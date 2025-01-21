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Как изменилась ситуация с преступностью в Крыму в 2024 году - РИА Новости Крым, 21.01.2025
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Как изменилась ситуация с преступностью в Крыму в 2024 году
Как изменилась ситуация с преступностью в Крыму в 2024 году - РИА Новости Крым, 21.01.2025
Как изменилась ситуация с преступностью в Крыму в 2024 году
В Крыму снизилось число зарегистрированных краж, угонов, преступлений в общественных местах по итогам прошлого года. Данные о ситуации с преступностью на... РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T22:31
2025-01-21T22:31
новости крыма
прокуратура республики крым
преступность
уголовный кодекс
общество
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В Крыму снизилось число зарегистрированных краж, угонов, преступлений в общественных местах по итогам прошлого года. Данные о ситуации с преступностью на территории республики размещены в Telegram-канале региональной прокуратуры."На территории республики уменьшилось число зарегистрированных краж на 14,7%, грабежей – на 12,6%, разбоев – на 38,9%, фактов незаконного завладения транспортным средством – на 24,3%", - приводятся в сообщении цифры в сравнении с 2023 годом.Снизилось и количество нарушений правил дорожного движения. В 2023 году их было зарегистрировано 270, в 2024 году – 234."Меньше совершено убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, преступлений в общественных местах", – уточняют в республиканской прокуратуре.В частности, на 15% сократилось число преступлений на улицах, площадях, в парках, скверах, на 10,6% уменьшилось число преступных деяний, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, и на 46% – в состоянии наркотического и токсического опьянения.Реже в 2024 году регистрировались преступления с участием несовершеннолетних и ранее судимых лиц."Органами правоохраны выявлено 2478 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 1655 фактов их сбыта. Раскрываемость указанных преступлений составила 68,6%, сбытов – 49%", - отмечают в надзорном ведомстве.Кроме того, в Крыму зарегистрированы 10,6 тысяч преступлений против собственности, из них раскрыто 54,3%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названы самые опасные регионы РоссииТоп-3 самых "любимых" автомобилей угонщиков в РоссииАналитики назвали самые пьющие регионы России – на каком месте Крым
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РИА Новости Крым
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96
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новости крыма, прокуратура республики крым, преступность, уголовный кодекс, общество, происшествия
Как изменилась ситуация с преступностью в Крыму в 2024 году

В Крыму в 2024 году снизилось число краж и убийств

22:31 21.01.2025
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкМужчина имитирует вскрытие автомобиля
Мужчина имитирует вскрытие автомобиля - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В Крыму снизилось число зарегистрированных краж, угонов, преступлений в общественных местах по итогам прошлого года. Данные о ситуации с преступностью на территории республики размещены в Telegram-канале региональной прокуратуры.
"На территории республики уменьшилось число зарегистрированных краж на 14,7%, грабежей – на 12,6%, разбоев – на 38,9%, фактов незаконного завладения транспортным средством – на 24,3%", - приводятся в сообщении цифры в сравнении с 2023 годом.
Снизилось и количество нарушений правил дорожного движения. В 2023 году их было зарегистрировано 270, в 2024 году – 234.
"Меньше совершено убийств, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, преступлений в общественных местах", – уточняют в республиканской прокуратуре.
В частности, на 15% сократилось число преступлений на улицах, площадях, в парках, скверах, на 10,6% уменьшилось число преступных деяний, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, и на 46% – в состоянии наркотического и токсического опьянения.
Реже в 2024 году регистрировались преступления с участием несовершеннолетних и ранее судимых лиц.
"Органами правоохраны выявлено 2478 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 1655 фактов их сбыта. Раскрываемость указанных преступлений составила 68,6%, сбытов – 49%", - отмечают в надзорном ведомстве.
Кроме того, в Крыму зарегистрированы 10,6 тысяч преступлений против собственности, из них раскрыто 54,3%.

"За 2024 года на территории Крыма зарегистрировано 21,9 тысяч преступлений. Общереспубликанская раскрываемость составляет 61,7%", - подытожили в прокуратуре Крыма.

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