Выброс мазута в Севастополе – мешки с пляжей поднимают кранами
В Севастополе вывезли больше 212 тонн грунта с мазутом с побережья - Развожаев
12:06 20.01.2025 (обновлено: 12:10 20.01.2025)
© Telegram Михаил РазвожаевУборка мазута с пляжей Севастополя
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. С начала ликвидации последствий разлива мазута на побережье Севастополя собрали более 212 тонн загрязненного нефтепродуктами грунта. Такие цифры в понедельник обозначил губернатор города Михаил Развожаев.
"За 19 января вывезли 21,74 тонны загрязненного мазутом грунта из Качи и Голубой бухты, за все время работ вывезено 212,64 тонны. Вывоз мешков с побережья продолжается", - написал он в своем Telegram-канале.
Работы велись на пляже "Инжир" и в Голубой бухте, также спасатели и волонтеры продолжают вывозить мешки из поселка Кача — чтобы поднять их с пляжа в районе "Нашего паруса", задействовали тяжелую технику.
© Telegram Михаил РазвожаевУборка мазута с пляжей Севастополя
© Telegram Михаил Развожаев
Уборка мазута с пляжей Севастополя
Кроме того, как сообщил Развожаев, в понедельник спасатели и волонтеры работают на Яшмовом пляже. Обследование береговой линии и акватории продолжается.
Он также добавил, что на реабилитации в государственной ветеринарной клинике на сегодняшний день находятся 30 птиц.
В минувшую субботу губернатор сообщал, что с начала ликвидации разлива мазута на побережье Севастополя собрали более 175 тонн загрязненного мазутом грунта.
15 декабря во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Президент России Владимир Путин поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута для организации работы по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте. Для координации работ глава правительства РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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