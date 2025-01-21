https://crimea.ria.ru/20250121/chislo-zhertv-pozhara-na-gornolyzhnom-kurorte-v-turtsii-uvelichilos-do-66-1143535240.html

Число жертв пожара на горнолыжном курорте в Турции увеличилось до 66

Число жертв пожара на горнолыжном курорте в Турции увеличилось до 66 - РИА Новости Крым, 21.01.2025

Число жертв пожара на горнолыжном курорте в Турции увеличилось до 66

РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T15:41

2025-01-21T15:41

2025-01-21T15:46

турция

происшествия

новости

пожар

горы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Число жертв во время пожара в Турции на горнолыжном курорте Карталкая выросло более чем в шесть раз – до 66 человек. Еще 51 человек пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МВД Турции Али Ерликая.Пожар возник ночью во вторник, первоначально сообщалось о шести погибших и 31 пострадавшем. Огонь охватил здание в ночь на вторник. По информации СМИ, пожар вспыхнул в деревянном отеле, который был заполнен гостями на 80-90% – в нем находились более 200 человек.Позже количество жертв увеличилось до 10. Как стало известно, для спасения люди вязали лестницы из простыней и прыгали из окон. Информация о пожаре в одном из отелей курорта поступила в 03:27, в ликвидации последствий ЧП участвуют 267 сотрудников различных служб, сообщил в социальной сети министр МВД Турции Али Ерликая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный пожар в Ялте – что известноПосле атаки ВСУ на Смоленскую область горят зданияНа пожаре в жилом доме в Курганской области спасли 15 детей

турция

горы

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, происшествия, новости, пожар, горы