https://crimea.ria.ru/20250120/v-sevastopole-perekryt-reyd-1143495104.html

В Севастополе перекрыт рейд

В Севастополе перекрыт рейд - РИА Новости Крым, 20.01.2025

В Севастополе перекрыт рейд

В Севастополе второй раз за сутки перекрывают рейд, работа катеров и паромов остановлена. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T12:47

2025-01-20T12:47

2025-01-20T12:48

крым

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

паромы и катера в севастополе

новости крыма

департамент транспорта севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/10/1140378188_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ddadfd1aa57d67920d7f1e04a304b38a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе второй раз за сутки перекрывают рейд, работа катеров и паромов остановлена. Об этом сообщает городской департамент транспорта.В понедельник утром движение морского транспорта также было приостановлено. Ограничение действовало 17 минут, после чего восстановилось в штатном режиме.Причина остановки не указывается. В случае перекрытия рейда для пассажиров организуют дополнительные автобусные рейсы на Северную сторону и обратно. Отправляются автобусы с площадей Нахимова и Захарова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, паромы и катера в севастополе, новости крыма, департамент транспорта севастополя