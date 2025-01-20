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В Севастополе остановили катера и паром

В Севастополе остановили катера и паром - РИА Новости Крым, 20.01.2025

В Севастополе остановили катера и паром

В Севастополе приостановлена работа катеров и паромов. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 20.01.2025

2025-01-20T08:36

2025-01-20T08:36

2025-01-20T08:54

паромы и катера в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлена работа катеров и паромов. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Причина остановки не указывается.В случае перекрытия рейда для пассажиров организуют дополнительные автобусные рейсы на Северную сторону и обратно. Отправляются автобусы с пл. Нахимова и пл. Захарова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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