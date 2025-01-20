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В Севастополе остановили катера и паром
В Севастополе остановили катера и паром - РИА Новости Крым, 20.01.2025
В Севастополе остановили катера и паром
В Севастополе приостановлена работа катеров и паромов. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T08:36
2025-01-20T08:36
2025-01-20T08:54
паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлена работа катеров и паромов. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Причина остановки не указывается.В случае перекрытия рейда для пассажиров организуют дополнительные автобусные рейсы на Северную сторону и обратно. Отправляются автобусы с пл. Нахимова и пл. Захарова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В Севастополе остановили катера и паром
В Севастополе остановили катера и паром через бухту
08:36 20.01.2025 (обновлено: 08:54 20.01.2025)