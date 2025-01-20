Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе остановили катера и паром - РИА Новости Крым, 20.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250120/v-sevastopole-ostanovili-katera-i-parom-1143489542.html
В Севастополе остановили катера и паром
В Севастополе остановили катера и паром - РИА Новости Крым, 20.01.2025
В Севастополе остановили катера и паром
В Севастополе приостановлена работа катеров и паромов. Об этом сообщает городской департамент транспорта. РИА Новости Крым, 20.01.2025
2025-01-20T08:36
2025-01-20T08:54
паромы и катера в севастополе
новости севастополя
севастополь
морской транспорт
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/03/1143080728_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_682e94d2421e8a5ea29555121357778e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлена работа катеров и паромов. Об этом сообщает городской департамент транспорта.Причина остановки не указывается.В случае перекрытия рейда для пассажиров организуют дополнительные автобусные рейсы на Северную сторону и обратно. Отправляются автобусы с пл. Нахимова и пл. Захарова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/03/1143080728_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_36eb9c9830f2160b4c2b817c0256835d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
паромы и катера в севастополе, новости севастополя, севастополь, морской транспорт, крым
В Севастополе остановили катера и паром

В Севастополе остановили катера и паром через бухту

08:36 20.01.2025 (обновлено: 08:54 20.01.2025)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе завершена основная часть работ по капитальному ремонту набережной Приморского бульвара и пляжа на мысе Хрустальном
В Севастополе завершена основная часть работ по капитальному ремонту набережной Приморского бульвара и пляжа на мысе Хрустальном
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлена работа катеров и паромов. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении.
Причина остановки не указывается.
В случае перекрытия рейда для пассажиров организуют дополнительные автобусные рейсы на Северную сторону и обратно. Отправляются автобусы с пл. Нахимова и пл. Захарова.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Паромы и катера в СевастополеНовости СевастополяСевастопольМорской транспортКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:27В Крыму три человека погибли в ДТП
09:12Морской транспорт в Севастополе возобновил работу
09:08Оскароносный Феллини: классику – 105 лет
08:47Смогли изменить ход истории: крымчан поздравили с Днем республики
08:36В Севастополе остановили катера и паром
08:36Крымчане задолжали более 3 миллиардов рублей за услуги ЖКХ
08:23ВСУ атаковали беспилотниками предприятие в Татарстане
08:10Аэропорт Ижевска временно закрыт
07:55В Крыму назвали национальную идею России
07:28ВСУ атаковали дронами семь регионов России
07:10Аэропорт Нижнекамска закрыт в целях безопасности
07:07Как продвигается строительство мечетей в разных районах Крыма
06:48Референдум спасения: как Крым защитился от национализма в 1991 году
06:28Конфликт на Украине и третья мировая: заявления Трампа перед инаугурацией
06:08В Казани закрыли аэропорт на фоне угрозы атаки БПЛА
06:02Новостройки в Крыму в 2025 году: что будет с ценами
00:01Чего ждать от погоды в Крыму 20 января
00:00Какой сегодня праздник: 20 января
21:55Землетрясения в Ялте и эпидемия птичьего гриппа в США: главное за день
21:22Опасное лекарство: когда антибиотики только навредят
Лента новостейМолния