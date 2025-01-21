https://crimea.ria.ru/20250121/dvizhenie-morskogo-transporta-v-sevastopole-vosstanovleno-1143545417.html
Движение морского транспорта в Севастополе восстановлено
Движение морского транспорта в Севастополе восстановлено - РИА Новости Крым, 21.01.2025
Движение морского транспорта в Севастополе восстановлено
Паромы и пассажирские катера возобновили курсирование через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T21:01
2025-01-21T21:01
2025-01-21T21:01
севастополь
новости севастополя
транспорт
морской транспорт
общественный транспорт
департамент транспорта севастополя
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/99812/20/998122005_0:282:3140:2048_1920x0_80_0_0_3f4fddefa22988e896540a8167f508e8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Паромы и пассажирские катера возобновили курсирование через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд в городе-герое был закрыт во вторник в 19:58. Ограничения действовали больше часа.Паромы и катера - метеозависимый транспорт. Рейд периодически закрывают также в целях безопасности при объявлении воздушной тревоги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/99812/20/998122005_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5a504ec3a27501ed3e848bab2dce4129.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, транспорт, морской транспорт, общественный транспорт, департамент транспорта севастополя, крым, новости крыма
Движение морского транспорта в Севастополе восстановлено
В Севастополе открыли рейд