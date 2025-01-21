https://crimea.ria.ru/20250121/kak-izmenilas-situatsiya-s-prestupnostyu-v-krymu-v-2024-godu-1143526597.html

Как изменилась ситуация с преступностью в Крыму в 2024 году

Как изменилась ситуация с преступностью в Крыму в 2024 году - РИА Новости Крым, 21.01.2025

Как изменилась ситуация с преступностью в Крыму в 2024 году

В Крыму снизилось число зарегистрированных краж, угонов, преступлений в общественных местах по итогам прошлого года. Данные о ситуации с преступностью на... РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T22:31

2025-01-21T22:31

2025-01-21T22:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В Крыму снизилось число зарегистрированных краж, угонов, преступлений в общественных местах по итогам прошлого года. Данные о ситуации с преступностью на территории республики размещены в Telegram-канале региональной прокуратуры."На территории республики уменьшилось число зарегистрированных краж на 14,7%, грабежей – на 12,6%, разбоев – на 38,9%, фактов незаконного завладения транспортным средством – на 24,3%", - приводятся в сообщении цифры в сравнении с 2023 годом.Снизилось и количество нарушений правил дорожного движения. В 2023 году их было зарегистрировано 270, в 2024 году – 234."Меньше совершено убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, преступлений в общественных местах", – уточняют в республиканской прокуратуре.В частности, на 15% сократилось число преступлений на улицах, площадях, в парках, скверах, на 10,6% уменьшилось число преступных деяний, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, и на 46% – в состоянии наркотического и токсического опьянения.Реже в 2024 году регистрировались преступления с участием несовершеннолетних и ранее судимых лиц."Органами правоохраны выявлено 2478 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 1655 фактов их сбыта. Раскрываемость указанных преступлений составила 68,6%, сбытов – 49%", - отмечают в надзорном ведомстве.Кроме того, в Крыму зарегистрированы 10,6 тысяч преступлений против собственности, из них раскрыто 54,3%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названы самые опасные регионы РоссииТоп-3 самых "любимых" автомобилей угонщиков в РоссииАналитики назвали самые пьющие регионы России – на каком месте Крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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