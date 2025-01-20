https://crimea.ria.ru/20250120/vybros-mazuta-v-sevastopole--meshki-s-plyazhey-podnimayut-kranami-1143493994.html

Выброс мазута в Севастополе – мешки с пляжей поднимают кранами

Выброс мазута в Севастополе – мешки с пляжей поднимают кранами - РИА Новости Крым, 20.01.2025

Выброс мазута в Севастополе – мешки с пляжей поднимают кранами

С начала ликвидации последствий разлива мазута на побережье Севастополя собрали более 212 тонн загрязненного нефтепродуктами грунта. Такие цифры в понедельник... РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T12:06

2025-01-20T12:06

2025-01-20T12:10

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

экология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/14/1143493378_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_2aeb447b9b7794045fc06b7e92e0536c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. С начала ликвидации последствий разлива мазута на побережье Севастополя собрали более 212 тонн загрязненного нефтепродуктами грунта. Такие цифры в понедельник обозначил губернатор города Михаил Развожаев.Работы велись на пляже "Инжир" и в Голубой бухте, также спасатели и волонтеры продолжают вывозить мешки из поселка Кача — чтобы поднять их с пляжа в районе "Нашего паруса", задействовали тяжелую технику.Кроме того, как сообщил Развожаев, в понедельник спасатели и волонтеры работают на Яшмовом пляже. Обследование береговой линии и акватории продолжается.Он также добавил, что на реабилитации в государственной ветеринарной клинике на сегодняшний день находятся 30 птиц.В минувшую субботу губернатор сообщал, что с начала ликвидации разлива мазута на побережье Севастополя собрали более 175 тонн загрязненного мазутом грунта.15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Мазут в Крыму и на Кубани - оперативная обстановка на утро понедельникаС танкера "Волгонефть-239" откачивают мазут в битумовозыВодолазы загерметизировали разлом кормовой части танкера "Волгонефть-239"

https://crimea.ria.ru/20250110/iz-mazuta-odin-klyuv-torchal-kak-veterinary-spasayut-ptits-v-sevastopole-1143242080.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, экология