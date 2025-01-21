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Как отреагировали в мире на первые решения и заявления Трампа

Как отреагировали в мире на первые решения и заявления Трампа - РИА Новости Крым, 21.01.2025

Как отреагировали в мире на первые решения и заявления Трампа

Дональд Трамп 20 января официально вступил в должность президента США и в первый же час подписал несколько десятков указов. Некоторые из них уже вызвали... РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T10:05

2025-01-21T10:05

2025-01-21T10:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Дональд Трамп 20 января официально вступил в должность президента США и в первый же час подписал несколько десятков указов. Некоторые из них уже вызвали серьезный резонанс в мировом сообществе. Как в различных странах и международных организациях отреагировали на возвращение Трампа в Белый дом, его заявления и первые решения – в подборке РИА Новости КрымПанамаВ частности, президент Панамы Хосе Рауль Мулино в ответ на обещание нового американского лидера вернуть Вашингтону контроль над панамским каналом заявил:Мулино добавил, что "нет ни одной страны в мире, которая вмешивалась бы в наше управление каналом", и подчеркнул, что канал "не является концессией какой-либо страны"."Мы готовы к диалогу, но не к подчинению", - заключил президент Панамы.КубаОдним из первых решений Трампа стало наделение Кубы статусом "страны-спонсора терроризма". Президент республики Мигель Диас-Канель заявил, что президент США в данном решении "проявил высокомерие и пренебрежение правдой". Он добавил, что для кубинцев не стало сюрпризом решение новой американской администрации. Диас-Канель полагает, что политика США будет направлена на продолжение экономической блокады острова, но выразил уверенность в том, что Куба сможет одержать победу.Глава МИД Кубы Бруно Родригес в свою очередь назвал указы Трампа "средневековыми мерами и цивилизационным регрессом" и заявил, что новый президент США "опьянен высокомерием".ТурцияТурецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что продолжение дружбы с Трампом важно для Анкары. Он также заявил, что Турция поддерживает инициативы новой администрации США по прекращению конфликта на Украине.ЕвросоюзГлава дипломатии Евросоюза Кая Каллас ограничилась поздравлением Трампа с официальным вступлением в должность президента США и выразила надежду на продолжение трансатлантического партнерства. А председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС с нетерпением ждет совместной работы с новой американской администрацией по различным глобальным вызовам.Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь призвал не ждать обещанного Трампом скорого завершения конфликта на Украине, заявив, что этот кризис "не закончится ни завтра, ни послезавтра". Украина, по мнению французского президента, должна вести переговоры "с позиции силы", также нужно предусмотреть гарантии безопасности для Киева и Брюсселя.ЯпонияПремьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что Токио намерен тесно сотрудничать с новой администрацией США для дальнейшего укрепления альянса двух стран и создания свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.Генеральный секретарь японского правительства Есимаса Хаяси в свою очередь заявил, что Токио будет внимательно следить за решениями Вашингтона относительно введения пошлин на товары из различных стран мира и изучит возможное влияние на Японию.УкраинаГлава киевского режима Владимир Зеленский, не удостоившийся приглашения на торжественную церемонию в Капитолии, даже дважды поздравил Трампа со вступлением в должность. Изначально он опубликовал пост с поздравлением в соцсети X, назвав дату инаугурации "днем перемен, а также надежд на решение многих проблем, включая глобальные вызовы"."Президент Трамп всегда решителен, и провозглашенная им политика мира благодаря силе дает шанс на укрепление американского лидерства и достижение надежного и справедливого мира — это самое главное", - заявил ЗеленскийЗатем он поздравил Трампа в ходе традиционного вечернего видеообращения в соцсетях Он назвал нового американского президента "сильным человеком" и вновь пожелал успехов ему и "всей Америке". По его словам, "украинцы готовы действовать вместе с американцами" для достижения мира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поздравил избранного президента США Дональда ТрампаКто посетил инаугурацию Дональда ТрампаИнаугурация Трампа и парад планет - что пророчат звезды США и Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, в мире, политика, новости, инаугурация