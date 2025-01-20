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ВТБ за полгода выдал более 1 млрд рублей на покупку недвижимости в Крыму
ВТБ за полгода выдал более 1 млрд рублей на покупку недвижимости в Крыму - РИА Новости Крым, 20.01.2025
ВТБ за полгода выдал более 1 млрд рублей на покупку недвижимости в Крыму
Клиенты банка ВТБ в Крыму получили кредиты на сумму свыше 1 миллиарда рублей на покупку недвижимости с мая 2024 года, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T15:11
2025-01-20T15:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Клиенты банка ВТБ в Крыму получили кредиты на сумму свыше 1 миллиарда рублей на покупку недвижимости с мая 2024 года, сообщает пресс-служба банка.Отмечается, что по итогам полугода работы 75% кредитов оформлено на покупку квартиры, 14% – частного дома, 10% – апартаментов. Подавляющее большинство заемщиков воспользовались господдержкой (76%), примерно каждый четвертый оформил кредиты на рыночных условиях. В рамках льготных программ средний размер ипотеки на покупку жилья в Крыму составил 5,3 миллиона рублей. По базовым продуктам ВТБ в 2024 году клиенты в среднем занимали около 6 миллионов рублей.Осенью 2024 года жители Республики Крым и Севастополя получили доступ ко всем финансовым продуктам ВТБ в отделениях РНКБ. Кроме того, клиентам РНКБ доступна объединенная банкоматная сеть, которая позволяет проводить операции более чем в 21 тысячи устройствах по всей стране без комиссии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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рнкб (пао), втб, крым, новости крыма, кредит
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Клиенты банка ВТБ в Крыму получили кредиты на сумму свыше 1 миллиарда рублей на покупку недвижимости с мая 2024 года, сообщает пресс-служба банка.
Отмечается, что по итогам полугода работы 75% кредитов оформлено на покупку квартиры, 14% – частного дома, 10% – апартаментов. Подавляющее большинство заемщиков воспользовались господдержкой (76%), примерно каждый четвертый оформил кредиты на рыночных условиях. В рамках льготных программ средний размер ипотеки на покупку жилья в Крыму составил 5,3 миллиона рублей. По базовым продуктам ВТБ в 2024 году клиенты в среднем занимали около 6 миллионов рублей.
"Предложение на крымском рынке недвижимости увеличивается с каждым годом. По данным правительства Республики Крым, в 2024 году было введено в эксплуатацию 1,23 миллиона квадратных метров, это рекордный показатель за последние годы. Наша задача – обеспечить возможность улучшать жилищные условия, а также активно развивать местный строительный рынок", — приводятся в сообщении слова управляющего банка ВТБ в Крыму Сергея Билецкого.
Осенью 2024 года жители Республики Крым и Севастополя получили доступ ко всем финансовым продуктам ВТБ в отделениях РНКБ. Кроме того, клиентам РНКБ доступна объединенная банкоматная сеть, которая позволяет проводить операции более чем в 21 тысячи устройствах по всей стране без комиссии.
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