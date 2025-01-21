https://crimea.ria.ru/20250121/iz-odnogo-iz-chetyrekh-rezervuarov-volgonefti-239-otkachali-mazut-1143528200.html

Из одного из четырех резервуаров "Волгонефти-239" откачали мазут

Из одного из четырех резервуаров "Волгонефти-239" откачали мазут - РИА Новости Крым, 21.01.2025

Из одного из четырех резервуаров "Волгонефти-239" откачали мазут

Из первого из четырех танков на судне "Волгонефть-239" откачали мазут. Об этом сообщает Минтранс России. РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T13:12

2025-01-21T13:12

2025-01-21T13:29

новости

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морспасслужба

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происшествия

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

разлив нефтепродуктов в черном море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Из первого из четырех танков на судне "Волгонефть-239" откачали мазут. Об этом сообщает Минтранс России.Работы ведутся днем и ночью, специалисты Морспасслужбы приступили к откачке топлива на втором из четырех танков судна.Для бесперебойной подачи мазута на танкере круглосуточно дежурит техническая бригада. Топливо прогревают до температуры +45 градусов, а затем по шлангам перекачивают в герметичные цистерны битумовозов, оборудованные системой подогрева. Всего задействовано восемь единиц техники, рассказали в ведомстве.Водолазы не обнаружили выхода мазута из затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212", сообщили ранее в Росморречфлоте.В МЧС России проинформировали, что в акватории вдоль береговой полосы, в том числе в портах Анапы и Севастополя, собрано свыше 16 тонн нефтесодержащих отходов, использовано 925 килограммов сорбента.Накануне Минтранс России сообщил, что из танкера "Волгонефть-239" у мыса Панагия откачали 70 кубов мазута, к работам привлечены восемь битумовозов.Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение возле Керченского пролива во время шторма 15 декабря.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Боремся за жизнь каждой: в Керчи продолжают спасать птиц от мазутаЛиквидация ЧС в Алуште: как организована работа волонтеровВсем миром: волонтерам в спасении морских птиц помогают бойцы с передовой

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, минтранс россии, морспасслужба, экология, происшествия, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, разлив нефтепродуктов в черном море