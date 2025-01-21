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Еще восемь беспилотников нейтрализованы над Крымом и Черным морем

Еще восемь беспилотников нейтрализованы над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 21.01.2025

Еще восемь беспилотников нейтрализованы над Крымом и Черным морем

Российской ПВО нейтрализованы еще восемь украинских беспилотников над Черным морем и Крымом. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T13:42

2025-01-21T13:42

2025-01-21T14:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Российской ПВО нейтрализованы еще восемь украинских беспилотников над Черным морем и Крымом. Об этом сообщили в Минобороны России.Ранее во вторник три беспилотника ВСУ были сбиты на подлете к Крыму.Утром Минобороны РФ опубликовало информацию, что ночью 55 украинских дронов были ликвидированы средствами российской ПВО над шестью регионами страны.Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что на крышах отдельных зданий горит кровля после падения обломков украинских БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с британскими дронами на УкраинеЕще один населенный пункт в ДНР перешел под контроль российских военныхВ Пентагоне назвали сумму военной помощи Украине с начала спецоперации

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2025

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министерство обороны рф, новости, новости крыма, крым, белгородская область, пво, беспилотник (бпла, дрон)