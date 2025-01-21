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Движение морского транспорта в Севастополе восстановлено - РИА Новости Крым, 21.01.2025
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Движение морского транспорта в Севастополе восстановлено
Движение морского транспорта в Севастополе восстановлено - РИА Новости Крым, 21.01.2025
Движение морского транспорта в Севастополе восстановлено
Паромы и пассажирские катера возобновили курсирование через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 21.01.2025
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севастополь
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транспорт
морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Паромы и пассажирские катера возобновили курсирование через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд в городе-герое был закрыт во вторник в 19:58. Ограничения действовали больше часа.Паромы и катера - метеозависимый транспорт. Рейд периодически закрывают также в целях безопасности при объявлении воздушной тревоги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Движение морского транспорта в Севастополе восстановлено

В Севастополе открыли рейд

21:01 21.01.2025
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСитуация на Украине
Ситуация на Украине - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Паромы и пассажирские катера возобновили курсирование через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Рейд в городе-герое был закрыт во вторник в 19:58. Ограничения действовали больше часа.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - сказано в сообщении.
Паромы и катера - метеозависимый транспорт. Рейд периодически закрывают также в целях безопасности при объявлении воздушной тревоги.
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