Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе третий раз перекрыт рейд - РИА Новости Крым, 20.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250120/v-sevastopole-tretiy-raz-perekryt-reyd-1143501255.html
В Севастополе третий раз перекрыт рейд
В Севастополе третий раз перекрыт рейд - РИА Новости Крым, 20.01.2025
В Севастополе третий раз перекрыт рейд
В Севастополе третий раз за сутки перекрывают рейд, работа катеров и паромов остановлена. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T15:56
2025-01-20T15:56
крым
новости крыма
транспорт
морской транспорт
севастополь
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
северная сторона
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140378232_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_69de738fcff4a28a5d64cc407d39d53f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе третий раз за сутки перекрывают рейд, работа катеров и паромов остановлена. Об этом сообщает городской департамент транспорта.В понедельник утром движение морского транспорта также было приостановлено. Ограничение действовало 17 минут, после чего восстановилось в штатном режиме.Причина остановки не указывается.В случае перекрытия рейда для пассажиров организуют дополнительные автобусные рейсы на Северную сторону и обратно. Отправляются автобусы с площадей Нахимова и Захарова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250120/krymskiy-most-zakryt-1143382936.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140378232_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_cbfcffa1167a5b7519bd77a88a90761c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, транспорт, морской транспорт, севастополь, новости севастополя, паромы и катера в севастополе, северная сторона
В Севастополе третий раз перекрыт рейд

В Севастополе закрыли рейд и остановили морской транспорт в третий раз за сутки

15:56 20.01.2025
 
© РИА Новости КрымПаромы и катера в Севастополе
Паромы и катера в Севастополе - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе третий раз за сутки перекрывают рейд, работа катеров и паромов остановлена. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
В понедельник утром движение морского транспорта также было приостановлено. Ограничение действовало 17 минут, после чего восстановилось в штатном режиме.
"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении.
Причина остановки не указывается.
В случае перекрытия рейда для пассажиров организуют дополнительные автобусные рейсы на Северную сторону и обратно. Отправляются автобусы с площадей Нахимова и Захарова.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост закрыт
15:52Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост закрыт
 
КрымНовости КрымаТранспортМорской транспортСевастопольНовости СевастополяПаромы и катера в СевастополеСеверная сторона
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:07Землетрясение в Крыму: сейсмологи рассказали подробности
17:41Путин перечислил условия для начала переговоров по Украине
17:37Феодосии выделили 450 миллионов на ремонт дорог – Аксенов
17:14Рейд в Севастополе открыт
17:07Путин поздравил избранного президента США Дональда Трампа
16:58Землетрясение в Крыму: новые толчки ощутили в Ялте
16:53Путин проводит совещание с членами Совета безопасности РФ
16:46Крымский мост открыли
16:45Из танкера "Волгонефть-239" откачали 70 кубометров мазута
16:24Куценко прокомментировал новость о мертвой женщине в своем авто
16:18Восемь сотрудников "Донбассгаза" ранены при атаке ударного БПЛА
15:56В Севастополе третий раз перекрыт рейд
15:52Крымский мост закрыт
15:41Освобождение Курской области - ВСУ в провальных атаках теряет боевиков
15:33В Севастополе выросла единовременная выплата для участников СВО
15:25Шесть планет взойдут над Крымом: когда смотреть большой небесный парад
15:11ВТБ за полгода выдал более 1 млрд рублей на покупку недвижимости в Крыму
15:10Тяжелораненных при обстреле школы в Бехтерах доставят в Крым – Сальдо
15:02Выборы президента Беларуси 2025: повторит ли Запад "майдан оппозиции"
14:34Елки в Крыму перерабатывают в мульчу и гидролаты
Лента новостейМолния