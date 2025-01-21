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30 беспилотников ВСУ атаковали два региона России - РИА Новости Крым, 21.01.2025
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30 беспилотников ВСУ атаковали два региона России
30 беспилотников ВСУ атаковали два региона России - РИА Новости Крым, 21.01.2025
30 беспилотников ВСУ атаковали два региона России
30 украинских беспилотников нейтрализовали средства российской ПВО над Брянской и Ростовской областями. Об этом сообщают губернаторы регионов. РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T06:57
2025-01-21T07:13
брянская область
ростовская область
юрий слюсарь
александр богомаз
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. 30 украинских беспилотников нейтрализовали средства российской ПВО над Брянской и Ростовской областями. Об этом сообщают губернаторы регионов."Силами ПВО Министерства обороны РФ перехвачены и уничтожены 18 беспилотных летательных аппаратов в том числе два реактивных", – сказано в сообщении главы Брянской области Александра Богомаза. Пострадавших и разрушений нет, подчеркнул он."На севере Ростовской области силами и средствами ПВО было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 12 БПЛА: в Шолоховском и Чертковском районах", – сообщает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.По предварительным данным пострадавших нет, отметил глава региона.Накануне атаке подверглись семь российских регионов – были уничтожены более 300 украинских дронов.Противник регулярно совершает попытки атаковать российские регионы при помощи беспилотников, так, в минувшую субботу средствами ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря и Крымом. Днем ранее возгорание произошло на территории промышленного предприятия в городе Людиново Калужской области в результате атаки вражеского беспилотника.15 января на территории Лискинского района Воронежской области после атаки беспилотников на регион произошел пожар на нефтебазе. Еще раньше в результате атак беспилотников ВСУ в селе Чалтырь возник пожар в частном доме, загорелись и припаркованные рядом автомобили, а в селе Крым произошло возгорание на территории производственного предприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крым Зеленскому не по зубам": Аксенов оценил эффективность ПВО в регионеСотрудникам охраны объектов ТЭК хотят разрешить сбивать беспилотникиЧто будет с британскими дронами на Украине
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РИА Новости Крым
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брянская область, ростовская область, юрий слюсарь, александр богомаз, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
30 беспилотников ВСУ атаковали два региона России

30 беспилотников ВСУ ликвидированы над Ростовской и Брянской областями

06:57 21.01.2025 (обновлено: 07:13 21.01.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. 30 украинских беспилотников нейтрализовали средства российской ПВО над Брянской и Ростовской областями. Об этом сообщают губернаторы регионов.
"Силами ПВО Министерства обороны РФ перехвачены и уничтожены 18 беспилотных летательных аппаратов в том числе два реактивных", – сказано в сообщении главы Брянской области Александра Богомаза.
Пострадавших и разрушений нет, подчеркнул он.
"На севере Ростовской области силами и средствами ПВО было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 12 БПЛА: в Шолоховском и Чертковском районах", – сообщает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
По предварительным данным пострадавших нет, отметил глава региона.
Накануне атаке подверглись семь российских регионов – были уничтожены более 300 украинских дронов.
Противник регулярно совершает попытки атаковать российские регионы при помощи беспилотников, так, в минувшую субботу средствами ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря и Крымом. Днем ранее возгорание произошло на территории промышленного предприятия в городе Людиново Калужской области в результате атаки вражеского беспилотника.
15 января на территории Лискинского района Воронежской области после атаки беспилотников на регион произошел пожар на нефтебазе. Еще раньше в результате атак беспилотников ВСУ в селе Чалтырь возник пожар в частном доме, загорелись и припаркованные рядом автомобили, а в селе Крым произошло возгорание на территории производственного предприятия.
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Брянская областьРостовская областьЮрий СлюсарьАлександр БогомазНовостиПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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