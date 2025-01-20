https://crimea.ria.ru/20250120/vosem-sotrudnikov-donbassgaza-raneny-pri-atake-udarnogo-bpla-1143501751.html
Восемь сотрудников "Донбассгаза" ранены при атаке ударного БПЛА
Восемь сотрудников "Донбассгаза" ранены при атаке ударного БПЛА - РИА Новости Крым, 20.01.2025
Восемь сотрудников "Донбассгаза" ранены при атаке ударного БПЛА
Восемь сотрудников "Донбассгаза" ранены при атаке ударного БПЛА. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T16:18
2025-01-20T16:18
2025-01-20T16:19
денис пушилин
новости
донецкая народная республика (днр)
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. Восемь сотрудников "Донбассгаза" ранены при атаке ударного БПЛА. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин."На трассе Светлодарск – Новолуганск в результате атаки ударного беспилотника ВФУ ранения различной степени тяжести получили восемь сотрудников ГК "Донбассгаз": женщины 1972, 1964, 1985 г.р., мужчины 1986, 1980, 1965, 1964, 1964 г.р., которые следовали на объект ремонта", - написал он в своем ТГ-канале.По данным Пушилина, всем пострадавшим оказывают квалифицированную медицинскую помощь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удар возле больницы в Горловке - ранены восемь человек Удары по Украине: поражены промышленные и военные объектыУдар ВСУ по автомойке в Новой Каховке - ранены трое
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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денис пушилин, новости, донецкая народная республика (днр), происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
Восемь сотрудников "Донбассгаза" ранены при атаке ударного БПЛА
Восемь сотрудников "Донбассгаза" ранены при атаке ударного БПЛА
16:18 20.01.2025 (обновлено: 16:19 20.01.2025)