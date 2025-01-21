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Девять беспилотников сбили над Ростовской областью

Девять беспилотников сбили над Ростовской областью - РИА Новости Крым, 21.01.2025

Девять беспилотников сбили над Ростовской областью

Над Ростовской областью отражена атака украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T23:01

2025-01-21T23:01

2025-01-21T23:03

ростовская область

беспилотник (бпла, дрон)

юрий слюсарь

министерство обороны рф

пво

происшествия

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Над Ростовской областью отражена атака украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.Отмечается, что атака украинских БПЛА была пресечена св период с 21.30 до 22.15 по московскому времени. По данным врио губернатора региона Юрия Слюсаря, вражеские дроны уничтожены в районе Каменска-Шахтинского. По предварительным данным, никто не пострадал. Во вторник российские средства ПВО отразили три атаки украинских беспилотников на Крым. Над полуостровом и акваторией Черного моря уничтожено 18 БПЛА. Утром три беспилотника были сбиты на подлете к Крыму. Около полудня средства ПВО перехватили и уничтожили еще восемь БПЛА над акваторией Черного моря и над территорией Республики Крым. Вечером над полуостровом сбили еще семь беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, беспилотник (бпла, дрон), юрий слюсарь, министерство обороны рф, пво, происшествия, безопасность, новости