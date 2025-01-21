Из одного из четырех резервуаров "Волгонефти-239" откачали мазут
С "Волгонефти-239" откачали мазут из первого резервуара судна
13:12 21.01.2025 (обновлено: 13:29 21.01.2025)
© Оперштаб Краснодарский крайРаботы по откачке мазута из кормовой части танкера "Волгонефть-239" у мыса Панагия
© Оперштаб Краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Из первого из четырех танков на судне "Волгонефть-239" откачали мазут. Об этом сообщает Минтранс России.
"На "Волгонефть-239" откачали первый из четырех танков с мазутом По состоянию на 12:00 от кормы судна проследовали 30 битумовозов с топливом. Они доставили на берег порядка 500 тонн мазута. Это больше трети всего находящегося в танкере груза", – сообщили в ведомстве.
Работы ведутся днем и ночью, специалисты Морспасслужбы приступили к откачке топлива на втором из четырех танков судна.
Для бесперебойной подачи мазута на танкере круглосуточно дежурит техническая бригада. Топливо прогревают до температуры +45 градусов, а затем по шлангам перекачивают в герметичные цистерны битумовозов, оборудованные системой подогрева. Всего задействовано восемь единиц техники, рассказали в ведомстве.
Водолазы не обнаружили выхода мазута из затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212", сообщили ранее в Росморречфлоте.
В МЧС России проинформировали, что в акватории вдоль береговой полосы, в том числе в портах Анапы и Севастополя, собрано свыше 16 тонн нефтесодержащих отходов, использовано 925 килограммов сорбента.
Накануне Минтранс России сообщил, что из танкера "Волгонефть-239" у мыса Панагия откачали 70 кубов мазута, к работам привлечены восемь битумовозов.
Танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушение возле Керченского пролива во время шторма 15 декабря.
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