопасности. Пожар возник ночью во вторник, первоначально сообщалось о шести погибших и 31 пострадавшем. По информации СМИ, загорелся деревянный отель, который был заполнен гостями на 80-90% – в нем находились более 200 человек. В связи с трагедией президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 22 января объявил национальный траур.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный пожар в Ялте – что известноПосле атаки ВСУ на Смоленскую область горят зданияНа пожаре в жилом доме в Курганской области спасли 15 детей
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турция, пожар, в мире, происшествия, новости, общество
Количество жертв пожара на курорте в Турции выросло до 76 человек
В Турции количество погибших на пожаре в отеле выросло до 76 человек