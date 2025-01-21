https://crimea.ria.ru/20250121/30-bespilotnikov-vsu-atakovali-dva-regiona-rossii-1143512341.html

30 беспилотников ВСУ атаковали два региона России

30 беспилотников ВСУ атаковали два региона России - РИА Новости Крым, 21.01.2025

30 беспилотников ВСУ атаковали два региона России

30 украинских беспилотников нейтрализовали средства российской ПВО над Брянской и Ростовской областями. Об этом сообщают губернаторы регионов. РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T06:57

2025-01-21T06:57

2025-01-21T07:13

брянская область

ростовская область

юрий слюсарь

александр богомаз

новости

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. 30 украинских беспилотников нейтрализовали средства российской ПВО над Брянской и Ростовской областями. Об этом сообщают губернаторы регионов."Силами ПВО Министерства обороны РФ перехвачены и уничтожены 18 беспилотных летательных аппаратов в том числе два реактивных", – сказано в сообщении главы Брянской области Александра Богомаза. Пострадавших и разрушений нет, подчеркнул он."На севере Ростовской области силами и средствами ПВО было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 12 БПЛА: в Шолоховском и Чертковском районах", – сообщает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.По предварительным данным пострадавших нет, отметил глава региона.Накануне атаке подверглись семь российских регионов – были уничтожены более 300 украинских дронов.Противник регулярно совершает попытки атаковать российские регионы при помощи беспилотников, так, в минувшую субботу средствами ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря и Крымом. Днем ранее возгорание произошло на территории промышленного предприятия в городе Людиново Калужской области в результате атаки вражеского беспилотника.15 января на территории Лискинского района Воронежской области после атаки беспилотников на регион произошел пожар на нефтебазе. Еще раньше в результате атак беспилотников ВСУ в селе Чалтырь возник пожар в частном доме, загорелись и припаркованные рядом автомобили, а в селе Крым произошло возгорание на территории производственного предприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крым Зеленскому не по зубам": Аксенов оценил эффективность ПВО в регионеСотрудникам охраны объектов ТЭК хотят разрешить сбивать беспилотникиЧто будет с британскими дронами на Украине

брянская область

ростовская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, ростовская область, юрий слюсарь, александр богомаз, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)