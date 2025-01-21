https://crimea.ria.ru/20250121/30-bespilotnikov-vsu-atakovali-dva-regiona-rossii-1143512341.html
30 беспилотников ВСУ атаковали два региона России
30 беспилотников ВСУ атаковали два региона России - РИА Новости Крым, 21.01.2025
30 беспилотников ВСУ атаковали два региона России
30 украинских беспилотников нейтрализовали средства российской ПВО над Брянской и Ростовской областями. Об этом сообщают губернаторы регионов. РИА Новости Крым, 21.01.2025
2025-01-21T06:57
2025-01-21T06:57
2025-01-21T07:13
брянская область
ростовская область
юрий слюсарь
александр богомаз
новости
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/13/1126483490_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_07aebf97787cb55ee9eaa54009970095.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. 30 украинских беспилотников нейтрализовали средства российской ПВО над Брянской и Ростовской областями. Об этом сообщают губернаторы регионов."Силами ПВО Министерства обороны РФ перехвачены и уничтожены 18 беспилотных летательных аппаратов в том числе два реактивных", – сказано в сообщении главы Брянской области Александра Богомаза. Пострадавших и разрушений нет, подчеркнул он."На севере Ростовской области силами и средствами ПВО было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 12 БПЛА: в Шолоховском и Чертковском районах", – сообщает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.По предварительным данным пострадавших нет, отметил глава региона.Накануне атаке подверглись семь российских регионов – были уничтожены более 300 украинских дронов.Противник регулярно совершает попытки атаковать российские регионы при помощи беспилотников, так, в минувшую субботу средствами ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря и Крымом. Днем ранее возгорание произошло на территории промышленного предприятия в городе Людиново Калужской области в результате атаки вражеского беспилотника.15 января на территории Лискинского района Воронежской области после атаки беспилотников на регион произошел пожар на нефтебазе. Еще раньше в результате атак беспилотников ВСУ в селе Чалтырь возник пожар в частном доме, загорелись и припаркованные рядом автомобили, а в селе Крым произошло возгорание на территории производственного предприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крым Зеленскому не по зубам": Аксенов оценил эффективность ПВО в регионеСотрудникам охраны объектов ТЭК хотят разрешить сбивать беспилотникиЧто будет с британскими дронами на Украине
брянская область
ростовская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/13/1126483490_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_33015b5ac72086b3b9a3ae8fc55cc3f8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, ростовская область, юрий слюсарь, александр богомаз, новости, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
30 беспилотников ВСУ атаковали два региона России
30 беспилотников ВСУ ликвидированы над Ростовской и Брянской областями
06:57 21.01.2025 (обновлено: 07:13 21.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. 30 украинских беспилотников нейтрализовали средства российской ПВО над Брянской и Ростовской областями. Об этом сообщают губернаторы регионов.
"Силами ПВО Министерства обороны РФ перехвачены и уничтожены 18 беспилотных летательных аппаратов в том числе два реактивных", – сказано в сообщении главы Брянской области Александра Богомаза.
Пострадавших и разрушений нет, подчеркнул он.
"На севере Ростовской области силами и средствами ПВО было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 12 БПЛА: в Шолоховском и Чертковском районах", – сообщает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
По предварительным данным пострадавших нет, отметил глава региона.
Накануне
атаке подверглись семь российских регионов – были уничтожены более 300 украинских дронов.
Противник регулярно совершает попытки атаковать российские регионы при помощи беспилотников, так, в минувшую субботу средствами ПВО уничтожили
три украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря и Крымом. Днем ранее возгорание произошло
на территории промышленного предприятия в городе Людиново Калужской области в результате атаки вражеского беспилотника.
15 января на территории Лискинского района Воронежской области после атаки беспилотников на регион произошел пожар на нефтебазе
. Еще раньше в результате атак беспилотников ВСУ
в селе Чалтырь возник пожар в частном доме, загорелись и припаркованные рядом автомобили, а в селе Крым произошло возгорание на территории производственного предприятия.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: