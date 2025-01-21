https://crimea.ria.ru/20250121/dvizhenie-morskogo-transporta-v-sevastopole-vosstanovleno-1143545417.html

Движение морского транспорта в Севастополе восстановлено

Движение морского транспорта в Севастополе восстановлено - РИА Новости Крым, 21.01.2025

Движение морского транспорта в Севастополе восстановлено

Паромы и пассажирские катера возобновили курсирование через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T21:01

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Паромы и пассажирские катера возобновили курсирование через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд в городе-герое был закрыт во вторник в 19:58. Ограничения действовали больше часа.Паромы и катера - метеозависимый транспорт. Рейд периодически закрывают также в целях безопасности при объявлении воздушной тревоги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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