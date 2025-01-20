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В Севастополе третий раз перекрыт рейд
В Севастополе третий раз перекрыт рейд - РИА Новости Крым, 20.01.2025
В Севастополе третий раз перекрыт рейд
В Севастополе третий раз за сутки перекрывают рейд, работа катеров и паромов остановлена. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T15:56
2025-01-20T15:56
2025-01-20T15:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе третий раз за сутки перекрывают рейд, работа катеров и паромов остановлена. Об этом сообщает городской департамент транспорта.В понедельник утром движение морского транспорта также было приостановлено. Ограничение действовало 17 минут, после чего восстановилось в штатном режиме.Причина остановки не указывается.В случае перекрытия рейда для пассажиров организуют дополнительные автобусные рейсы на Северную сторону и обратно. Отправляются автобусы с площадей Нахимова и Захарова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В Севастополе третий раз перекрыт рейд
В Севастополе закрыли рейд и остановили морской транспорт в третий раз за сутки