https://crimea.ria.ru/20250121/chislo-zhertv-pozhara-na-gornolyzhnom-kurorte-v-turtsii-uvelichilos-do-66-1143535240.html
Число жертв пожара на горнолыжном курорте в Турции увеличилось до 66
Число жертв пожара на горнолыжном курорте в Турции увеличилось до 66 - РИА Новости Крым, 21.01.2025
Число жертв пожара на горнолыжном курорте в Турции увеличилось до 66
РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T15:41
2025-01-21T15:41
2025-01-21T15:46
турция
происшествия
новости
пожар
горы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Число жертв во время пожара в Турции на горнолыжном курорте Карталкая выросло более чем в шесть раз – до 66 человек. Еще 51 человек пострадал, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МВД Турции Али Ерликая.Пожар возник ночью во вторник, первоначально сообщалось о шести погибших и 31 пострадавшем. Огонь охватил здание в ночь на вторник. По информации СМИ, пожар вспыхнул в деревянном отеле, который был заполнен гостями на 80-90% – в нем находились более 200 человек.Позже количество жертв увеличилось до 10. Как стало известно, для спасения люди вязали лестницы из простыней и прыгали из окон. Информация о пожаре в одном из отелей курорта поступила в 03:27, в ликвидации последствий ЧП участвуют 267 сотрудников различных служб, сообщил в социальной сети министр МВД Турции Али Ерликая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сильный пожар в Ялте – что известноПосле атаки ВСУ на Смоленскую область горят зданияНа пожаре в жилом доме в Курганской области спасли 15 детей
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горы
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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турция, происшествия, новости, пожар, горы
Число жертв пожара на горнолыжном курорте в Турции увеличилось до 66
Число жертв пожара на турецком курорте выросло до 66
15:41 21.01.2025 (обновлено: 15:46 21.01.2025)