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Девять беспилотников сбили над Ростовской областью - РИА Новости Крым, 21.01.2025
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Девять беспилотников сбили над Ростовской областью
Девять беспилотников сбили над Ростовской областью - РИА Новости Крым, 21.01.2025
Девять беспилотников сбили над Ростовской областью
Над Ростовской областью отражена атака украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T23:01
2025-01-21T23:03
ростовская область
беспилотник (бпла, дрон)
юрий слюсарь
министерство обороны рф
пво
происшествия
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Над Ростовской областью отражена атака украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.Отмечается, что атака украинских БПЛА была пресечена св период с 21.30 до 22.15 по московскому времени. По данным врио губернатора региона Юрия Слюсаря, вражеские дроны уничтожены в районе Каменска-Шахтинского. По предварительным данным, никто не пострадал. Во вторник российские средства ПВО отразили три атаки украинских беспилотников на Крым. Над полуостровом и акваторией Черного моря уничтожено 18 БПЛА. Утром три беспилотника были сбиты на подлете к Крыму. Около полудня средства ПВО перехватили и уничтожили еще восемь БПЛА над акваторией Черного моря и над территорией Республики Крым. Вечером над полуостровом сбили еще семь беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ростовская область, беспилотник (бпла, дрон), юрий слюсарь, министерство обороны рф, пво, происшествия, безопасность, новости
Девять беспилотников сбили над Ростовской областью

Над Ростовской областью уничтожили девять беспилотников ВСУ

23:01 21.01.2025 (обновлено: 23:03 21.01.2025)
 
© РИА Новости . Артем Житенев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Артем Житенев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Над Ростовской областью отражена атака украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что атака украинских БПЛА была пресечена св период с 21.30 до 22.15 по московскому времени.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Ростовской области", - сказано в сообщении.
По данным врио губернатора региона Юрия Слюсаря, вражеские дроны уничтожены в районе Каменска-Шахтинского. По предварительным данным, никто не пострадал.
Во вторник российские средства ПВО отразили три атаки украинских беспилотников на Крым. Над полуостровом и акваторией Черного моря уничтожено 18 БПЛА. Утром три беспилотника были сбиты на подлете к Крыму. Около полудня средства ПВО перехватили и уничтожили еще восемь БПЛА над акваторией Черного моря и над территорией Республики Крым. Вечером над полуостровом сбили еще семь беспилотников.
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Ростовская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)Юрий СлюсарьМинистерство обороны РФПВОПроисшествияБезопасностьНовости
 
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